Stranger Things-Star ist eifersüchtig auf ihre eigene Figur: "Sagt einfach alles, wie es ist"

Manchmal sind die Rollen, die die Stars annehmen, sehr anders als sie selbst. In Stranger Things würde eine Schauspielende gerne die Charakterzüge ihrer Figur übernehmen.

Der Vorteil der Schauspielerei ist, dass man sich in verschiedene Rollen einleben kann und so auch Dinge tut, die man sich selbst nicht trauen würde. So ergeht es offenbar auch Sadie Sink. Der Stranger Things-Star ist persönlich nämlich sehr anders als ihre Figur Max aus der Serie.

Obwohl sie eine erfolgreiche Schauspielerin ist, hat Max aus Stranger Things Sadie Sink einiges voraus

In Stranger Things ist Max eine Figur, die ihre Meinung problemlos nach Außen hin vertreten kann. Sadie Sink dagegen ist extrem zurückhaltend. In einem Interview mit dem W Magazine teilte sie mit, weshalb sie neidisch auf Max ist.

Max sagt einfach alles, wie es ist. Sie ist sehr ehrlich.

Sink traut sich allerdings nicht, offen zu anderen zu sprechen. Wenn sie etwas stört, schluckt sie es lieber runter, als auf Konfrontationskurs zu gehen. Nicht einmal bei etwas so Banalem, wie lautem Kaugummikauen. Dass dies kein guter Umgang mit Problemen ist, weiß sie allerdings.

Ich würde nie sagen, dass es mich stört, aber in meinem Kopf sterbe ich langsam.

Der Mut von Max hört an dieser Stelle nicht auf. Im Interview kommt auch das Skateboarding zur Sprache, eines von Max' Hobbys. Sadie Sink musste für den Dreh erst skaten lernen.

Dafür hat sie jedoch den Mut, sich auf eine Bühne zu stellen und vor die Kamera zu treten. Insbesondere die Schauspielerei auf der Bühne ist wirklich nicht jeder Person in die Wiege gelegt. Sink dagegen kann inzwischen auf eine Tony-Nominierung zurückblicken, den wichtigsten Theater- und Musicalpreis.

Vielleicht hat Sadie Sink das Selbstbewusstsein von Max noch nicht erreicht, aber sie hat definitiv das Talent und die Karriere, die es rechtfertigen würden.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5?

Noch dieses Jahr erscheint die 5. Staffel Stranger Things (in drei Teilen am 27. November, 26. Dezember und 1. Januar) und wir sind gespannt, was Sink nach Max alles spielen wird. Eine Rolle im neuen Spider-Man-Film an der Seite von Tom Holland ist ihr bereits sicher.

