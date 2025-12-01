Stranger Things-Macher haben heimlich ihre eigene Lehrerin in Staffel 5 besetzt – aus berührendem Grund

Die 5. Staffel von Stranger Things ist mit den ersten vier Episoden bei Netflix eingetroffen und hat uns einige Neuzugänge präsentiert. Darunter ist eine Lehrerin mit persönlicher Verbindung zu den Duffer-Brüdern.

Dreieinhalb Jahre mussten Stranger Things-Fans warten, jetzt sind die ersten vier Folgen der 5. Staffel endlich bei Netflix eingetroffen. Während wir dabei zahlreiche bekannte und liebgewonnene Gesichter wiedersehen durften, wartet die neue Season mit ein paar wenigen Neuzugängen auf. Neben Terminator-Star Linda Hamilton und der neu besetzten Holly-Darstellerin Nell Fisher hat es auch eine Person in den Cast geschafft, die eine ganz persönliche Verbindung zu den Duffer-Brüdern hegt: und zwar ihre Lehrerin.

Neuzugang Miss Harris: Die Duffer-Brüder besetzen ihre eigene Lehrerin in Stranger Things Staffel 5

In Staffel 5 machen wir Bekanntschaft mit Miss Harris, die als Grundschullehrerin von Holly und Derek (Jake Connelly) auftaucht. Die Darstellerin Hope Hynes Love ist keine Unbekannte der Duffer-Brüder, wie Ross Duffer auf Instagram enthüllte:

Miss Harris wird von Hope Hynes Love gespielt. Sie war unsere Schauspiellehrerin in der High School.

High School war für mich und meinen Bruder sehr hart. Doch Hope hat etwas in uns gesehen, was wir nicht selbst sehen konnten – und uns dabei geholfen, das Selbstbewussstsein zu entwickeln, nicht nur diese vier Jahre zu überleben, sondern auch nach LA zu ziehen und unsere Träume zu verwirklichen.

Das ist ein Dankeschön an alle Lehrer:innen da draußen, die einen Unterschied machen. Und bitte ... lasst uns die Künste in den Schulen priorisieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Miss Harris ist in Staffel 5 eine der ersten Personen, die Holly dabei beobachtet, wie sie mit ihrem "imaginären Freund" Mr. Wasdenn spricht und anschließend auch ihren Bruder Mike (Finn Wolfhard) darauf aufmerksam macht. Im weiteren Verlauf der Folgen wird Miss Harris eine größere Rolle zuteil, als sie die Kinder ihrer Klasse in die Militärbasis führt und dort als Aufsichtsperson fungiert.

Inwiefern die Duffer-Brüder ihre alte Lehrerin weiter in das große Netflix-Finale involviert haben, werden wir in den nächsten Wochen erfahren.

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Staffel 5 von Stranger Things geht am 26. Dezember 2025 mit Folge 5 bis 7 bei Netflix weiter. Das große Finale trifft hierzulande dann am 1. Januar 2026 im Streaming-Abo ein. In Deutschland erscheinen die Folgen immer um 02:00 Uhr morgens.

Mehr zu Stranger Things:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.

