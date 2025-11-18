Stranger Things-Star macht in gleich 2 Marvel-Blockbustern weiter: Wen spielt Sadie Sink im MCU?

Die als Max aus Stranger Things bekannte Schauspielerin Sadie Sink spielt als Nächstes in Spider-Man 4 und Avengers 6 mit. Aber als welche Marvel-Figur?

Alle Wege führen ins Marvel Cinematic Universe (MCU). So wirkt es zumindest manchmal, wenn man sich die Karrierepfade vieler Hollywood-Stars anschaut. Was den Marvel-Einstieg zusätzlich erleichtern statt erschweren dürfte, ist eine frühere Beteiligung an einem beliebten Genre-Projekt. Kein Wunder also, dass es zumindest für einen Stranger Things-Star im Superheld:innen-Genre weitergeht.

Dass Sadie Sink aka Max aus Stranger Things neben Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day mitmischen wird, wussten wir auch schon längst. Nun soll sich ihre Rolle jedoch um einen weiteren MCU-Film verlängern, was die ohnehin angenommenen Vermutung beflügelt, dass sie eine wichtigere Figur darstellen wird.

Wen spielt Stranger Things-Star Sadie Sink in den Marvel-Filmen Spider-Man 4 und Avengers 6?

In Erfahrung gebracht haben will Sadie Sinks Beteiligung am übernächsten Avengers-Film Avengers 6: Secret Wars der Hollywood-Insider Baz Bamigboye von Deadline . Hauptmerk seines Artikels ist Sinks Besetzung in Romeo und Julia im Londoner West End. Erst viel später geht er nebenbei darauf ein, dass die junge US-Amerikanerin zusätzlich für den Avengers-Dreh in der englischen Hauptstadt bleiben wird. Über die Rolle lässt sich bisher nur spekulieren, aber das ist schließlich die größte Superkraft von Comic-Nerds.

Zu den gängigsten Theorien zählen mehrere Marvel-Rotschöpfe: X-Men-Heldin Jean Grey/Phoenix natürlich, die etwas obskurere Spidey-Verbündete Firestar, Peter Parkers häufiger Schwarm Mary Jane Watson (pass auf, Zendaya!) oder sogar Mayday Parker aka Spider-Girl, die ebenfalls heldenhafte Tochter von Peter und MJ. Dafür müssten natürlich wieder Zeitreise- oder Multiverse-Schabernack vonstatten gehen, was im MCU allerdings ein normaler Dienstag ist.

Sadie Sinks Beteiligung an mehr als nur dem nächsten Spider-Man-Streifen erhöht mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit einer Rolle mit Superkräften, lässt aber weiterhin alle Optionen offen.

Unsere Alleswisser-Artikel zu den erwähnten MCU-Themen:

Wann geht es im Marvel Cinematic Universe weiter?

Spider-Man 4 erreicht uns hierzulande am 30. Juli 2026. Danach geht es im Dezember nächsten Jahres und Dezember 2027 mit Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars weiter. Wer Sadie Sink vorher noch mal in Aktion sehen will, kann sich ab dem 27. Dezember dieses Jahres die Finalstaffel von Stranger Things auf Netflix ansehen. Sie wird in drei Parts veröffentlicht.