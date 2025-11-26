Stranger Things Staffel 5: Alle Neuzugänge mit Linda Hamilton, Nell Fisher und Jake Connelly in der Cast-Übersicht

In Stranger Things Staffel 5 erwarten uns viele bekannte Gesichter und ein paar wichtige Neuzugänge. Wir geben euch einen Überblick über die Besetzung von Holly, Derek, Dr. Kay und mehr.

Stranger Things kehrt am 27. November mit Staffel 5 bei Netflix zurück und läutet das große Finale ein. Damit ihr einen Überblick über alle bekannten Gesichter und Neuzugänge der neuen Season habt, haben wir alle Schauspieler:innen und Figurennamen in diesem Artikel für euch gesammelt.

Holly, Derek, Dr. Kay und mehr: Das sind die Neuzugänge in Stranger Things Staffel 5

Nell Fisher als Holly Wheeler

Holly Wheeler ist die jüngere Schwester von Mike (Finn Wolfhard) und Nancy (Natalia Dyer). In Staffel 1 bis 4 wurde sie von den Zwillingen Anniston Price und Tinsley Price gespielt.

In der 5. Staffel wurde Holly durch Nell Fisher (Born to be Wild - Die Jagd nach dem schwarzen Panther) umbesetzt. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich im Umfang der Rolle in den neuen Folgen.

Jake Connelly als Derek Turnbow

Derek Turnbow ist ein Mitschüler von Holly. Er wird von Newcomer Jake Connelly dargestellt, der mit Stranger Things sein großes Serien-Debüt feiert.

Linda Hamilton als Dr. Kay

Dr. Kay ist Wissenschaftlerin und hat von Dr. Brenner (Matthew Modine) die militärische Übersicht in Hawkins übernommen. Sie möchte Elf (Millie Bobby Brown) finden.

Dr. Kay wird von Sci-Fi-Legende Linda Hamilton verkörpert, die Filmfans vor allem als Sarah Connor aus den Terminator-Filmen an der Seite von Arnold Schwarzenegger kennen.

Alex Breaux als Lt. Robert Akers

Lt. Robert Akers ist Soldat des Militärs in Hawkins und führt die Befehle von Dr. Kay aus.

Alex Breaux kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Netflix-Hit American Primeval, The Dead Don’t Hurt und Waco: The Aftermath. Breaux war außerdem in der Broadway-Adaption des Theaterstücks Stranger Things: The First Shadow zu sehen.

Alte Bekannte in Stranger Things Staffel 5: Millie Bobby Brown, Jamie Campbell Bower, Noah Schnapp und mehr

Millie Bobby Brown als Elf / Jane Hopper

Finn Wolfhard als Mike Wheeler

Noah Schnapp als Will Byers

Gaten Matarazzo als Dustin Henderson

Caleb McLaughlin als Lucas Sinclair

Sadie Sink als Max Mayfield

Natalia Dyer als Nancy Wheeler

Charlie Heaton als Jonathan Byers

Winona Ryder als Joyce Byers

David Harbour als Jim Hopper

Joe Keery als Steve Harrington

Maya Hawke als Robin Buckley

Priah Ferguson als Erica Sinclair

Brett Gelman als Murray Bauman

Cara Buono als Karen Wheeler

Jamie Campbell Bower als Henry Creel / Eins / Vecna

