Streaming-Chaos von The Rookie geklärt: Wenn ihr bei Netflix schaut, seid ihr falsch und verpasst 3 (!) Staffeln

Im März 2023 kamen die ersten drei Staffeln The Rookie in Deutschland zu Netflix. Damit hat die US-Serie hierzulande ordentlich an Popularität zugelegt. Mittlerweile kamen zwei weitere Staffeln bei dem Streamer dazu. Wenn ihr die Cop-Serie allerdings bei Netflix streamt, entgehen euch die 6. und 7. Staffel – und das Spin-off.

The Rookie bei Netflix & Co.: WOW ist immer doch der Spitzenreiter mit allen Staffeln und dem Spin-off

In den USA sind bereits 7 Staffeln von The Rookie gelaufen und Staffel 8 ist in Planung. Überdies wird bald der Pilot des Ablegers The Rookie North gedreht. In den USA läuft die Cop-Serie beim Sender ABC, doch in Deutschland gestaltet sich die Rechtelage etwas unübersichtlicher.

Alle Streaming-Verfügbarkeiten von The Rookie in einer Flatrate:

Wann und ob Staffel 6 und 7 sowie das Spin-off zu Netflix kommen, ist noch nicht bekannt. Es hat also nach wie vor Sky mit dem Streaming-Dienst WOW die The Rookie-Hoheit in Deutschland und den meisten Content über den spätberufenen Polizisten John Nolan (Nathan Fillion). Zudem ist WOW der einzige Streaming-Dienst in Deutschland, der das Spin-off The Rookie: Feds streamt, das nach Staffel 1 leider eingestellt wurde.

In dieser Reihenfolge müsst ihr The Rookie und das Spin-off bei WOW schauen

Jetzt wird es noch komplizierter. Der FBI-Ableger The Rookie: Feds wird am Ende der 4. Staffel The Rookie eingeführt. John Nolan und sein Team bekommen die FBI-Anfängerin Simone Clarke (Niecy Nash) zur Seite gestellt. Um dem Motto der Serie treu zu bleiben, ist auch Simone nicht mehr die Jüngste.

Es gibt zahlreiche Crossovers zwischen The Rookie und dem Ableger, weshalb ihr eine Anleitung brauchen werdet, um den Überblick zu behalten: Ihr müsst die 5. Staffel The Rookie und die 1. Staffel The Rookie: Feds parallel schauen. Wichtig dabei ist, dass ihr erst die jeweilige Folge von The Rookie und dann die Folge von Feds schaut.

Alle vier Crossovers von The Rookie und The Rookie: Feds in der richtigen Reihenfolge:

The Rookie Staffel 5 Folge 4 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 4



The Rookie Staffel 5 Folge 10 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 10

The Rookie Staffel 5 Folge 17 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 17

The Rookie Staffel 5 Folge 21 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 21

Mit dieser Anleitung steht dem vollen The Rookie-Genuss nichts mehr im Weg.

