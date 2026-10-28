Online streamen: Der beste Serienkiller-Thriller mit Denzel Washington

Einen der besten Thriller mit Denzel Washington könnt ihr streamen. Was den Film so sehenswert macht, erklärt Moviepilot-Autor David Molke in diesem TV-Tipp.

Denzel Washington hat selbst erklärt, im Laufe seiner Karriere an "ein paar richtigen Nieten" mitgewirkt zu haben. Welche das waren, wollte er aber nicht verraten. Wenn wir raten müssten, würden wir jedenfalls Der Knochenjäger nicht dazu zählen. Im Gegenteil: Es dürfte Denzel Washingtons bester Serienkiller-Thriller überhaupt sein.

Ihr konntet euch davon am Mittwoch, dem 4. November, selbst ein Bild machen. Der Knochenjäger kam ab 20:15 Uhr bei Kabel eins. Er dauerte bis um 22:30 Uhr und wurde eine Woche später um 22:55 Uhr wiederholt. Ansonsten lässt sich der Thriller aber natürlich auch bei diesen Anbietern hier online streamen.

Heute streamen: Darum geht's in Der Knochenjäger mit Denzel Washington

Die New Yorker Polizei kämpft mit mysteriösen Morden, die offenbar eine besonders brutale Serie bilden. Um dem Täter auf die Spur zu kommen und ihn letztlich dingfest machen zu können, wenden sich die Ermittler an Lincoln Rhyme (Washington). Der war früher nicht weniger als der beste Experte für Spurensicherung des Mord-Dezernats. Heute ist er allerdings querschnittsgelähmt.

Das bedeutet, der Mann kann nur noch seinen Kopf und einen Zeigefinger bewegen. Auf seinem Fachgebiet brilliert der bettlägerige Ex-Cop aber immer noch. Gemeinsam mit der Streifenpolizistin Amelia Dnaghy (Angelina Jolie) schickt er sich an, allen Widrigkeiten zum Trotz den Fall zu lösen. Die junge Frau soll ihm dabei als Augen und Ohren dienen und gemeinsam geht es darum, die Hinweise vor Ort zu entschlüsseln.

Darum ist Der Knochenjäger Denzel Washingtons bester Serienkiller-Thriller

Der Knochenjäger mag nicht der überraschendste Genre-Vertreter sein, kann aber perfekte Abendunterhaltung bieten. Das ungewöhnliche Ermittler-Duo sorgt allein schon für etwas frischen Wind im Genre und die Aufnahmen des noch schön rau wirkenden New Yorks in den späten 1990ern versprüht zusätzlich jede Menge düsteren Charme.

Generell macht die gemeinsame Spurensuche einfach Spaß und bleibt bis zum Ende spannend. Denzel Washington spielt selbst dann noch hervorragend, wenn er weite Teile seines Körpers gar nicht benutzen kann. Gut ergänzt wird das durch die unterkühlte Energie von Angelina Jolie und eben die dritte große Hauptfigur des Films: Das finstere New York.

Washington hat sonst zwar noch haufenweise spannende Thriller gedreht, bekommt es darin aber erstaunlich selten mit Serienkillern zu tun. Da wäre zum Beispiel noch Ricochet - Der Aufprall und ansonsten The Little Things – beide haben aber gegen Der Knochenjäger keine Chance.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im November 2026 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.