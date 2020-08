Stranger Things-Star als Sherlocks Schwester: Neuer Trailer zum Netflix-Film

In Enola Holmes schlüpft Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in die Rolle von Sherlock Holmes' Schwester. Wir haben den ersten langen Trailer zum Netflix-Film für euch.

Die vierte Staffel von Stranger Things lässt noch lange auf sich warten. In der Zwischenzeit macht Eleven-Schauspielerin Millie Bobby Brown einen Abstecher ins Sherlock Holmes-Universum - und zwar als Schwester des berühmten Privatdetektivs. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der neue Trailer zu Enola Holmes.

Schon vor ein paar Tagen teilte Netflix den ersten Eindruck in die freche Adaption, die sich im September ins Angebot des Streaming-Dienst gesellt. Nun gibt es einen ersten langen Trailer, der trotz historischem Setting ziemlich modern daherkommt. Als Grundlage der Geschichte dient die Romanreihe The Enola Holmes Mysteries von Nancy Springer.

Neuer Trailer zu Enola Holmes mit Millie Bobby Brown

Während Millie Bobby Brown in die Rolle von Enola Holmes schlüpft, die sich auf die Suche nach ihrer Mutter begibt, wartet der Netflix-Film mit einigen weiteren großen Namen auf. Zuerst wäre da natürlich Henry Cavill, der Sherlock Holmes verkörpert, während Nicholas Hoult dessen Bruder Mycroft mimt. Helena Bonham Carter tritt derweil als Mutter der Sherlock-Geschwister in Erscheinung.

Schaut den neuen Trailer zu Enola Holmes:

Als Regisseur steht Harry Bradbeer hinter dem Projekt, der in den vergangenen Jahren vor allem im Fernsehen tätig war. Gefeierte Serien Killing Eve, Fleabag und Dickensian stehen in seiner Vita. Im Zuge von Enola Holmes hat er sich mit Jack Thorne zusammengeschlossen, der am ehesten als Autor des Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind bekannt ist.

Enola Holmes startet am 23. September 2020 auf Netflix.

