Stranger Things-Star David Harbour spielt größte Nebenfigur im Rambo-Prequel: Wir kennen sie schon aus 3 Filmen

Was macht Hopper-Darsteller David Harbour nach Stranger Things? Wie es aussieht, hat der Schauspieler seine nächste große Rolle gefunden – im neuen Rambo-Film mit Noah Centineo.

Neun Jahre lang sorgte er als Sheriff Jim Hopper in der US-amerikanischen Kleinstadt Hawkins für Recht und Ordnung. Jetzt tritt er dem nächsten großen Franchise bei: Stranger Things-Star David Harbour wütet fortan im Rambo-Universum, das in den 1980er Jahren von Sylvester Stallone auf der Leinwand begründet wurde.

Der neue Film, namentlich John Rambo. ist ein Prequel und stellt uns eine junge Version der Titelfigur vor, gespielt von Netflix-Star Noah Centineo (The Recruit). Bereits im März ist in Thailand die letzte Klappe zum Film gefallen. Jetzt wissen wir auch, dass Harbour ebenfalls Teil des Casts ist – und sogar eine Schlüsselrolle spielt.

Stranger Things-Star David Harbour spielt Colonel Trautman im neuen Rambo-Film

Wie der Hollywood Reporter erfahren hat, bekommen wir Harbour als Colonel Samuel R. "Sam" Trautman zu Gesicht. Hierbei handelt es sich um den befehlshabenden Offizier, der Rambo in den Kampf schickt. Bereits in den ersten drei Filmen war Trautman als Nebenfigur zu sehen, damals gespielt von Richard Crenna.

Trautman ist jedoch kein stumpfer Militärsmann, der nur mit Befehlen um sich wirft und die ihm untergeordneten Soldaten fertig macht. Vielmehr taucht er in der Originaltrilogie als eine der wenigen Figuren auf, die Rambo verstehen. Gerade im ersten Teil setzt er auf Deeskalation, anstatt noch mehr Blutvergießen zu provozieren.

Gleichzeitig ist Trautman Teil des Systems, das Rambo in einen Killer verwandelt hat – eine Figur, die eng mit seinem Trauma verbunden ist. Wir dürfen gespannt sein, wie die Beziehung zwischen den beiden in der Vorgeschichte beleuchtet wird. Eine Performance als schreiender Drill-Sargent sollten wir von Harbour allerdings nicht erwarten.

Die Geschichte des neuen Rambo-Films ist während des Vietnamkriegs angesiedelt und erzählt die Origin-Story der Titelfigur. Rory Haines (Informer) und Sohrab Noshirvani (Der Mauretanier) haben das Drehbuch geschrieben. Jalmari Helander (Sisu) nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Und Stallone kehrt als Produzent zur Reihe zurück.

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Wann startet der neue Rambo-Film im Kino?

Lionsgate hat bislang keinen Kinostart für das Rambo-Prequel angekündigt. Da die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind und sich der Film jetzt in der Postproduktion befindet, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir hier konkrete Infos erhalten. Es ist davon auszugehen, dass der Film irgendwann 2027 erscheint.