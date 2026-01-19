Stranger Things-Stars Finn Wolfhard & Gaten Matarazzo machen sich über geheime Bonusfolge lustig: "Sie existiert jetzt"

Bei seinem Auftritt bei Saturday Night Live hat Finn Wolfhard mit seinen Stranger Things-Co-Stars gleich mehrere (falsche) Spin-off-Serien geteast. Dazu gab es Witze auf Kosten der falschen 9. Episode.

Das Stranger Things-Finale ist vor wenigen Wochen bei Netflix gelaufen. Mike-Darsteller Finn Wolfhard war im Nachgang des großen Events bei der Comedy-Show Saturday Night Live zu Gast, wo er nicht nur die kommende Harry Potter-Serie sowie den aktuellen Serien-Hype Heated Rivalry durch den Kakao zog. Auch musste sein eigenes Baby dran glauben. So gab es mithilfe seiner Co-Stars Gaten Matarazzo und Caleb McLaughlin Seitenhiebe auf zahlreiche heiß diskutierte Stranger Things-Szenen und -Themen.

Finn Wolfhard zieht Stranger Things durch den Kakao: 9. Folge, Wills Coming-out-Szene und mehr

In dem Sketch bei SNL erhalten eigene der jugendlichen Stranger Things-Hauptfiguren eine eigene Spin-off-Serie, die an erfolgreiche Filme und Serien der 90er Jahre angelehnt sind. Im Spin-off "Strangerous Minds" ist Steve Harrington als Lehrer zu sehen. In "The Wheeler Report" ermittelt Nancy Wheeler in berühmten Kriminalfällen, darunter OJ Simpson.

In "Mike in Manhattan" versucht sich Mike in einer abgedrehten Version von Sex and the City als Autor in New York, wo er sich mit Dustin und Lucas auf einen Drink trifft. Dustin klärt darin auf, dass er mit Suzie Schluss gemacht hat, während Lucas berichtet, dass Max häufig so tun würde, als würde sie im Koma liegen. Will taucht hingegen in diesem Szenario nicht auf, weil seine Coming-out-Szene aus Staffel 5 Folge 7 immer noch andauert.

Seht hier den SNL-Sketch zu Stranger Things:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dagegen erhält sogar Ted Wheeler ein eigenes Spin-off mit dem Titel "Oops! All Mike's Dad", das die gesamte Geschichte von Stranger Things aus der Sicht von Ted Wheeler erzählt – der die meiste Zeit fernsehend auf dem Sofa sitzt.

Der Sketch schließt mit einer Szene, die auf die geheime 9. Episode eingeht, die Fans aufgrund der Conformity Gate-Theorie nach dem großen Finale vermutet hatten. Sie habe nicht wirklich existiert – doch "sie existiert jetzt". Als er an dem malerischen Ort mit den drei Wasserfällen steht, an dem wir Elf zum Ende des Finales gesehen haben, erklärt Mike: "Es war eine Illusion von Vecna und er ist immer noch da draußen!" Lucas stellt Mikes Behauptung infrage – woraufhin Kenan Thompson als falsche Elf auftritt und alles als Farce entlarvt.

Kein SNL-Sketch: Diese Stranger Things-Spin-offs kommen wirklich

Anstatt der abenteuerlichen Spin-offs, die SNL für Stranger Things fantasiert hat, erwarten Fans tatsächlich eine Reihe neuer Serien aus dem beliebten Netflix-Universum. Den Startschuss gibt die animierte Serie Stranger Things: Tales From '85, die zeitlich zwischen Staffel 2 und 3 angesiedelt ist und mehrere bekannte Figuren zurückbringt. Das Spin-off soll noch 2026 bei Netflix erscheinen.

Mehr:

Darüber hinaus ist ein weiteres Spin-off in Planung, das sich näher mit dem mysteriösen Stein beschäftigt, den Henry Creel einst als Kind in der Höhle in Nevada fand. Wie wir im Finale gesehen haben, eröffnete sich durch den Stein eine Verbindung zwischen Henry und dem Mind Flayer. Die neue Serie soll hingegen mit einer völlig neuen Mythologie sowie neuen Figuren und Schauplätzen aufwarten.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

