Stranger Things Staffel 5 beantwortet endlich Frage, auf die Fans seit über 3 Jahren warten: Hat Max überlebt?

Dreieinhalb Jahre wurden Stranger Things-Fans darüber im Dunkeln gelassen, ob Max die Folgen von Staffel 4 überlebt hat. Staffel 5 klärt nun auf - zumindest quasi.

Achtung, es folgen Spoiler zu Stranger Things Staffel 5 Teil 1: Jahrelang haben wir gezittert. Denn am Ende der 4. Staffel von Stranger Things wurde Max (Sadie Sink) im Koma zurückgelassen, nachdem sie von Vecna (Jamie Campbell Bower) als nächstes Todesoper auserkoren wurde. Seitdem fristete sie ihre Tage bewusstlos, erblindet und mit gebrochenen Gliedmaßen im Krankenhaus von Hawkins, wo Lucas (Caleb McLaughlin) nur selten von ihrer Seite weicht.

Staffel 5 hat jetzt endlich die Frage beantwortet, ob nach all der Zeit tatsächlich noch Leben in Max schlummert. Doch die Antwort ist kompliziert.

Stranger Things Staffel 5 enthüllt: Max liegt im Koma – aber lebt in Vecnas Gedanken weiter

In der 5. Staffel von Stranger Things entführt Vecna Mikes und Nancys jüngere Schwester Holly (Nell Fisher) ins Upside Down und lebt mit ihr gemeinsam als Henry in seiner Gedankenwelt, die seinen Erinnerungen aus dem Jahr 1959 nachempfunden ist. Während er Holly in sein Elternhaus einlädt und ihr verbietet in den Wald zu gehen, da dieser angeblich von Monstern bevölkert wird, findet Holly plötzlich eine Karte, die sie entgegen Henrys Aufforderung in den Wald führt.

Dort trifft sie niemand Geringeres als Max, die Holly absichtlich zu sich geführt hat, um sie von Henrys wahren Absichten zu überzeugen und sie zu retten. Sie erklärt Holly, dass sie nach ihrem vermeintlichen, kurzzeitigen Tod am Ende von Staffel 4 in Vecnas Gedankenwelt gefangen wurde und sich dort von Erinnerung zu Erinnerung hangelte.

Neben dem Massaker im Labor in Hawkins, besuchte Max auch den jungen Henry während seiner Schulzeit (mit ein paar überraschenden Cameo-Auftritten von der jungen Joyce sowie Steves Vater), bevor sie im Wald vor Vecnas Elternhaus landete und sich dort in einer Höhle verstecken konnte. Vecna sei ihr teilweise gefolgt, doch hatte er große Furcht vor der Höhle und konnte Max dort nicht mehr erreichen.

Max erzählt ebenfalls, was der Schlüssel für eine mögliche Flucht aus Vecnas Gedankengefängnis sein könnte: Musik, wie es bereits in Staffel 4 der Fall war. Indem Lucas ihr im Krankenhaus ihren Lieblingssong Running Up That Hill von Kate Bush vorgespielt hat, habe sich kurzzeitig ein Portal zur realen Welt geöffnet. Im entscheidenden Moment war die Kassette jedoch zu Ende und die Musik hat aufgehört zu spielen. Das Portal hat sich für Max somit wieder verschlossen und sie blieb weiter in Vecnas Welt zurück.

Damit wissen Fans nun, dass Max' Geist noch am Leben ist – und es Hoffnung gibt, dass sie auch in der realen Welt ins Leben zurückfindet. Ihr Überleben hängt somit wohl maßgeblich mit dem Ausgang des Kampfes gegen Vecna zusammen – und vielleicht auch, wie lange die Kate Bush-Kassette im richtigen Moment durchhält.

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Genauere Antworten werden wir in wenigen Wochen erhalten. Stranger Things Staffel 5 kehrt am 26. Dezember 2025 mit drei weiteren Folgen bei Netflix zurück. Das große Finale folgt dann am 1. Januar 2026. In Deutschland erscheinen die Episoden immer nachts um 02:00 Uhr.

