Stranger Things-Star findet klare Worte zur geheimen 9. Folge: "Die Serie ist vorbei"

Stranger Things-Star Caleb McLaughlin macht der Fan-Hoffnung, der Netflix-Hit könne doch noch weitergehen, mit klaren Worten ein Ende. Im Interview erklärte er, warum das Finale für ihn gelungen ist.

Das Finale von Stranger Things lief bereits am 1. Januar, doch noch immer reißen die Gerüchte um eine geheime 9. Folge nicht ab. Während ein Star des Netflix-Hits selbst diesen Wunsch äußert, macht ein anderer den Spekulationen nun ein Ende. Luke-Darsteller Caleb McLaughlin stellte bereits klar, welche Meinung er zu Elfies Schicksal habe. Nun äußerte er sich auch im Interview mit The Hollywood Reporter mit klaren Worten zur angeblichen Zusatzepisode.

Stranger Things Folge 9 wird es nicht geben

Bereits im Januar machte sich McLaughlin gemeinsam mit seinen Co-Stars Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo über die Theorie lustig, indem sie in der Sketch-Sendung Saturday Night Live verschiedene Konzepte vorstellten. Im Interview erklärte der Schauspieler nun, dass er das sogenannte Conformity Gate von Anfang an für dumm gehalten habe:

Ich verstehe, dass die Leute an diesem optimistischen Gedanken festhalten wollen wie: 'Oh, wir wollen mehr Stranger Things', aber die Serie ist vorbei, Leute. Es sind zehn Jahre vergangen. Wir waren damals noch richtige Kinder, und jetzt sind wir richtige Erwachsene, und wir brauchen nicht noch mehr von uns.

McLaughlin selbst ist mit dem Serienfinale zufrieden, immerhin hätten die Duffer-Brüder am Ende genau den Optimismus gezeigt, den Stranger Things schon immer ausgemacht habe. Die Serie endet, womit sie vor zehn Jahren begann: Mikes großartiger Fähigkeit, Geschichten zu erzählen.

Hauptrolle für Caleb McLaughlin: In G.O.A.T. spricht er eine Ziege

Verständlich, dass die Darsteller:innen sich neuen Projekten widmen wollen. McLaughlin befindet sich aktuell auf Promo-Tour für seinen neuesten Film G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge. Der Schauspieler verleiht in dem Animationsfilm über Basketball-spielende Tiere der Hauptfigur seine Stimme.

Mit dabei ist auch Stranger Things-Kollege David Harbour. Im selben THR-Interview sagte McLaughlin, dass er erst im Sommer 2025 davon erfahren habe, da die Beteiligten nicht über das Projekt sprechen durften. Auch im Studio wurden die Stimmen getrennt voneinander aufgenommen.

Wir arbeiteten zusammen an Stranger Things 5 ohne zu wissen, dass wir beide zur gleichen Zeit an dem selben Projekt arbeiteten.

G.O.A.T. startet am 19. Februar 2026 in den deutschen Kinos. Ein guter Plan B vielleicht für alle, die noch vor Netflix sitzen und auf die Veröffentlichung der geheimen Zusatzfolge von Stranger Things warten.