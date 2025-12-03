Stranger Things Staffel 5 legt den zweitbesten Netflix-Start der Geschichte hin: Nur eine Serie war erfolgreicher

Stranger Things ist fraglos das bekannteste Original des Streaming-Diensts. An eine Serie reicht das Sci-Fi-Mystery-Abenteuer allerdings nicht heran, wie die Zahlen nach dem dem Start zeigen.

Es herrschte durchaus Skepsis: Kann Stranger Things nach all der Wartezeit an frühere Erfolgs anschließen oder sind die Fans inzwischen weitergezogen? Wenn der Start der 5. Staffel jedoch eine Sache deutlich macht, dann ist es der nach wie vor ungebrochene Hype, der die Netflix-Serie von Matt und Ross Duffer begleitet.

Der Einzug in die finale Runde sorgt seit Tagen für Diskussionen im Internet und wird auf der Plattform des Streamers geradezu verschlungen. Nicht nur setzte sich Stranger Things direkt zum Start auf Platz 1 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Serien. Auch die detaillierten Streaming-Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.

So erfolgreich ist Stranger Things 5 bei Netflix gestartet

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnten die ersten vier Episoden von Stranger Things in den ersten fünf Tagen ihrer Veröffentlichung unglaubliche 59,6 Millionen Views erzielen. Damit hat die 5. Staffel den zweiterfolgreichsten Start in der Netflix-Geschichte hingelegt. Nur ein Titel war erfolgreicher: die 2. Staffel von Squid Game.

Die Fortsetzung des südkoreanischen Überraschungshits verbuchte letztes Jahr 68 Millionen Views in der Startwoche und entscheidet das Rennen damit deutlich für sich. Wenn wir unseren Blick allerdings nur auf die englischsprachigen Serien richten, thront Stranger Things fortan auf Platz 1 der All-Time-Charts.

Zuvor hatte diese Position die 1. Staffel von Wednesday mit 50,1 Millionen Views inne, die Stranger Things nun mühelos übertroffen hat. Die 59,6 Millionen Views entsprechen 284,2 Millionen gesehenen Stunden. Insgesamt hat es die 5. Staffel zum Start in 90 der 93 von Netflix getrackten Territorien auf Platz 1 der Top 10 geschafft.

In einem offiziellen Statement bedanken sich die Duffer-Brüder bei den Fans:

Die schiere Anzahl der Fans, die bereits Volume 1 [von Staffel 5] gesehen haben, ist überwältigend – die Resonanz hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Die Serie ist nun schon zehn Jahre alt, und zu sehen, wie die Fangemeinde nicht nur Bestand hat, sondern sogar weiter wächst, ist für uns, die Schauspieler und die Tausenden von Künstlern, die dazu beigetragen haben, diese Geschichte zum Leben zu erwecken, unglaublich bereichernd. Wir können allen gar nicht genug danken und freuen uns riesig darauf, Volume 2 zu veröffentlichen – es gibt noch so viel mehr zu sehen.

Wann erscheint der Rest von Stranger Things Staffel 5?

In Deutschland gestaltet sich die Veröffentlichung der verbleibenden Folgen der 5. Staffel von Stranger Things wie folgt: Am 26. Dezember 2025 treffen bei uns die Kapitel 5, 6 und 7 ein. Danach müsst ihr noch ein paar Tage auf der große Finale warten. Erst ab dem 1. Januar 2026 steht die allerletzte Stranger Things-Episode bei uns zur Verfügung. Dann ist die Serie zu Ende, doch diverse Spin-offs sind bereits in Arbeit.