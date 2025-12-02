Stranger Things kopiert in Staffel 5 dreist Harry Potter – aber es funktioniert so gut, dass ich nicht böse bin

Dass Stranger Things einige Wendungen in Staffel 5 bei Harry Potter abgeguckt hat, würde mich nur stören, wenn die Netflix-Serie damit nicht so überzeugend wäre.

Die ersten Folgen der 5. Staffel Stranger Things haben eine phänomenale Netflix-Rückkehr hingelegt. Teil 1 des großen Finales, in dem die Kinder und Erwachsenen aus Hawkins ihren letzten Kampf gegen Bösewicht Vecna antreten, verblüfft aber nicht nur mich als großen Harry Potter-Fan mit einigen frappierenden Parallelen zu Wills zauberhaftem Vorbild.



Achtung, es folgen Spoiler zu allen acht Harry Potter-Filmen sowie Stranger Things Staffel 5, Teil 1.

Stranger Things Staffel 5: Will ist Harry Potter und Vecna ist Voldemort

In Staffel 5 von Stranger Things sind insbesondere die letzten 5 Minuten von Folge 4 ein Meisterwerk. Auch ich jubelte laut, als Will Byers (Noah Schnapp) sich vom jahrelangen Opfer zum zurückschlagenden Helden mauserte. Mit seiner unfreiwilligen Verbindung zu Bösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) stoppte er dessen Demogorgons, bevor sie seine Freunde und Familie töten konnten. Aber welches magische Band verknüpft die zwei Gegner?

Wills plötzliche übernatürliche Kräfte erklären sich durch seine einstige Entführung (in Staffel 1) und die dabei entstandene Verbindung zu Vecna. Erst in Staffel 2 konnte Will nach seiner Befreiung aus dem Upside Down auch die andauernde Besessenheit auflösen. In Staffel 5 zapft er seine Beziehung zu Vecna erneut an, indem er wieder Anschluss an die Schwarmintelligenz des Schurken sucht – erst unbewusst, indem er verwirrt sieht, was die angreifenden Schergen namens Demogorgons sehen; dann aktiv, indem er sie aufhält.

Auch Harry Potter wird als kleines Kind vom großen Bösewicht Voldemort angegriffen und bekommt daraufhin einige außergewöhnliche Fähigkeiten seines Widersachers vermacht (wie Parsel, also die Gabe, mit Schlagen zu reden). In Teil 5 der Fantasy-Reihe wird er von fremden Visionen geplagt und erlebt im Traum aus der Ich-Perspektive unter anderem mit, wie Voldemorts Handlanger-Schlange Nagini Mr. Weasley angreift. Später nutzt Harry seine Einblicke in Voldemorts Stimmungen und Kopf, um die Suche nach den Horkruxen voranzutreiben. Diese magischen Objekte sind, genau wie Harry selbst, Teile von Voldemorts zersplitterter Seele, was die Verbindung erklärt.

Stranger Things entlarvt seinen eigenen Harry Potter: Will, der Zauberer

Mit dieser Ausgangslage fällt es mir nicht schwer, in Staffel 5 die Stranger Things-Verbindung zwischen Harry Potter und Will Byers zu vertiefen. Sie schlägt sich in verblüffenden Details nieder, die auch andere Fans beider Erzählungen (z.B. bei Reddit ) zusammengetragen haben:

Schon ab Staffel 1 übernimmt Will im Dungeons-and-Dragons-Spielezirkel seiner Freunde die Rolle des Zauberers – "Du bist ein Zauberer, Harr... äh, Will."

– "Du bist ein Zauberer, Harr... äh, Will." Harry Potters Spitzname ist "der Junge, der überlebte" (nachdem Voldemort erfolglos den Todesfluch auf ihn abfeuerte); Will wird nach seiner Entführung, Beerdigung und Rückkehr in Stranger Things als "Zombie Boy" berühmt ("Der Junge, der von den Toten zurückkehrte", titelt die Zeitung).

(nachdem Voldemort erfolglos den Todesfluch auf ihn abfeuerte); Will wird nach seiner Entführung, Beerdigung und Rückkehr in Stranger Things als "Zombie Boy" berühmt ("Der Junge, der von den Toten zurückkehrte", titelt die Zeitung). Beide Jungen haben körperliche Reaktionen auf ihren Feind : Bei Harry Potter schmerzt die Stirnnarbe, wenn Voldemort sich regt; bei Will richten sich die Nackenhaare auf.

: Bei Harry Potter schmerzt die Stirnnarbe, wenn Voldemort sich regt; bei Will richten sich die Nackenhaare auf. Wie Harry versteht auch Will die Verbindung, die sein erstes Zusammentreffen mit Voldemort/Vecna geschmiedet hat, erst als er älter wird , obwohl sie schon lange vorher bestand.

, obwohl sie schon lange vorher bestand. Wie Daniel Radcliffes besessener Harry in Der Orden des Phönix ist Will im Teil 1-Finale zugleich etwas unheimlich , wenn sich die fremde Macht in ihm zeigt.

, wenn sich die fremde Macht in ihm zeigt. Harry Potter kann Voldemorts Übernahme seines Körpers im Zaubereiministerium abstreifen, weil er (in einer Erinnerungsmontage) seiner innigen Freundschaften gedenkt – genau wie Will, der die Liebe zu seinen Freunden nutzt, um seine Kraft zu finden.

Beim Blick auf die Gegenseite zeigen sich die Parallelen zwischen Voldemort und Vecna nicht weniger bedeutsam, denn die zwei teilen mehr als nur den Anfangsbuchstaben:

Vecna war einst ein Mensch, der sich zum Monster wandelte .

. Wir erfahren nach und nach mehr über die Vergangenheit des Bösewichts , den wir (wie Voldemorts erste Identität Tom Riddle) als Kind Henry Creel, als jungen Pfleger bzw. 001 und schließlich als absoluten Schurken Vecna erleben, um seine ganze Geschichte zu verstehen.

, den wir (wie Voldemorts erste Identität Tom Riddle) als Kind Henry Creel, als jungen Pfleger bzw. 001 und schließlich als absoluten Schurken Vecna erleben, um seine ganze Geschichte zu verstehen. In einer Szene hält Vecna Wills Gesicht sogar genauso im Griff wie Voldemort Harry in den Filmen (siehe Titelbild).

Harry in den Filmen (siehe Titelbild). Ebenfalls wie bei Du-weißt-schon-wem: Vecna weiß lange nichts von der umgedrehten Spionage -Gabe, die sein unterschätzter Feind auf ihn anwendet.

-Gabe, die sein unterschätzter Feind auf ihn anwendet. Beide Kontrahenten haben eine Sammelleidenschaft für einen größeren Plan: Voldemort sammelte Horkruxe für seine Unsterblichkeit, Vecna sammelt Kinder mit noch unbekanntem Ziel.

Wem das als Hogwarts/Hawkins-Beweisführung noch nicht ausreicht, der sollte außerdem einer konkreten Aussage von Will-Darsteller Noah Schnapp gegenüber Deadline Aufmerksamkeit schenken:

Bei Will beginnen wir, die Parallelen zwischen ihm und Vecna zu verstehen. Es fühlte sich für mich fast wie bei Harry Potter an. Deshalb bin ich sogar zurückgegangen und habe mir die Filme noch einmal angesehen. Denn die Beziehung zwischen Harry Potter und Voldemort fühlte sich der zwischen Will und Vecna sehr ähnlich an. Ich wollte diese Parallelen erkunden und verstehen, was sie bedeuten.

Sowohl Schnapp als auch Millie Bobby Brown verrieten zudem gegenüber Deadline, dass die Will/Vecna/Harry/Voldemort-Parallelen in Teil 2 von Staffel 5 sogar noch offensichtlicher werden würden.

Mit Voldemort-Vecna kann das Stranger Things-Finale nur gut werden

In der Verlängerung wirft das bei Stranger Things natürlich spannende Fragen für die letzten Folgen der 5. Staffel auf. Denn wenn Vecna Wills Anzapfen seiner Macht nun bemerkt hat, eröffnet das umgekehrt die Chance zur Manipulation des Jungen (wie Voldemort, der Harry mit seiner falschen Vision von Sirius Black in die Irre führte).

Nur bedeutet das in der Verlängerung auch, dass wie in der Harry-Potter-Prophezeiung "keiner leben kann, während der andere überlebt"? Natürlich muss die Netflix-Serie J.K. Rowlings Werk nicht bis ins letzte Detail kopieren, nur weil ein paar Parallelen existieren. Trotzdem bangen Fans mittlerweile, dass Will sterben könnte. Anders als Harry hat er nämlich bisher keine Heiligtümer des Todes als Zusatzwaffe im Arsenal. Besitzt Vecna seine eigenen Horkrux-Anker (inklusive Will), die ihn ans Leben fesseln, oder warum starb er im Staffel 4-Finale nicht? Und würde Will wirklich zum Mörder eines (einstigen) Menschen werden oder holt Stranger Things noch irgendwie den Voldemort-tötet-sich-selbst-Trick aus der Kiste?

Das letzte (Zauber)Wort ist noch nicht gesprochen. Doch ärgert es mich, dass Stranger Things Harry Potter in Staffel 5 verdächtig nahe kommt? Nicht wirklich. Harry Potter bestach als Erzählung durch die durchdachte Planung, mit der die Harry-Voldemort-Verbindung immer mehr Facetten offenlegte und sich schließlich im finalen Duell entlud. Wenn Stranger Things sich ein paar Kniffe borgt und dann einen ebenso fulminanten und emotionalen Abschluss hinlegt, werde ich die letzte sein, die sich beschwert. Die Serie könnte schließlich bei deutlich schlechteren Vorbildern klauen.

Mit Rückblenden zu vorigen Ereignissen haben die Duffer-Brüder in Staffel 5 bereits eine spannende Grundlage gelegt und anschließend ein gelungenes Zwischenfinale in Folge 4 abgeliefert. Ob mit oder ohne magischer Hilfe bin ich also zuversichtlich, dass Stranger Things in einem epischen Finale gipfeln wird. Mit den vielen Zeitfalte- und Zeitreise-Hinweisen stellt sich mir lediglich die Frage, ob ich vorher nochmal Harry Potter und der Gefangene von Askaban schauen sollte.

Teil 1 der Rückkehr erschien mit Folge 1 bis 4 am 26. November 2025. Teil 2 der 5. Staffel Stranger Things startet mit drei weiteren Folgen am 26. Dezember 2025. Die finale 8. Episode zeigt Netflix am 1. Januar 2026.

