Stranger Things Staffel 5 schockt deutsche Fans mit großer Änderung: Will, Mike, Dustin und mehr klingen völlig anders

Stranger Things Staffel 5 tauscht mehrere Synchronsprecher aus. Für die deutsche Fassung der Netflix-Serie wurden gleich 5 Hauptfiguren mit anderen Stimmen neu besetzt.

Mit einem Mix aus Science-Fiction, Fantasy, Mystery und ganz viel Nostalgie für die 80er zieht Stranger Things seit 2016 weltweit Millionen von Fans in den Bann. Nach einer gewaltigen Pause von dreieinhalb Jahren streamt seit dem 27. November endlich der fulminante Auftakt des XXL-Finales bei Netflix. Wer Staffel 5 allerdings in der deutschen Synchronfassung schaut, erlebt gleich zu Beginn eine bitterböse Überraschung: Viele Hauptfiguren klingen nicht mehr wie zuvor.

Stranger Things Staffel 5 tauscht die Synchronsprecher von 5 Figuren aus

Dass Serien auch mal die Synchronsprecher von Hauptfiguren austauschen, ist (leider) keine Seltenheit. Doch ein Fall wie Stranger Things ist beispiellos: Für Staffel 5 wurden die Synchronstimmen ganzer 5 Hauptcharaktere neu besetzt: Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Will Byers (Noah Schnapp), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) und Erica Sinclair (Priah Ferguson) haben jetzt neue Stimmen.



Hier findet ihr eine Übersicht der neuen deutschen Synchronsprecher:innen des Stranger Things-Casts:

Mike : Florian Leroy (Staffel 2 bis 4) – Staffel 5: Jaron Müller-Schuch

: Florian Leroy (Staffel 2 bis 4) – Staffel 5: Jaron Müller-Schuch Dustin : Leander Elias (Staffel 1 bis 4) – Staffel 5: Tim Daxelhofer

: Leander Elias (Staffel 1 bis 4) – Staffel 5: Tim Daxelhofer Will : Max Buckerus (Staffel 1 bis 4) – Staffel 5: Tom Ferenc

: Max Buckerus (Staffel 1 bis 4) – Staffel 5: Tom Ferenc Lucas : Piet Nowatzky (Staffel 1 bis 4) – Staffel 5: Mik Dankou

: Piet Nowatzky (Staffel 1 bis 4) – Staffel 5: Mik Dankou Erica: Martha Bremer (Staffel 2 bis 4) – Staffel 5: Derya Akyol

Schon in der Vergangenheit wurden die Stimmen von zwei prominenten Hauptfiguren der Netflix-Serie ausgetauscht. So wurde Mike in Staffel 1 noch von Lucca Bach vertont, ehe Florian Leroy die Rolle ab Staffel 2 übernahm. Leander Elias wurde hingegen erst ab Folge 3 zum Stammsprecher von Dustin. In den ersten zwei Folgen wurde die Rolle noch von Jonas Herrmann gesprochen. Beide Charaktere haben mit Staffel 5 nun schon ihren jeweils dritten Synchronsprecher erhalten.

Schaut hier den Trailer zu Stranger Things Staffel 5 mit den neuen Stimmen:

Stranger Things - S05 Trailer 2 (Deutsch) HD

Keine Veränderungen gibt es hingegen in Staffel 5 bei den Synchronsprecher:innen von Elfi (Sprecherin: Carlotta Pahl), Nancy Wheeler (Elise Eikermann), Jonathan Byers (Lino Böttcher), Steve Harrington (Flemming Stein) und Robin Buckley (Franciska Friede). Auch die erwachsenen Figuren Jim Hopper (Peter Flechtner), Joyce Byers (Katrin Decker) und Karen Wheeler (Susanne Sternberg) behalten ihre bekannten Stimmen.

Neue Synchronsprecher in Stranger Things Staffel 5: Warum wurden die Stimmen ausgetauscht?

Oft sind Neubesetzungen auf die Verfügbarkeit der Sprecher:innen oder Krankheitsfälle zurückzuführen. Warum Stranger Things kurz vor dem Finale jetzt fast den gesamten Hauptcast mit neuen Stimmen ausstatten ließ, ist jedoch offiziell nicht bekannt. Gegenüber Kino.de gab Netflix lediglich "organisatorische Gründe" als Ursache für die Neubesetzung der finalen Staffel an.



Die deutsche Fassung der ersten drei Staffeln Stranger Things wurde vom Synchronstudio Studio Hamburg Synchron angefertigt, ehe das CSC Studio aus Hamburg die Synchronarbeit für Staffel 4 übernahm. Für die finale 5. Season wechselte Netflix erneut das Synchronstudio und beauftragte diesmal die Berliner Firma FFS. Wie in den Staffeln zuvor entstand die Synchronfassung erneut unter der Dialogregie von Susanne Sternberg.

Viele deutsche Fans sind nicht nur mit den Stars, die die jungen Kids aus Hawkins verkörpern, aufgewachsen, sondern kennen auch ihre Synchronstimmen seit Jahren und verbinden diese mit ihren Lieblingsfiguren. Eine Umgewöhnung an neue Stimmen kommt daher zu einem ungünstigen Zeitpunkt und wird sicher bei einigen Zuschauer:innen das Seherlebnis des großen Stranger Things-Finales trüben.



Die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5 streamen seit dem 27. November bei Netflix. Die nächsten drei Episoden erscheinen am 26. Dezember um 2:00 Uhr morgens, ehe am 1. Januar 2026 schließlich das Serienfinale (ebenfalls ab 2:00 Uhr) zu sehen sein wird.