Stranger Things-Macher enthüllen Details zum Spin-off, die viele Fans enttäuschen werden: "Machen die Tür zu"

Stranger Things neigt sich dem Ende, doch Fans hoffen auf ein Wiedersehen mit den beliebten Figuren. Die Duffer-Brüder verrieten jedoch, dass das Spin-off alles anders machen soll.

Am 1. Januar läuft das große Finale der 5. Staffel von Stranger Things, dann heißt es Abschied nehmen von der beliebten Mysteryserie. Fans hatten jedoch die Hoffnung, dass die Geschichte aus Hawkins in Spin-offs weiterleben könnte. Doch neue Aussagen der Serienmacher Matt und Ross Duffer dürften diese Erwartungen deutlich dämpfen. In einem Interview mit Screenrant machten sie klar: Die bekannte Welt von Hawkins wird bewusst abgeschlossen.

Stranger Things-Finale soll keine Fragen offen lassen

Die Duffer-Brüder erklärten, dass sie in der finalen Staffel gezielt alle offenen Fragen rund um die Figuren und das Upside Down beantworten wollen. Ihr Ziel sei es, erzählerisch "die Tür zuzumachen". Für Fans bedeutet das, es wird kein offenes Ende geben, das direkt in neue Geschichten rund um Eleven, Will oder Vecna überleitet.

Zwar bestätigte Matt Duffer erneut, dass es Überlegungen zu einem Stranger Things-Spin-off gibt, doch dieses soll kaum Anknüpfungspunkte haben:

Das Spin-off nimmt in gewisser Weise Bezug [zu Stranger Things], ist aber wirklich eine völlig andere Geschichte an einem völlig anderen Ort, mit komplett anderen Schauspielern und Figuren. Es steht also für sich. Es ist völlig eigenständig.

Damit würde das mögliche Spin-off zu dem passen, was Mike-Darsteller Finn Wolfhard bereits vermutete: Die neue Geschichte könnte ganz woanders spielen und nur durch die Mythologie des Updside Down mit dem Original verbunden sein.

Stranger Things-Spin-off mit Nancy und Eddie

Ein Wiedersehen mit den bekannten Figuren, scheint also nicht geplant zu sein, zumindest nicht mit den Schauspielern, denn die beliebten Charaktere werden durchaus in anderer Form weitererzählt. Zur animierten Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 gibt es bereits den ersten Teaser.

Fan-Liebling Eddie Munson wird im Stranger Things- und Dungeons & Dragons-Crossover-Comic weitere Abenteuer bestehen und Nancy und Robin sollen in Caitlyn Schneiderhans Spin-off Roman Stranger Things: One Way or Another das rätselhafte Schicksal von Klassenkamerad Joey Taft untersuchen (via Screenrant ).

Mehr:

Stranger Things-Fans glauben, Staffel 5 Teil 2 wurde massiv geschnitten

Das steckt hinter Vecnas Trauma: Was ist in dem Koffer?

Wie es mit einem Spin-off in Form einer Realverfilmung weitergeht, bleibt abzuwarten. Zumal die Duffer-Brüder kürzlich einen Vierjahres-Vertrag mit Paramount unterzeichnet haben und Netflix zunächst den Rücken kehren werden.