Stranger Things Staffel 5 bringt Figur zurück, die wir 8 Jahre (!) nicht gesehen haben – und das war bitter nötig

Sie könnte das Finale völlig verändern: In Stranger Things Staffel 5 kehrt eine Figur zurück, die seit Staffel 2 vergessen ist. Diese Rückkehr kommt Jahre zu spät.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Stranger Things Staffel 5, Teil 1: Wenn man Stranger Things-Fans nach der Episode fragt, die sie aus der gesamten Netflix-Serie am wenigsten mögen, fällt die Antwort häufig auf "Die verlorene Schwester". Auch bei IMDb bildet Episode 7 aus Staffel 2 mit einer Wertung von 6,0 Punkten das bittere, serienübergreifende Schlusslicht. Denn die darin eingeführten Figuren um Kali (Linnea Berthelsen) und ihre Freund:innen aus Chicago sind danach nie wieder vorgekommen und erschienen im Rückblick beinahe irrelevant für die Handlung der Serie, auch wenn sie maßgeblich prägend für Elfs (Millie Bobby Brown) Charakterentwicklung waren.

Staffel 5 hat jetzt die überraschende – aber doch einzig richtige – Entscheidung getroffen, Kali noch einmal zurückzubringen. Was ihr über die Figur wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Kali musste in Stranger Things Staffel 5 zurückkehren: Seit Staffel 2 war Elfs Schwester verschwunden

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Kali in Staffel 5 nach all den Jahren endlich zurückkehren könnte. Denn ihre Episode in Staffel 2 wirkte seit acht Jahren wie ein loses Ende, das Stranger Things dringend aufgreifen musste, um Kontinuität zu wahren. Und nicht nur das – auch ergibt ihre Rückkehr im finalen Kampf gegen Vecna vollkommen Sinn. Aber der Reihe nach.

In Staffel 2 erfährt Elf mehr über ihre Vergangenheit und trifft unter anderem auf ihre Mutter. Indem sie in die Erinnerungen ihrer Mutter eintauchen kann, sieht sie ein kleines Mädchen, mit dem sie im Labor in Hawkins einst sehr viel Zeit verbracht hat: Nummer 008 ("Acht"), alias Kali. In Episode 7 gelingt es ihr schließlich, ihre verlorene Schwester in Chicago aufzuspüren, die dort mit einer Gruppe von Außenseiter:innen in einem verlassenen Gebäude lebt.

Kali ist es gelungen, mithilfe ihrer Kräfte aus dem Labor in Hawkins zu fliehen, wie sie Elf erzählt. Nun ist sie von einem starken Rachegefühl geprägt und überzeugt auch Elf davon, gemeinsam mit ihr Rache an verschiedenen Mitarbeitenden des Labors zu üben. Dadurch gelingt es Elf, ihre Kräfte näher zu erforschen und diese stärker kontrollieren zu lernen. Ein wichtiger Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung.

Kali hat selbst starke, übernatürliche Fähigkeiten. So kann sie andere Menschen sehen lassen, was immer sie möchte. Unter anderem lässt sie einen Freund aus ihrer Gruppe glauben, Spinnen laufen über seinen Arm. Bei der späteren Flucht vor der Polizei lässt sie die Beamten glauben, sie stünden vor einer riesigen eisernen Wand.

Als Elf am Ende der Folge von der Bedrohung in Hawkins und der Gefahr für ihre Freund:innen erfährt, kehrt sie Kali schließlich den Rücken. Danach schien es, als hätte Stranger Things die mächtige Figur völlig vergessen – und hat einen dunklen Schatten auf eine Episode geworfen, die für Elf eigentlich maßgeblich prägend war. Doch in Staffel 5 Folge 4 kehrt Kali endlich zurück.

So kehrt Kali in Stranger Things Staffel 5 Folge 4 nach acht Jahren zurück

Auf der Suche nach Vecna im Upside Down gelangt Elf mit Hopper (David Harbour) in eine geheime Militärbasis, die von der Wissenschaftlerin Dr. Kay (Linda Hamilton) angeführt wird. Elf glaubt, Kay sei es gelungen, Vecna zu fangen und in der Basis zu verstecken. Als sie mit Hopper schließlich Zugang zu dem Raum erhält, in dem sie Vecna vermutet, steht dort jedoch stattdessen Kali.

Wie sie dorthin gelangte, werden wir voraussichtlich erst in den kommenden Folgen erfahren. Doch knüpft Stranger Things hier nach all den Jahren endlich an einen unabgeschlossenen und unbefriedigenden Handlungsstrang an, der dringen weitererzählt werden musste. Denn jetzt könnte Kali eine schwerwiegende Rolle im Kampf gegen Vecna einnehmen: Seit dem Massaker im Labor von Hawkins sind Elf und Kali schließlich die einzigen Überlebenden von Dr. Brenners (Matthew Modine) übernatürlichen Experimenten – und damit unter den einzigen, die Vecnas Kräften ebenbürtig sind.

Unterstützung könnten sie dabei noch von Will (Noah Schnapp) erhalten, der in Folge 4 entdeckt, dass auch er übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Ist das das magische Trio, das Vecna am Ende aufhalten kann?

Wir dürfen allemal gespannt sein, welche Rolle Kali für den weiteren Verlauf des Stranger Things-Finales noch spielen wird. Staffel 5 kehrt mit den Folgen 5 bis 7 am 26. Dezember 2025 bei Netflix zurück. Die Finalepisode steht hierzulande ab dem 1. Januar 2026 beim Streamer bereit.