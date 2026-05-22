Stranger Things-Star tritt in Cillian Murphys Fußstapfen: Neue Peaky Blinders-Serie von Netflix enthüllt Tommy Shelbys zweiten Sohn

Nach The Immortal Man geht das Peaky Blinders-Universum mit einer neuen Serie weiter. Stranger Things-Star Charlie Heaton wird darin die Nachfolge von Cillian Murphy antreten, wie das zweite Bild zeigt.

Nachdem Peaky Blinders - Gangs of Birmingham nach einem fast zehnjährigem Lauf im Jahr 2023 bei Netflix beendet wurde, durften sich Fans erst im März über eine neue Geschichte um die berüchtigte Familie Shelby freuen. Cillian Murphy kehrte als Gangster-Boss in Peaky Blinders: The Immortal Man ein letztes Mal zurück und wird den Staffelstab nun weitergeben.

In einer neuen Serie wird werden neue Shelby-Gesichten den Clan anführen und in allerlei kriminelle Machenschaften verstricken. Dem Netflix-Publikum dürfte einer davon kein Unbekannter sein.

Stranger Things-Star Charlie Heaton wird in neuer Peaky Blinders-Serie zu Tommy Shelbys Sohn Charles

Wie Deadline berichtet, haben Netflix und die BBC das erste Bild zur neuen Peaky Blinders-Serie veröffentlicht. Darauf ist der große Star der neuen Geschichte zu sehen, der niemand anderes als Tommy Shelbys Sohn Charles Shelby werden wird. Sein Darsteller ist ein bekanntes Gesicht. Denn Charlie Heaton werden viele sicherlich als Jonathan Byers aus Stranger Things kennen, dem großen Bruder von Will oder Sohn von Joyce Byers.

Das Upside Down hat Heaton nun offenbar weit hinter sich gelassen. Auf dem ersten Bild ist er mit gestriegeltem Haarschnitt und einer Härte im Gesicht zu sehen, die wir bei dem schüchternen Jonathan nur selten erlebt haben. Heaton wird an der Seite von Jamie Bell zu sehen sein, der in die Rolle von Duke Shelby schlüpfen wird, der in The Immortal Man von Barry Keoghan gespielt wurde.

Die neue Serie ist im Jahr 1953 angesiedelt, wo Charles nach einem brutalen Krieg zur Normalität zurückkehren muss. Er hat Duke seit Jahren nicht gesehen und auch mit den restlichen Mitgliedern der Peaky Blinders schon lange alle Verbindungen gekappt. Doch kann man seinem Blut wirklich jemals entkommen?

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Wann kommt die neue Peaky Blinders-Serie zu Netflix?

Ein offizieller Starttermin wurde für die neue Serie noch nicht enthüllt. Das Sequel wird aktuell noch gedreht, daraufhin folgt eine umfangreiche Postproduktionsphase. Wir rechnen frühestens 2027 mit der Peaky Blinders-Fortsetzung.

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.

