Stranger Things Staffel 5: Diese 3 Details versteht ihr nur, wenn ihr die unbekannte Netflix-Vorgeschichte kennt

Warum hat Vecna Angst vor einer Höhle? Diese und weitere Fragen beantwortet Stranger Things Staffel 5 in den ersten 4 Folgen nicht. Doch schon jetzt finden sich Antworten im Theaterstück zur Netflix-Serie.

Das XXL-Finale von Stranger Things ist am 27. November mit den ersten vier Episoden bei Netflix gestartet und lässt Fans nach dem epischen Auftakt direkt ungeduldig auf den zweiten Teil warten. Doch bevor die nächsten Folgen große Antworten auf Bösewicht Vecnas wahren Plan und schockierende Enthüllungen über das Upside Down versprechen, lässt sich vor allem ein Rätsel von Staffel 5 schon jetzt lösen – dank eines Theaterstücks!



Das 2023 uraufgeführte Theaterstück Stranger Things: First Shadow beleuchtet die Vorgeschichte des späteren Superschurken Henry Creel aka 001 aka Vecna (Jamie Campbell) und liefert spannende Erkenntnisse, die in der Netflix-Serie bisher noch nicht enthüllt wurden. Im ersten Teil von Staffel 5 gibt es schon drei wichtige Details zu entdecken, die nur mit Hintergrundwissen über das Theaterstück zu verstehen sind.

Damit ihr jetzt nicht noch schnell nach London oder an den Broadway reisen müsst, findet ihr hier eine Erklärung für Vecnas Höhlen-Angst sowie die Bedeutung hinter Hollys Fernrohr und einer gewissen Schulaufführung. Achtung, es folgen Spoiler!

Stranger Things Staffel 5 erklärt: Warum hat Henry Creel Angst vor der Höhle?

In der 5. Staffel findet sich die von Vecna entführte Holly Wheeler (Nell Fisher) in einer Gedankenwelt namens Camazotz wieder, die aus den Erinnerungen von Henry Creel geschaffen wurde. Hier trifft sie überraschend auf Max (Sadie Sink), die in dieser Welt gefangen ist und sich in einer Höhle ein Versteck errichtet hat, welche der Stranger Things-Bösewicht jedoch nicht betreten kann.

Eine Erinnerung zeigt, wie Max zuvor von Henry verfolgt wurde. Als sie sich in den Spalt einer Felswand flüchtet, bleibt Henry allerdings erstarrt stehen. Angst und Terror in seinem Blick verraten, dass er diesen Ort nicht betreten kann oder will. Während die Netflix-Serie in Teil 1 noch keinen Grund dafür liefert, verrät das Theaterstück First Shadow schon jetzt die Antwort.

Im Alter von acht Jahren lebte Henry Creel mit seiner Familie in Nevada, wo er eines Tages in einer Höhle spielte. In der Nähe befand sich ein Testgelände, auf dem Dr. Martin Brenner versuchte, das sogenannte Philadelphia Experiment zu rekonstruieren, bei dem das Marineschiff USS Eldridge im Jahr 1943 aus Versehen in eine andere Dimension transportiert wurde. Einziger Überlebender war Brenners Vater.

Ein Wissenschaftler machte sich jedoch mit wichtiger Technologie des Experiments aus dem Staub und versteckte diese in besagter Höhle. Als Henry Creel diese Höhle erforscht, aktiviert er versehentlich das Gerät und wird für 12 Stunden in die rätselhafte Dimension X transportiert. Dort trifft er erstmals auf eine düstere Entität, den Mind Flayer. Der interdimensionale Ausflug veränderte Henrys DNA und erschuf damit seine telekinetischen Kräfte – und eine folgenschwere Verbindung zur dunklen Präsenz.

Die Höhle steht damit nicht nur für den Ursprung seiner Kräfte, sondern auch für Henrys erlebtes Trauma in der fremden Dimension und der anschließenden Manipulation durch den Mind Flayer, die sein ganzes Leben zerstörte. Dieser Ort symbolisiert alles Schlechte, was ihm widerfahren ist und wird somit aus gutem Grund von Henry gefürchtet.

Stranger Things Staffel 5 erklärt: Das steckt hinter Holly Wheelers Fernroh

In Henrys Gedankenwelt entdeckt Holly Wheeler ein blaues Fernrohr, welches sie fortan an sich nimmt. Obwohl dieses Objekt auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, versteckt sich dahinter allerdings eine größere Bedeutung. Denn das Teleskop entspringt ebenfalls Henrys Erinnerungen.

In Stranger Things: First Shadow trägt Henry Creel dieses Spielzeugfernrohr als Kind bei sich, als er die Höhle in Nevada untersucht. Später entdeckt Dr. Brenner das zurückgelassene Objekt in der Höhle und kann damit schließlich Henry aufspüren, woraufhin er beginnt, Experimente mit dem Jungen durchzuführen.

Stranger Things Staffel 5 erklärt: Erinnerung an Hawkins im Jahr 1959

Bevor es sich Max in der sicheren Höhle gemütlich machen konnte, reiste sie unkontrolliert durch Erinnerungen von Henry Creel. Dabei landete sie unter anderem auch in den Hallen der Hawkings Highschool im Jahr 1959. In Staffel 5 bekommen wir dabei kurz eine jüngere Version von Joyce zu sehen, die Plakate für eine Schulaufführung des Musicals Oklahoma! verteilt, in dem ein gewisser Henry Creel die Hauptrolle spielt.

Das Theaterstück First Shadow spielt hauptsächlich im Jahr 1959 und enthüllt, dass Charaktere wie Joyce und Jim Hopper bereits in ihrer Jugendzeit mit Henry Creel Bekanntschaft machten. Der junge Außenseiter wird Teil der Theater-AG, die im Geheimen das von Joyce geschriebene Stück namens Dark of the Moon auf die Bühne bringt. Dabei freundet sich Henry mit seinem Co-Star Patty Newby an, ehe sich beide ineinander verlieben. Ihr Name ist sogar auf dem Flyer zu erkennen.

Während die Höhle Henrys größtes Trauma symbolisiert, steht seine Beziehung zu Patty für seine verlorene Menschlichkeit – sie war der einzige Mensch, dem er seine Gefühle und seine Kräfte anvertrauen konnte. Obwohl die Figur in der Netflix-Serie noch nicht direkt vorkam, könnte sie in den kommenden Folgen noch eine wichtige Rolle einnehmen, wenn Max und Holly einen Weg finden müssen, Vecna innerhalb seines Verstands schwächen zu können.

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Der zweite Teil von Stranger Things Staffel 5 erscheint am 26. Dezember 2025 um 2:00 Uhr morgens mit insgesamt drei frischen Folge. Das Serienfinale ist wenige Tage später, ab dem 1. Januar 2026 bei Netflix zu sehen.