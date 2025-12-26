Stranger Things Staffel 5 Teil 2 bereitet zwei riesige Figuren-Tode fürs Finale vor – und es ist nicht, wer wir dachten

Folge 5 bis 7 von Stranger Things Staffel 5 sind bei Netflix eingetroffen und haben Fans mit zahlreichen Schock-Enthüllungen hinterlassen. Unter anderem wurde der Tod von zwei Figuren angedeutet.

Der 2. Teil von Stranger Things Staffel 5 ist nach vier Wochen Wartezeit endlich bei Netflix zum Abruf bereit. Neben einigen Enthüllungen, die unter anderem das Upside Down betreffen, hat die Serie auf dem Weg zum großen Finale um das Leben von zwei Figuren fürchten lassen. Und nein – es ist weder Steve (Joe Keery) noch Dustin (Gaten Matarazzo) oder Hopper (David Harbour).

Achtung, es folgen Spoiler zu Stranger Things Staffel 5 Teil 2!

Müssen Elf und Kali sterben? Stranger Things Staffel 5 Teil 2 deutet Schock-Tode im Finale an

In den neu eingetroffenen Folgen von Stranger Things retten Elf (Millie Bobby Brown) und Hopper Kali (Linnea Berthelsen) aus der Militärbasis im Upside Down, wobei Kali den beiden Dr. Kays (Linda Hamilton) Plan verrät: Sie wurde für ihr Blut vom Militär gefangen gehalten. Ihr Blut wurde in die Körper zahlreicher schwangerer Frauen transferiert, um mehr Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten herzustellen. Auf die gleiche Weise wurde damals auch Henry aka Vecna (Jamie Campbell Bower) genutzt, um weitere Experimente wie Elf und Kali zu kreieren.

Um diesen Kreis zu beenden, sieht Kali nur eine einzige Möglichkeit: Elf und Kali müssen sterben, damit das Militär keine Versuchskaninchen mehr hat, die noch mehr übernatürlich begabte Kinder kreieren. Laut Kali würde es nicht ausreichen, wenn Vecna und Dr. Kay besiegt werden, ob das Upside Down verschwindet, ob es Elf gelingt, gemeinsam mit Mike (Finn Wolfhard) zu fliehen oder nicht: Das Militär würde früher oder später wieder versuchen, sie zu finden. Somit schlägt sie Elf vor, auf der Brücke zu bleiben, während die anderen das Upside Down zerstören – und mit diesem endgültig zu verschwinden. Es sei "der einzige Weg".

Stranger Things hat in den vergangenen vier Staffeln weitgehend auf große Figurentode verzichtet. Bisher traf es lediglich Neuzugänge wie Bob (Sean Astin), Billy (Dacre Montgomery) oder Eddie (Joseph Quinn), die jeweils eine bis zwei Staffeln in der Serie auftauchen durften. Hauptfiguren, die von Anfang an dabei waren, traf es bisher nicht. Das wahrscheinlich größte Aushängeschild der Serie – Elf – am Ende zu töten, wäre jetzt sicherlich ein schockierender Schritt.

Die Duffer Brüder haben im Vorfeld von Staffel 5 jedoch bereits angedeutet, dass in den verbleibenden Folgen der härteste Tod der gesamten Serie auf uns wartet. Vielleicht also trifft es am Ende doch nicht die bisher gedachten Anwärter um Steve oder Hopper – sondern Elf und Kali. Wir dürfen gespannt sein.

Großes Netflix-Finale: Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Folge 8?

Zum Glück müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, bis wir Antworten bekommen. Das große Stranger Things-Finale trifft als 8. Folge der 5. Staffel in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens bei Netflix ein. Die Episode dauert 128 Minuten.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

