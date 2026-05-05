Stranger Things-Macher klären eine der größten Fragen nachträglich: "Was ist in dem 18-Monats-Zeitsprung passiert?"

Stranger Things hat uns 10 Jahre lang bei Netflix begleitet. Dann war es zu Ende und Fragen blieben offen. Jetzt haben die Macher eine wichtige Frage beantwortet.

Das Ende einer Geschichte zu schreiben ist eine Herausforderung. Man muss lose Enden zusammenführen, die Geschichte sollte in sich logisch enden und im besten Fall auch für das Publikum befriedigend sein. Bei Stranger Things wurden die meisten losen Enden zu einem Abschluss gebracht, dennoch bleiben ein paar Fragen offen.

Manche davon wurden bewusst offen gelassen, andere können im Nachhinein noch geklärt werden. Das gilt zum Beispiel für den 18-Monats-Zeitsprung am Ende der Serie.

Was das Militär am Ende von Stranger Things gemacht hat

Am Ende von Stranger Things wurde das Portal zur anderen Seite geschlossen. Elf (Millie Bobby Brown) opferte sich vermeintlich selbst, um ihre Freunde zu beschützen. Danach kam ein Zeitsprung von 18 Monaten und wir konnten sehen, wie das Leben in Hawkins eine neue Normalität erreichte. Doch was ist mit dem Militär geschehen?

Immerhin wurde Elf zielstrebig von ihnen verfolgt, mit dem Ziel, aus ihr eine Waffe zu machen. Zu Beginn von Staffel 5 hat das Militär sogar ganz Hawkins kontrolliert. Und 18 Monate später gab es keine Spur mehr davon.

Inzwischen haben die Duffer-Brüder selbst das Mysterium aufgeklärt. Gegenüber Collider gab Ross Duffer zu Protokoll:

In dem 18-Monats-Zeitsprung? I nehme an, da gab es nicht mehr viel zu tun. Man kann die andere Dimension nicht mehr untersuchen. Es gibt keine Elf mehr zu jagen, einfach weil sie weg ist. Also denke ich, sie haben einfach langsam ihre Sachen gepackt und die Stadt verlassen.

Die Erklärung passt zumindest zum Inhalt. Es mag nicht die spannendste Erklärung für die Abwesenheit des Militärs in Hawkins sein, aber es ist doch irgendwie logisch.

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Und die Frage scheint, besonders mit der Erklärung, auch nicht das größte Mysterium zu sein, das noch offen war. Aber zumindest können wir dieses Thema damit abschließen und uns spannenderen Fragen stellen.

