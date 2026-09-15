Die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten kehrt morgen mit neuen Folgen zurück: Sie wurde über 1,2 Milliarden Mal geschaut

Dieses Netflix-Universum stellt in Sachen Erfolg alles in den Schatten. Morgen geht es mit der 2. Staffel der neuen Serie weiter, die erst dieses Jahr ihre Premiere feierte.

Fast zehn Jahre nach ihrem Start ist Stranger Things in der Silvesternacht dieses Jahres mit dem großen Finale zu Ende gegangen. Über fünf Staffeln hinweg hat sich die Mysteryserie zur erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktion aller Zeiten gemausert: Über 1,2 Milliarden Streams verzeichneten alle Seasons zusammen bis Ende 2025 , was sogar große Hits wie Wednesday oder Squid Game in den Schatten stellte.

Auch wenn die Hauptserie zu Ende gegangen ist, lebt das Serienuniversum jedoch noch weiter. Im April ist die 1. Staffel der neuen Animationsserie Stranger Things: Tales From '85 bei Netflix erschienen. Und nur wenige Monate später steht jetzt die 2. Staffel in den Startlöchern.

Stranger Things geht weiter: Neue Serie Tales from '85 startet in Staffel 2

Die Serie setzt zeitlichen zwischen der 2. und 3. Staffel der Hauptserie an. Wir befinden uns in den Wintermonaten des Jahres 1985, in der Eleven, Mike und Co. ein brandneues Abenteuer in Hawkins erleben. In Staffel 1 von Tales from '85 musste es die Freundesgruppe mit neuen Monstern aufnehmen. In letzter Sekunde konnten sie mithilfe ihrer neuen Freundin Nikki Baxter verhindern, dass das Portal zum Upside Down geöffnet wird.

In Staffel 2 steht nun ein weiteres Abenteuer bevor. Während die Gruppe sich die Zeit mit Arcade-Games vertreibt und auf den Valentinstag hinfiebert, tauchen plötzlich sonderbare Blüten in Hawkins auf. So harmlos diese aussehen, haben sie es jedoch in sich und drohen schon bald, die Stadt zu gefährden. Noch dazu bekommen es unsere Held:innen mit einem mysteriösen Geist zu tun und sie müssen alle Kräfte mobilisieren, um die neue Gefahr abzuwenden.

Die Stranger Things-Stars um Millie Bobby Brown und Co. kehren in der neuen Serie nicht als Sprecher:innen ihrer bekannten Rollen zurück. Stattdessen durften wir in der Auftaktstaffel im englischen Original bereits die folgenden Stimmen hören, die nun auch in Season 2 zurückkehren:

Wann kommt Stranger Things: Tales from '85 Staffel 2 zu Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr: Die neue Stranger Things-Serie kehrt am 17. September 2026 bei Netflix zurück. Tales from '85 umfasst wie der Vorgänger zehn Episoden. Die Animationsserie wurde von den Duffer-Brüdern als ausführende Produzenten begleitet. Als Showrunner fungiert hingegen Eric Robles (Glitch Tech).

Stranger Things-Fans dürfen sich darüber hinaus auf eine weitere Spin-off-Serie freuen, die aktuell bei Netflix entwickelt wird. Das Theaterstück Stranger Things: First Shadow, welches die Vorgeschichte von Bösewicht Vecna erzählt, soll zudem als Stream bei Netflix erscheinen.