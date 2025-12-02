Stranger Things Staffel 5 versteckt wichtigen Hinweis vor euren Augen: Dieser Film im Stream bereitet euch auf die neuen Folgen vor

Stranger Things platzierte in Folge 1 bis 4 bereits etwas, was in den kommenden Episoden wichtig werden dürfte. Das entscheidende Buch zu Staffel 5 gibt's sogar als Verfilmung im Stream.

Mit vier Folgen hat Stranger Things bei Netflix das große Finale eingeleitet. Nun müssen wir bis Weihnachten auf die neuen Episoden warten. Wer sich gebührend vorbereiten will, kann jetzt schon die Verfilmung des Buches streamen, von dem in Staffel 5 ständig bedeutungsschwer die Rede ist.



Stranger Things verweist in Staffel 5 immer wieder auf "Das Zeiträtsel"

In der 5. Staffel Stranger Things taucht immer wieder ein bestimmtes Buch auf: A Wrinkle in Time (im Deutschen: Die Zeitfalte) von Madeleine L'Engle, ein 1962 erschienener Klassiker der jugendlichen Sci-Fi-Literatur. Natürlich hat die Netflix-Serie auch vorher schon Werke der Popkultur zitiert, diesmal fühlen sich die Verweise allerdings noch wichtiger an.

Holly Wheeler (Nell Fisher) liest gleich zu Beginn von Staffel 5 den Roman A Wrinkle in Time (Die Zeitfalte). Anschließend betiteln Folge 1 bis 4 aber auch wichtige Dinge nach dieser Vorlage: Vecnas Gedankenwelt, wo Max festsitzt, wird nach dem Planeten Camazotz benannt. Und Vecna trägt als unsichtbarer Kindesentführer den Namen Mr. Wasdenn (im Englischen: Mr. Whatsit), wie die mächtige Figur Mrs. Whatsit/Wasdenn aus dem Buch. Viele lesen das jetzt schon als Hinweis auf eine Zeitreise in den kommenden Stranger Things-Folgen.

Worum geht es in Die Zeitfalte und was bedeutet das für Stranger Things Staffel 5?

In Madeleine L'Engles Buch Die Zeitfalte muss die 13-jährige Meg Murry auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater Raum und Zeit überwinden. Der Wissenschaftler Dr. Alex Murry ist nach einem Experiment mit seiner Erfindung, der sogenannten Tesserung (Englisch: Tesseract), nicht mehr auffindbar. Von ihrer sonderbaren Nachbarin Mrs. Wasdenn (sowie deren Freundinnen Frau Diedas und Frau Dergestalt) werden Meg, ihr kleiner Bruder Charles Wallace sowie Megs Freund Calvin auf ein unvorhergesehenes Abenteuer geschickt und die Tesserung transportiert sie mithilfe der fünften Dimension durchs Universum.

Auf ihrer Reise durch die Raumzeit erfahren die Kinder auf dem Planeten Uriel von einer dunklen Bedrohung, die immer mehr Himmelskörper verschluckt. Sie landen auf dem Planeten Camazotz, wo alle Menschen in einem immergleichen Rhythmus leben, während ein zentraler Ort ihre Handlungen steuert. Die böse Macht des "ES" kontrolliert sie als willenlose Diener. Im Gefängnis finden und befreien sie Megs Vater Alex, müssen aber den kleinen Charles Wallas zurücklassen. Auf einem grauen Planeten erweisen sich zwischendurch unheimliche fellige Tentakelgestalten als hilfsbereit. Bei der Rückkehr nach Camazotz kann Meg ihren Bruder schließlich mit einer dem ES unbekannten Macht retten: ihrer Liebe.

Welche Teile des Buches Stranger Things in Staffel 5 möglicherweise noch zitieren wird, ist natürlich schwer absehbar. Doch das Upside Down und Vecnas Gedankenwelt sind in gewisser Weise schon Welten/Planeten für sich. Dank der Stärke seiner Liebe rettete Will in der letzten Szene von Staffel 5, Folge 4 seine Freunde vor den angreifenden Demogorons. Außerdem enthüllte Vecna bereits, dass er Kinder entführt, weil diese "schwach" sind und sich am besten kontrollieren lassen. Die Parallelen sind also groß.

Was genau Vecna als Stranger Things' Entsprechung des bösen ES mit den zwölf Entführten plant, werden wir wohl aber erst in Folge 5 bis 7 am 26. Dezember 2025 oder im Finale von Folge 8 am 1. Januar 2026 herauffinden.

Das Zeiträtsel zur Stranger Things-Vorbereitung: So könnt ihr die Verfilmung von Die Zeitfalte streamen

Die Zeitfalte wurde bereits verfilmt: Ava DuVernay adaptierte den Kinderbuchklassiker 2018 als Das Zeiträtsel. Diese Umsetzung streamt derzeit bei Disney+ *. Wer den Streamer nicht abonniert hat, kann das Abenteuer aber auch bei den üblichen Anbietern wie Amazon, Apple TV, Magenta TV und Maxdome leihen oder kaufen.

Schaut hier den Trailer zu Die Zeitfalte

Das Zeiträtsel - Trailer (Deutsch) HD

Eine kleine Warnung sei dem Anschauen von Das Zeiträtsel aber vorangestellt: Die Verfilmung kam bei Kritik und Publikum nicht besonders gut an. Derzeit hat der Film nur eine Durchschnittsbewertung von 4.4 von 10 Punkten bei Moviepilot. Trotzdem gibt die Adaption weniger lesefreudigen Stranger Things-Fans natürlich einen Eindruck von dem Werk.

Die frühere Adaption von Die Zeitfalte, Gefangene der Zeit aus dem Jahr 2003, streamt aktuell ausschließlich als Kauf- und Leih-Stream bei Amazon *.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück, wie geht es weiter?

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

