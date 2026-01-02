Stranger Things macht es sich im Finale zu einfach: 128 Minuten ohne Risiko

Das Stranger Things-Finale ist nach fast 10 Jahren endlich bei Netflix eingetroffen. Am Ende bleibt zwischen Tränen und Freude ein merkwürdig unbefriedigendes Gefühl.

Nach über neun Jahren ist Stranger Things in der Silvesternacht zu einem epischen Abschluss gekommen. 5 Staffeln und 42 Episoden lang haben wir mit den Figuren um Elf (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) und Co. aus Hawkins mitgefiebert, während sie immer tiefer in die übernatürliche Welt des Upside Down hineingezogen wurden. Nun ist ihre Geschichte zu Ende erzählt worden – mit Höhen und Tiefen. Denn das Stranger Things-Finale stellt zwar in vielen Punkten zufrieden. Es hätte jedoch so viel besser sein können.

Das Stranger Things-Finale bei Netflix: Zu sicher, zu langweilig

Das große Finale beginnt mit der Ausführung des irrsinnigen Plans, das Upside Down (auf Deutsch auch "Die andere Seite") in ebenjenem Moment in die Luft zu sprengen, in welchem Vecna (Jamie Campbell Bower) die Abyss-Dimension auf die Erde krachen lassen will. Einige unserer Held:innen befinden sich auf dem Mast der Radiostation WSQK, bei der sich eines der großen Probleme des Finales deutlich zeigt: Plötzlich wird Steve (Joe Keery) vom Mast geschleudert und droht, in die Tiefe zu stürzen. Im letzten Moment reicht ihm Jonathan (Charlie Heaton) die Hand und Steve ist gerettet.

Dass Steve hier nur wenige Minuten nach Beginn des Finales stirbt, hätte nach den todlosen vorherigen Episoden wohl niemand wirklich erwartet. Und tatsächlich zieht sich dieses Gefühl durch die weiteren knappen zwei Stunden, die darauf noch folgen sollen. Denn was darin gezeigt wird, sind viele angedeutete Schock-Momente, hinter denen jedoch keine wirklichen Konsequenzen stehen.

So löst eine von Vecna kreierte Illusion bei Hopper (David Harbour) Verwirrung wie Verzweiflung aus, als er glaubt, Elf in ihrem Wassertank angeschossen zu haben. Doch auch dieser Moment entpuppt sich als Fake: Um Elfs Leben brauchten wir hier noch längst nicht fürchten. Als die Gruppe schließlich gesammelt in die Abyss-Dimension gelangt und dort dem Mind Flayer als spinnenartiges Riesenmonster gegenübersteht, besteht dann absolut kein Zweifel daran, dass die gesamte Truppe diesen noch nicht einmal zehn Minuten langen Kampf überleben wird, obwohl die reelle Wahrscheinlichkeit dessen wohl gegen Null gehen sollte. Wir haben es hier schließlich nicht mit den Avengers zu tun, sondern mit einer Gruppe von Kleinstadt-Nerds.

Doch nicht nur die Abwesenheit großer Figurentode und die damit verbundene fehlende Fallhöhe erweisen sich im Finale als ärgerlich: Auch sonst traut sich das Ende nicht, uns wirklich zu überraschen. Im Vorfeld wurden von Fans Unmengen von Theorien gesponnen: Vecna will in der Zeit zurückreisen, um seine Begegnung mit dem Mind Flayer rückgängig zu machen; Kali (Linnea Berthelsen) verrät Elf und ihre Freund:innen am Ende; Will wird von Vecna kontrolliert und lügt die gesamte Gruppe an – die Möglichkeiten für das Finale waren endlos und ein Twist spannender als der andere.

Die Duffer-Brüder haben sich letztendlich jedoch für den geradlinigsten und einfachsten Ansatz entschieden: Vecna hatte keinen geheimen Plan, sich vom Mind Flayer zu befreien, sondern hat sich ihm hingegeben und wollte einfach nur Unheil über die Welt bringen. Die Weltherrschaft quasi – etwas, das schon zahlreiche Bösewichte vor ihm wollten. Die (warum eigentlich genau zwölf?) Kinder hat er benutzt, um ihre Kräfte anzuzapfen und das Abyss mit der Erde zu verschmelzen. Auch dahinter steckte offenkundig keine ausgeklügeltere Intention.

Und ja, das macht am Ende alles irgendwie Sinn. Diese Tatsache fällt jedoch gar nicht so entscheidend ins Gewicht: Viel schlimmer ist es, dass das Finale durch seine Mutlosigkeit über weite Teile verdammt langweilig vor sich hin plätschert. Nach über neun Jahren Wartezeit ist das einfach unterwältigend.

Das Stranger Things-Finale liefert trotzdem würdige Momente

Trotzdem hatte das Finale ein paar starke Momente, die noch lange nach dem Ende nachhallen: Als Mike gelobt, nach Wills Coming-out immer noch dessen bester Freund zu sein; als Derek (Jake Connelly) zu Vecna "suck my fat one" (auf Deutsch: "leck mich fett, klar?") schreit; als Vecna endlich seine traumatische Erinnerung konfrontiert; als Joyce (Winona Ryder) Vecna den Kopf abhackt und die gesamte Truppe noch einmal daran erinnert wird, wie viel Leid dieses Ar***loch jeder einzelnen Person zugefügt hat; als Elf sich dramatisch opfert und im Upside Down zurückbleibt. Das sind Szenen, die einem großen Stranger Things-Finale würdig sind.

Übertroffen werden sie sogar noch von dem wahnsinnigen 40 Minuten langen Epilog, der endlich mehr von dem liefert, was sich jeder Fan wahrscheinlich gewünscht hat: große Emotionen und ein krönender Abschluss für jede wichtige Figur. Dustins Rede bei der Abschlussfeier, in der er seinen inneren Eddie (Joseph Quinn) heraufbeschwört, sorgt für absolute Gänsehaut. Steve mit seinen "kleinen Nuggets" im Baseballteam zaubert ein breites Grinsen aufs Gesicht. Das Versprechen von Robin (Maya Hawke), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan und Steve, sich weiterhin jeden Monat einmal zu treffen, sät bittersüße Hoffnung.

Und das letzte Dungeons & Dragons-Spiel von Mike, Will, Dustin, Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) im Keller der Wheelers ist ein absoluter Volltreffer, der die Serie so perfekt abschließt, wie sie nur hätte enden können: mit einer Hommage an die allererste Stranger Things-Szene in Staffel 1, mit der das große Abenteuer einst begonnen hat.

Als David Bowies "Heroes" über dem Abspann erklingt, werden auch wir als Fans ein letztes Mal dazu eingeladen, in Erinnerung an die Reise unserer Held:innen über knapp zehn Jahre zu schwelgen. Was am Ende davon übrig bleibt, sind gemischte Gefühle zwischen Wehmut, Trauer, Freude bis hin zu Erleichterung, dass es endlich vorbei ist. Denn wenn die 5. Staffel mit ihrem Finale eins gezeigt hat, dann dass Stranger Things seinen Zenit schon lange überschritten hat. So hart es ist, diese Erkenntnis anzunehmen, fällt der Abschied dadurch am Ende nicht mehr ganz so schwer. Die Erinnerungen an die großartigen Anfänge bleiben uns dagegen für immer.