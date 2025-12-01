Stranger Things Staffel 5: Wir müssen über das Ende von Teil 1 reden

Die ersten vier Folgen der 5. Staffel Stranger Things haben es in sich. Wer nach der Rückkehr nach Hawkins Fragen oder Gesprächsbedarf hat, sollte unbedingt in den Podcast reinhören.

Nach drei Jahren und fünf Monaten Wartezeit ist Stranger Things endlich zurückgekehrt, um uns mit dem ersten Teil der 5. Staffel erneut ins Upside Down und in eine der beliebtesten Netflix-Serien überhaupt zu entführen. Wie gut die Serien-Rückkehr geworden ist und was uns in den kommenden vier Episoden erwarten dürfte, diskutieren wir im Podcast.

Stranger Things brettert in Staffel 5 gekonnt Richtung Finale

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den ersten vier Episoden der 5. Staffel stellt Stranger Things einmal mehr unter Beweis, warum die Serie eine der beliebtesten überhaupt bei Netflix ist: Der Auftakt wirft uns zurück in die übernatürliche Sci-Fi-Horror-Fantasy-Welt, in der die Clique rund um Mike, Dustin, Will, Lucas und Elf böse Mächte bekämpfen müssen. Ihre Heimatstadt Hawkins steht nun seit über anderthalb Jahren unter Quarantäne und Bösewicht Vecna ist im November des Jahres 1986 immer noch auf freiem Fuß.

Mit Max im Gedanken-Koma, entführten Kindern und einer unerwarteten Figuren-Rückkehr gibt es am Ende von Stranger Things einiges zu erklären. Für manches davon muss man sogar Wissen aus dem Stranger Things-Theaterstück mitbringen. Nehmt euch also vor Spoilern im Podcast in Acht.

Warum die umbesetzte Holly Wheeler unter den Neuzugängen der Staffel eine echte Bereicherung ist und wie erlösend es sich anfühlt, dass Will seinen Opfer-Status endlich abstreifen darf, diskutieren wir im Podcast. Außerdem müssen natürlich die heißesten Theorien zu den kommenden Folgen der 5. Staffel ausgelotet werden (die unter anderem Zeitreisen einschließen). Gewiss ist nur: Die Stranger Things-Rückkehr lohnt sich.

Timecodes:

00:00:50 – Stranger Things als Netflix-Erfolg

00:07:04 – Was bisher geschah (Staffel 1 bis 4)

00:11:26 – Staffel 5: Handlung und Figuren

00:36:27 – Stranger Things als Netflix-Blockbuster

00:41:13 – Das Ende von Staffel 5 erklärt

00:55:15 – Zwischenfazit zu Staffel 5, Teil 1

00:57:56 – Theorien zum Rest von Staffel 5



01:08:57 – Was kommt nach dem Stranger Things-Finale?



Wann geht Stranger Things weiter? Teil 2 von Staffel 5 (Folge 5 bis 7) erscheint am 26. Dezember 2025 bei Netflix. Das Stranger Things-Finale mit Folge 8 wird schließlich am 1. Januar 2025 (um 2 Uhr nachts) bei dem Streamer veröffentlicht.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Dezember: Smillas Gespür für Schnee

Smillas Gespür für Schnee - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, AppleTV+, Paramount+, WOW; DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking-Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv streamen.



Du willst mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Vielfalt von MagentaTV sieben Tage kostenfrei – im Testzeitraum täglich kündbar, danach 10 € mtl. Alles funktioniert völlig unabhängig vom Internetanbieter über TV-App, -Stick oder -Box – flexibel monatlich kündbar. Für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den MagentaTV MegaStream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 € mtl. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findest du hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.