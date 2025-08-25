Stranger Things-Star verließ Hollywood und niemand hat es gemerkt: Das waren die Gründe für den drastischen Schritt

Nach Stranger Things wurde es ruhig um diesen Schauspieler, der in Staffel 3 eine der Hauptrollen spielte. Er machte eine Pause, um sich darauf zurückzubesinnen, was ihn zur Schauspielerei brachte.

Durch eine Serie oder einen Film zum Star werden, ist das Ziel vieler Menschen, die Schauspielen zum Beruf machen wollen. Allerdings ist die Filmwelt facettenreich und besteht nicht ausschließlich aus Hollywood und großen Blockbustern. Dacre Montgomery weiß das und hat sich nach seinem Aufstieg schon bald wieder von Hollywood entfernt, um andere Projekte zu machen.

Dacre Montgomery hat sich nach Stranger Things Staffel 3 eine Auszeit genommen

Durch seine Rolle als Billy Hargrove in Stranger Things wurde Dacre Montgomery weltweit bekannt und erreichte auch einen Stand in Hollywood. Nach weiteren Rollen bei Power Rangers und Elvis zog er sich jedoch aus der Filmschmiede zurück und machte eine Schauspielpause.

Wie er in einem Interview mit dem People Magazin berichtete, hat seine Berühmtheit ihm gezeigt, was er nicht machen wollte. Zwar waren die Möglichkeiten und Erfahrungen, die er dank Stranger Things machen durfte, fantastisch, aber auch überwältigend.

Aber ich glaube, ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, mit allen Tour-Regisseuren an Arthouse-Filmen zu arbeiten und wirklich zu erkunden, wie weit ich mich in Bezug auf die Charakterentwicklung treiben kann und mich wirklich, wirklich in Geschichten zu verlieben. Und als Stranger Things herauskam, hatte ich das Gefühl … ich wurde wirklich in eine kommerzielle Richtung gedrängt.

Kommerzielle Filme mögen viel Geld versprechen und Filmstars schmieden, aber auch wir als Publikum haben des Öfteren das Gefühl, dass in Hollywood Trends ausgeschlachtet werden. Aus künstlerischer Perspektive ist es durchaus verständlich, dass man manchmal etwas anderes machen möchte, abseits vom Mainstream stehen will.

Möglicherweise findet Dacre Montgomery in anderen Filmen eher seine Bestimmung und fühlt sich dort zu Hause.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.

