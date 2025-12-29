Stranger Things-Szene verwirrt Fans komplett – jetzt klären die Macher auf: Haben Nancy und Jonathan Schluss gemacht?

In Stranger Things Staffel 5 Teil 2 kommt es zwischen Nancy und Jonathan zu einem emotionalen Moment, der viele Fans ratlos zurücklässt. Nun melden sich die Duffer-Brüder und klären auf.

Nachdem Stranger Things Staffel 5 wieder mit dem Liebesdreieck zwischen Nancy, Jonathan und Steve startete, schafft der 2. Teil der aktuellen Staffel Klarheit. Oder doch nicht? Denn was die Zuschauenden zu sehen bekamen, sorgte für viel Verwirrung. Nun klären die Macher Matt und Ross Duffer gegenüber People über die Zukunft des Paares auf.

Es folge Spoiler zu Stranger Things Staffel 5, Teil 2

Stranger Things-Szene zwischen Nancy und Jonathan sorgt für Verwirrung

In Kapitel 6: Die Flucht vor Camazotz sind Nancy (Natalia Dyer) und Jonathan (Charlie Heaton) im Hawkins-Labor der Upside Down gefangen. Während eine zähflüssige, schmelzende Substanz den Raum füllt. Im Angesicht des Todes gestehen sich beide, dass sie die Interessen des anderen gar nicht teilen. Die fehlenden Gemeinsamkeiten zeigen auch, dass die beiden langfristig nicht zusammen passen.

Schließlich zieht Jonathan einen Verlobungsring hervor, den er seit Tagen in der Tasche trägt. Statt einer Verlobung gibt es aber einen Nicht-Heiratsantrag, den Nancy annimmt, während sich die beiden gegenseitig ihre Liebe gestehen. Klar, dass diese gemischten Aussagen für Verwirrung bei den Fans sorgen. Bei X bemerkten einige, die Szene nicht als Trennung wahrgenommen zu haben (via Independent ).

Ross und Matt Duffer klären über Stranger Things-"Verlobung" auf

Doch genau das sollte die Szene vermitteln. Nun bestätigte Matt Duffer unmissverständlich: "Das ist eine Trennung." Weiter führte er aus:

Schwer zu sagen, wann genau die Idee entstanden ist, aber wir – und die Autor:innen – hatten alle das Gefühl, dass Nancy am Ende auf sich allein gestellt und unabhängig sein muss und die Chance bekommen sollte, sich selbst zu finden.

Als Gründe dafür nannte er, dass im echten Leben kaum jemand mit seiner ersten High-School-Liebe zusammen bleibe, zudem haben die beiden eine Trauma-Bindung. Daher scheint die Trennung eine logische Konsequenz zu sein. Im realen Leben sind Dyer und Heaton seit 2017 ein Paar.

Mehr:

Wie es weiter geht, seht ihr in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens bei Netflix. Die finale Folge 8 läuft dort in Spielfilmlänge mit einer Laufzeit von 128 Minuten.

