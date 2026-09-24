Die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten stellt mit neuen Folgen bitteren Negativ-Rekord auf

Über 1,2 Milliarden Mal wurde diese Serie bei Netlfix gestreamt, doch der Siegeszug scheint langsam zu bröckeln. Die neuen Folgen können an den Erfolg nicht mehr anknüpfen.

Fast zehn Jahre lang war Stranger Things das Nonplusultra bei Netflix. Ende 2025 wurde die Mystery-Sci-Fi-Serie mit allen fünf Staffeln offiziell zur erfolgreichsten Eigenproduktion des Streamers gekürt – mit unglaublichen 1,2 Milliarden Streams. Nach dem großen Finale scheint es für das Serienuniversum jedoch langsam bergab zu gehen. Denn die neuen Episoden des Spin-offs Stranger Things: Tales From '85 sind nur noch ein müdes Echo der einst so großen Erfolgsgeschichten.

Stranger Things: Tales from '85 stürzt mit Staffel 2 bei Netflix ab

Rund vier Monate nach dem Staffel 5-Finale der Hauptserie ist im April 2026 die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales from '85 in ihre erste Staffel gestartet. Auch wenn die neue Serie mit rund 8,3 Millionen Views bis Ende Juni (via What's on Netflix ) nicht mal annähernd so rosige Zahlen einfahren konnte wie das Original, wurde das neue Spin-off unter Fans zu Beginn dennoch viel besprochen. Auch landete die neue Stranger Things-Serie in Deutschland und weiteren Ländern in den Top 10 der Charts.

Staffel 2 ist nun bereits ein gutes halbes Jahr nach der Auftaktseason bei Netflix gestartet und damit sogar deutlich früher als von vielen angenommen. Am 17. September kehrte Tales from '85 fast schon klammheimlich mit zehn frischen Folgen zurück, die ein neues animiertes Abenteuer bei Netflix erzählen. In Deutschland hat man die 2. Staffel in den Serien-Charts der letzten Tage jedoch vergeblich gesucht. Auch in vielen anderen Ländern schafften es die neuen Episoden nicht in die Top 10. Auf Platz 1 schaffte es die Serie laut Flixpatrol in keinem einzigen Land.

Eine bittere Niederlage und ein Negativ-Rekord für das Stranger Things-Franchise, an dem bei Netflix einst kein Vorbeikommen war. Seit dem Ende der Originalserie scheint das Interesse unter Fans und dem Gelegenheitspublikum rapide abgefallen zu sein. Da die Geschichte um Eleven, Vecna und Co. darin ein (mehr oder weniger) schlüssiges Ende gefunden hat, überrascht diese Entwicklung jedoch wenig. Auch der Reiz von Tales from '85 als Animationsserie, die in der Geschichte die Zeit zurückdreht und uns neue Abenteuer unserer Held:innen erzählt, die allerdings nicht so ganz zum Kanon gehören, blieb bei vielen Fans aus.

So kommt die neue Serie auch bei der Moviepilot-Community nur auf eine durchwachsene Wertung von 6,5 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes zeigt sich mit einem Kritiken-Score von 55 Prozent und einem Audience-Score von 57 Prozent ein sogar noch negativeres Bild. Auch hier kristallisiert sich ein neuer Negativ-Rekord für das Franchise heraus. Dass eine 3. Staffel der Animationsserie produziert wird, wird damit nun immer unwahrscheinlicher, auch wenn eine Fortsetzung inhaltlich möglich wäre.

Das Stranger Things-Universum verliert nach dem Finale an Relevanz

Das sinkende Stranger Things-Interesse zeigt sich nach dem Finale auch in den sinkenden Publikumszahlen des Theaterstücks Stranger Things: The First Shadow, das aktuell noch am Londoner West End und New Yorker Broadway aufgeführt wird. Die Vorgeschichte zu Bösewicht Vecna soll zum Jahreswechsel nun an beiden Standorten in die letzten Vorstellungen gehen, bevor die Produktion vorerst eingestellt wird. Danach soll eine Aufnahme des Stücks als Stream bei Netflix landen. Hier wird sich einmal mehr zeigen, wie hoch die Fan-Herzen doch noch für neuen Stranger Things-Content schlagen.

Darüber hinaus ist eine weitere Spin-off-Serie aus dem erfolgreichen Universum bei Netflix in Planung. Diese soll sich als Live-Action-Serie mit dem mysteriösen Stein beschäftigen, den der junge Henry Creel einst in der Höhle in Nevada fand, wie in Staffel 5 zu sehen war. Wie das Publikum zum Serienstart in einigen Jahren auf den neuen Titel reagiert, muss sich dann ebenfalls zeigen.