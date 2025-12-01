Stranger Things Staffel 5 versteckt Hinweise auf gewaltigen Zeitreise-Twist im Netflix-Finale

Stranger Things könnte noch vor dem Netflix-Finale in Staffel 5 mit einem großen Twist überraschen. Die möglichen Hinweise auf eine Zeitreise häufen sich.

Wie wird Stranger Things enden? Diese Frage wird Fans noch bis zum großen Serienfinale am 1. Januar beschäftigen. Die ganze Serienwelt wartet gespannt darauf, ob dem gewaltigen Netflix-Phänomen die Landung nach fünf Staffeln gelingt oder es sich in die Riege kontroverser Serienenden einreihen wird.

Vor dem Stranger Things-Finale häufen sich die Spekulationen und Fantheorien, wie die Geschichte rund um Will, Elf, Mike, Dustin, Lucas und Co. am Ende abgeschlossen wird. Und schon jetzt liefern ersten vier Folgen von Staffel 5 ein paar auffällige Hinweise, dass der Netflix-Hit noch ein letztes Science-Fiction-Ass aus dem Ärmel schütteln könnte, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hat: Umfasst Vecnas ultimativer Plan etwa Zeitreisen?

Stranger Things Staffel 5 häuft Zeitreise-Hinweise

Inmitten von telekinetischen Kräften, Monstern und düsteren Paralleldimensionen sind Zeitreisen eines der wenigen Sci-Fi-Elemente, die Stranger Things bisher nicht bedient hat. Das könnte sich in den nächsten Folgen von Staffel 5 jedoch schlagartig ändern und ist weniger abwegig als gedacht. Denn Teil 1 der neuen Season befeuert diese Theorie mit einigen spannenden Hinweise.

Ein wichtiges Motiv in der 5. Staffel ist Madeleine L'Engles im Jahr 1962 veröffentlichter Roman Die Zeitfalte (im Original: A Wrinkle in Time), in dem das Reisen durch Zeit und Raum eine wichtige Rolle spielt. Angelehnt an einen Charakter aus dem Buch gibt sich Henry Creel (Jamie Campbell Bower) nicht nur als Mr. Wasdenn aus. Er benennt seine scheinbar idyllische Gedankenwelt auch nach dem Buchplaneten Camazotz.

Immer wieder werden Zeitreise-Anspielungen in die neuen Folgen eingestreut, wie etwas die Erwähnung des Flux-Kompensators aus dem Zeitreisefilm Zurück in die Zukunft oder eine verräterische Physikstunde über das Thema Wurmlöcher:

Einstein-Rosen-Brücken, oder eher bekannt als Wurmlöcher, werden häufig dargestellt in einer Sanduhr-ähnlichen Form [...] Stellt euch vor, wo die Menschheit überall hinreisen könnte. In eine andere Galaxie oder sogar eine andere Zeit.

Bereits in Staffel 4 begleitete Vecna das Motiv einer ominösen Standuhr und die neuen Folgen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Dass der Bösewicht insgesamt 12 Kinder für seine finsteren Pläne benötigt, könnte sich auf die 12 Stunden auf einer Uhr beziehen. Zu dieser Theorie passt auch die Enthüllung, dass das Upside Down selbst von einer kreisförmigen Barriere umschlossen ist und mit etwas Fantasie das Bild eines gewaltigen Ziffernblatts darstellen könnte.

Ob Stranger Things die Fans mit diesen Brotkrumen einfach nur auf eine falsche Fährte locken und wilde Theorien befeuern möchte, oder tatsächlich schon die Weichen für einen Zeitreise-Twist gestellt hat, erfahren wir schon in wenigen Wochen mit Teil 2. Für Staffel 5 und das Ende der Mystery-Serie hätte eine Zeitreise enorme Auswirkungen.

Was würde eine Zeitreise für das Stranger Things-Finale bedeuten?

Wenn wir ganz genau sind, gab es tatsächlich schon Zeitreisen in Staffel 5. Gefangen in Vecnas Gedankenwelt hat Max (Sadie Sink) im Prinzip einen Abstecher in die Vergangenheit unternommen. Hierbei handelte es sich jedoch nur um eine Reise in alte Erinnerungen von Henry Creel, die sie als passive Beobachterin nicht beeinflussen konnte. Davon wird es in den kommenden Folgen aller Voraussicht noch mehr zu sehen geben – aber traut sich Stranger Things auch echte Zeitreisen?

Nur vier Folgen vor dem Serienende wissen wir immer noch nicht, welches Ziel Vecna tatsächlich verfolgt. Will er mithilfe der Kinder die Barriere des Upside Down einreißen? Will er ein Portal in eine andere Dimension erschaffen? Da die vorletzte Episode von Staffel 5 den Titel Die Brücke trägt, lässt sich aber bereits vermuten, dass die Wurmloch-Theorie als realistisch einzustufen ist.

Aber wohin soll eine potenzielle Wurmloch-Brücke überhaupt führen? In eine andere Dimension? Oder gar in eine andere Zeit? Eine Möglichkeit wäre, dass Vecna in die Vergangenheit reisen möchte, um dort einen Fehler zu korrigieren und so eine alternative Realität zu erschaffen. Mit Blick auf die Enthüllungen des Stranger Things-Theaterstücks könnte er zurück in seine Kindheit reisen, um zu verhindern, dass er im Alter von acht Jahren nicht in die Dimension X gezogen wird und anschließend übernatürliche Kräfte entwickelt.

Die Auswirkungen auf die Gegenwart wären enorm. Ohne Henry Creels Fähigkeiten wäre Elf nie in der Obhut Dr. Brenners gelandet und die gesamte Handlung der Serie wäre nie passiert. Eine andere Option wäre, dass Elf und ihre Freunde eine Reise durch die Zeit dazu nutzen könnten, um Ereignisse aus der Vergangenheit und damit all das erlebte Leid der Gegenwart zu verhindern.

Gegen diese Zeitreise-Theorien spricht allerdings, dass Stranger Things Staffel 5 mit nur vier ausstehenden Episoden sehr wenig Zeit bleibt, um auf den letzten Metern noch ein komplexes Sci-Fi-Konzept mit eigenen Regeln und Auswirkungen aufzubauen und zu erklären. Eines sollte aber sicher sein: Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer haben sich für das Finale bestimmt noch einige Überraschungen für die Fans ausgedacht.

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Der zweite Teil von Stranger Things Staffel 5 erscheint am 26. Dezember 2025 um 2:00 Uhr morgens mit insgesamt drei frischen Folge. Das Serienfinale ist wenige Tage später, ab dem 1. Januar 2026 bei Netflix zu sehen.