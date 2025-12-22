Stranger Things-Macher wollten Lost-Effekt für ihr Serienfinale – aber Netflix hatte andere Pläne

Alles muss einmal ein Ende haben. So geht auch Stranger Things in die finale Runde, jedoch nicht mit einem eigenen Veröffentlichungsplan. Der hätte beinahe anders ausgesehen.

Vor den Streamingdiensten gab es nur das lineare TV. Dort wurden Staffeln von Serien üblicherweise wöchentlich ausgestrahlt und man musste ständig warten, bis man die neue Folge sehen konnte. Mit dem Aufstieg von Netflix und Co. kam die Zeit des Bingens. Staffeln wurden auf einen Schlag veröffentlicht und man konnte sie pausenlos durchschauen. Für Stranger Things haben Matt und Ross Duffer sich eine wöchentliche Veröffentlichung gewünscht. Bekommen haben sie einen Kompromiss.

Netflix zeigt sich starr, was die eigenen Pläne angeht – auch bei Stranger Things

Von Anfang an hat Netflix sich nicht den üblichen Strategien und Gewohnheiten des linearen TVs gebeugt. Vielmehr war die Plattform ein Vorreiter, wenn es um Bingewatching geht. Nach dem Vorbild haben auch viele andere Streamer ihre Staffeln auf einen Schlag veröffentlicht. Inzwischen sind die Veröffentlichungsstrategien etwas diverser. Manche Serien erscheinen wöchentlich, andere dagegen an einem Tag.

Netflix übt seit einiger Zeit eine Mischung aus beiden Strategien aus. Dabei werden Serien wie Wednesday oder Stranger Things seit Staffel 4 in zwei Teile aufgespalten und so an zwei verschiedenen Tagen veröffentlicht. Für die 5. Staffel ging man noch einen Schritt weiter und teilte sie in drei Teile auf.

Dabei wurde jedes Set an Folgen an wichtige Feiertage gekoppelt. So wurde Teil 1 zu Thanksgiving veröffentlicht, Teil 2 folgt zu Weihnachten und das Finale schließlich zu Silvester. Wie Screen Rant berichtet, hätten sich die Duffer-Brüder eine wöchentliche Veröffentlichung gewünscht, stießen bei den Verantwortlichen jedoch auf taube Ohren.

Duffer-Brüder wollten mit der wöchentlichen Stranger Things-Veröffentlichung einen Lost-Effekt

Die Vorstellung der Duffer-Brüder basierte auf dem Effekt, den die Mysteryserie Lost hatte. Damals noch im linearen TV begann das Publikum nach jeder Folge wild zu spekulieren und zu diskutieren. Wie würde die Serie weitergehen? Was bedeutete die letzte Episode?

Mysterien wurden nach und nach aufgedeckt und warfen weitere Fragen auf. So war das Publikum über Wochen mit der Serie beschäftigt und engagiert. Welcher kreative Kopf würde sich das nicht wünschen?

Stranger Things ist als Mystery- und Sci-Fi-Serie natürlich prädestiniert, um der Fokus für Fan-Theorien und Spekulationen zu sein. Mit jeder Folge kommt man dem großen Finale und dem großen Geheimnis näher. Eine wöchentliche Veröffentlichung hätte diesen Effekt sicher verstärkt.

Mit der dreigeteilten Staffel ist der Effekt zwar noch vorhanden, aber weitaus schwächer. Allerdings hat sich Stranger Things über die Jahre als echter Dauerbrenner erwiesen und die Spannung bleibt auch ohne hitzige Diskussionen im Netz spannend. Ein gutes Produkt bleibt eben gut, egal, wie die Veröffentlichungsstrategie aussieht.

