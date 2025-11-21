Stranger Things vergisst eine wichtige Figur seit Staffel 2 – im Finale könnte sie jetzt endlich zurückkehren

In Staffel 2 von Stranger Things haben wir Bekanntschaft mit Elfs "Schwester" Kali gemacht – und sie danach nie wieder gesehen. In Staffel 5 könnte sie jetzt nochmal wichtig werden.

Die Kerngruppe von Stranger Things um Elf (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) und Co. begleitet uns nun seit neun Jahren bei Netflix und nur wenige wichtige Figuren hat über die bisher veröffentlichten vier Staffeln der Serientod ereilt. Gleichzeitig gibt es nur wenige relevante Gesichter, die im Verlauf der Serie aufgetaucht sind, um dann wieder urplötzlich von der Bildfläche zu verschwinden – denn den Duffer-Brüdern gelang es meist gut, eine gewisse Kontinuität im Netflix-Hit zu wahren.

Ein Fall zieht jedoch seit Staffel 2 den Groll vieler Fans auf sich, weil dieser das absolute Gegenteil dessen beweist. Denn in Episode 7, mit dem Titel Die verlorene Schwester, lernen wir Nummer Acht alias Kali (Linnea Berthelsen) kennen, die in der Folge zunächst wie ein für Elf äußerst wichtiger Charakter erscheint. Danach haben wir Kali jedoch nie wieder gesehen. Staffel 5 könnte das jetzt endlich ändern.

Elfs Schwester Kali ist seit Staffel 2 vergessen: Die Stranger Things-Folge, die viele Fans hassen

In Staffel 2 lernt Elf mehr über ihre Vergangenheit und stattet unter anderem ihrer Mutter einen Besuch ab. Weiterhin gelingt es ihr, eines der anderen Versuchskaninchen von Dr. Brenner (Matthew Modine) ausfindig zu machen, in dem sie in ihrer Zeit im Labor in Hawkins eine Bezugsperson gefunden hatte: Nummer Acht alias Kali, die Elf wegen ihrer geteilten Erfahrung als Schwester betrachtet.

Kali ist nun Teil einer Gruppe von Außenseiter:innen, die in einem verlassenen Gebäude in Chicago leben. Gemeinsam mit ihnen sucht Elf schließlich verschiedene Mitarbeitende des Labors auf, um sich an ihnen zu rächen. Kalis Sinn für Rache ist sehr stark, was auch Elf immer weiter antreibt. So lernt Elf durch Kalis Hilfe ihre Kräfte gezielter zu kontrollieren und wächst über sich hinaus, was ihr im weiteren Verlauf der Serie deutlich zugutekommt.

Kali hat selbst übernatürliche Fähigkeiten, durch die es ihnen gelingt, vor der Polizei zu fliehen: Kali kann andere Menschen sehen lassen, was sie möchte. So lässt sie einen Freund glauben, Spinnen laufen über seinen Arm, während sie die Polizei bei der Verfolgung später glauben lässt, sie stünden vor einer riesigen Metallwand. Als Elf bemerkt, dass ihre Freund:innen in Hawkins in Gefahr sind, kehrt sie Kali und ihrer Gruppe schließlich den Rücken und macht sich allein zur Rettung von Will (Noah Schnapp) und Co. auf.

Auch wenn Elfs Charakterentwicklung maßgeblich durch das Treffen mit Kali angestoßen wurde und ihrer Figur mehr Tiefe verliehen hat, frustriert es viele Fans bis heute, dass Kali und ihre Gruppe danach nie wieder in der Serie aufgetaucht sind. Zwar wird "Acht" später nochmal erwähnt, als Elf erneut in ihre Vergangenheit blickt und sich unter anderem an das Massaker mit Henry alias Eins alias Vecna (Jamie Campbell Bower) im Labor in Hawkins erinnert, doch sticht die Folge mit Kali als klare Insel aus der Serie heraus, die bis heute merkwürdig verlassen erscheint.

Kali könnte in Stranger Things Staffel 5 endlich zurückkehren

Seitdem wir in Staffel 4 hinter das besagte Massaker geblickt haben, wissen wir, dass alle weiteren Versuchskaninchen, die mit Elf unter Brenner im Labor gelebt haben, durch Vecnas Hand getötet wurden. Damit sind Elf und Kali die einzigen Überlebenden der übernatürlichen Experimente – und somit womöglich die einzigen, die Vecna wirklich die Stirn bieten könnten. Staffel 5 scheint demnach wie der ideale Zeitpunkt, um Kali nach all den Jahren endlich zurückzubringen und sie im Kampf gegen Vecna mit Elf zu verbünden.

Mehr zu Stranger Things:

Dass Kali-Darstellerin Linnea Berthelsen auf der Premiere von Stranger Things Staffel 5 in Los Angeles zugegen war, ist ein Indiz dafür, dass wir Kali im Finale tatsächlich noch einmal wiedersehen werden. In wenigen Tagen werden wir es endlich erfahren. Das Stranger Things-Finale wird am 27. November 2025 mit den ersten vier Folgen bei Netflix eingeläutet. Drei weitere Episoden folgen am 26. Dezember. Die allerletzte Folge steht dann ab dem 1. Januar 2026 bei Netflix bereit.