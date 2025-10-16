Stranger Things Staffel 5 bringt riesigen Fan-Liebling zurück – Fans beschäftigt sein Tod seit 9 Jahren

Die 5. Staffel von Stranger Things wird einem Fanliebling endlich die letzte Ehre erweisen, dessen Tod Fans bereits seit 9 Jahren beschäftigt.

Der erste Tod, den der Demogorgon in Hawkins gefordert hat, war Nancys (Natalia Dyer) beste Freundin Barb (Shannon Purser) in der 3. Folge der 1. Staffel von Stranger Things. Während dieser Tod ein Katalysator für zahlreiche Ereignisse in Hawkins war und unter anderem Nancy dazu gebracht hat, tiefer hinter die Kulissen der übernatürlichen Geschehnisse der Kleinstadt zu blicken, bleibt Barb auch bei vielen Fans bis heute unvergessen.

Staffel 5 wird Barb ein letztes Mal zu Stranger Things zurückbringen – und dabei womöglich endlich ausführlich hinter ihr Verschwinden blicken.

Barb kehrt in Stranger Things Staffel 5 zurück – oder zumindest ihre Leiche

Wie die Duffer-Brüder im Interview mit Time Magazine verrieten, seien sie von Fans – und Netflix selbst – über Jahre bedrängt worden, Barbs Tod in der Serie größeren Raum zu geben. So erklärte Ross Duffer:

Die eine Anmerkung, die wir immer wieder bekomme haben, war, 'Was ist mit Barb?' Und wir meinten, 'Es ist eine Serie über Will'.

Matt Duffer fügte hinzu:

Netflix hat uns immer weiter damit belästigt. Und es hat sich herausgestellt, dass sie richtig lagen.

Ross Duffer weiter:

Wir haben sie vernachlässigt und so hat auch Hawkins sie vernachlässigt, und das hat sie noch so viel berühmter gemacht.

Der Hashtag JusticeForBarb ging nach Start der 1. Staffel von Stranger Things auf den sozialen Medien viral und war einer der ersten Indikatoren dafür, dass die Netflix-Serie zum weltweiten Phänomen geworden war.

Nachdem Barbs Leiche Nancy in Staffel 4 unter dem Bann von Vecna heimgesucht hat, soll Barb in Staffel 5 nun noch einen letzten Auftritt haben. Zumindest ihre Leiche wird einmal mehr vorkommen – denn Time-Autorin Eliana Dockertman stolperte bei ihrem Set-Besuch über den verstümmelten Dummy der verstorbenen Schülerin, wie sie in ihrem umfangreichen Bericht schildert.

Ob Shannon Purser noch einmal gänzlich in ihrer Rolle zurückkehren wird, bleibt weiterhin abzuwarten. Doch machen die Worte der Duffer-Brüder zumindest Hoffnung, dass Barbs Tod einen größeren Raum in der Finalstaffel von Stranger Things einnehmen wird, als es in den vergangenen Seasons der Fall war – und ihr endlich die letzte Ehre erwiesen wird, die sie verdient hat.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Antworten werden wir bereits in wenigen Wochen erhalten. Die Finalstaffel von Stranger Things wird in drei Teilen bei Netflix eintreffen. Die deutschen Veröffentlichungszeiträume setzen sich wie folgt zusammen:

Teil 1: 27. November 2025

Teil 2: 26. Dezember 2025

Teil 3: 1. Januar 2026

Alles, was ihr zu Stranger Things Staffel 5 wissen müsst, könnt ihr gesammelt hier nachlesen.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.

