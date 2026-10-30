Auf keinen Fall verpassen: Ein ganz besonderes Filmerlebnis kann online gestreamt werden

Wer auf ungewöhnliche, traumwandlerische Filme mit ausgeprägtem Stilbewusstsein steht, sollte sich diesen hier nicht entgehen lassen.

Es gibt Filme von der Stange, bodenständige Actionkost, stumpfe Komödien und all das muss gar nichts Schlechtes sein. Dann gibt es da aber auch noch Filme mit echtem, künstlerischem Anspruch, die in einer ganz anderen Liga spielen. La Chimera von Alice Rohrwacher ist einer davon und der kam kürzlich zum ersten Mal im Free-TV.

Ausgestrahlt wurde der Ausnahmefilm am Mittwoch, dem 4. November, und zwar ab 22:50 Uhr, bei – wie sollte es auch anders sein – Arte. Ihr könnt ihn in der Arte-Mediathek oder bei diesen Streaming-Anbietern nachholen.

Online streamen: Darum geht's in La Chimera mit Josh O'Connor

Italien kämpft mit der Landflucht: Menschen hinterlassen leere Dörfer und fliehen in die Städte, immer auf der Suche nach Arbeit und Wohlstand. Das ist heute noch so, war aber auch in den 1980er Jahren bereits ein Problem, wie der junge englische Archäologe Arthur (Josh O'Connor) miterlebt. Ihn zieht es in die Welt der Tombaroli, der Grabräuber.

Die hängen sonst vor allem rum und geben sich dem Machismo hin, aber brauchen eben auch Geld und bekommen das, indem sie Gräber ausräumen. Etruskische Artefakte erzielen immerhin hohe Preise auf dem Schwarzmarkt. Arthur hat derweil ganz besondere Fähigkeiten und scheint obendrein mit der verführerischen Italia (Carol Duarte) anzubandeln. Isabella Rossellini spielt auch noch mit. Aber wir wollen an dieser Stelle lieber nicht zu viel verraten.

La Chimera ist ein einzigartiges Stück Kinokunst, das ihr keinesfalls verpassen solltet

In La Chimera dreht sich alles um den Vibe. Die Handlung im Film ist beinahe nebensächlich, oft sehen wir einfach nur Alltägliches, das irgendwie so vor sich hinplätschert. Mit der Zeit werden aber immer mehr fantastische, traumhafte Elemente damit verwoben, und so entsteht ein ganz eigener Sog in eine fieberhafte, melancholisch-schöne Welt.

Dabei sind die Themen alles andere als traumhaft schön, im Gegenteil. Hier geht es um Generationenkonflikte, den Aufprall der Moderne auf die Vergangenheit, das Bewahren oder Verdammen von Tradition und die Suche nach der eigenen Vergangenheit und Zukunft. Hier werden nicht nur Gräber und Tempelstätten geplündert, sondern auch die ganz dicken Bretter gebohrt – auf unnachahmlich kunstvolle, aber auch trostlose Art und Weise.

Dieser Artikel erschien erstmals im November 2026 auf Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.