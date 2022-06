Stranger Things Staffel 4, Teil 2: Gewaltiger neuer Trailer deutet düsteres Finale an

Das wird hart für Eleven und Co.: Der neue Trailer zu Stranger Things Staffel 4, Teil 2 ist da. Sehr viel düsterer (und epischer) kann man 2 Minuten eigentlich nicht gestalten.

Die 4. Staffel Stranger Things wurde bekanntlich in 2 Teilen bei Netflix veröffentlicht. In knapp eineinhalb Wochen folgt der 2. Teil. Jetzt hat Netflix einen Trailer für die neuen Folgen veröffentlicht und sagen wir es mal so: Dass eine Folge der Mystery-Serie im Schnitt 30 Millionen US-Dollar gekostet hat, sieht man diesem Trailer in jeder Sekunde an.

Neuer Trailer zu Stranger Things Staffel 4, Teil 2: Der bisher beste (und düsterste) Einblick

Stranger Things Staffel 4, Teil 2 - Trailer 1 (Deutsch) HD

Kate Bushs Running up that Hill, der prägende Song dieser Staffel, begleitet auch den Trailer atmosphärisch. Die symbolische Hoffnung im Song-Titel ist bitter nötig, denn besonders viel Optimismus strahlen die 2 Minuten nicht aus. Vielmehr erinnert die Stimmung an die Hoffnungslosigkeit des Marvel-Epos Avengers 4. Auch dort mussten sich die Held:innen einem übermächtigen Schurken entgegenstellen.

Dass alle unsere neuen und alten Stranger Things-Lieblingsfiguren diese Staffel überleben, ist nach dem Trailer nicht wahrscheinlicher geworden. "Da ist dieses furchtbare Gefühl, dass wir es einfach nicht hinkriegen dieses Mal", sagt Robin (Maya Hawke) etwa. Danke für den Stimmungsaufheller!

Wann kommen Stranger Things Staffel 4 Teil 2 und Staffel 5 zu Netflix?

Teil 2 der 4. Staffel Stranger Things soll am 1. Juli 2022 erscheinen. Einen Termin für Staffel 5 gibt es noch nicht. Mit etwas Glück wird sie schon im Sommer 2023 veröffentlicht.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.



Was erhofft ihr euch vom Finale der 4. Staffel von Stranger Things?