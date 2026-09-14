Sci-Fi-Abenteuer und Tarantino-Fortsetzung: 12 spannende Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix & Co. starten

Im Herbst und Winter 2026 veröffentlichen Netflix, Amazon und Apple TV einige Prestige-Filme, die uns zu Survival-Abenteuern, Sci-Fi-Abstechern und wahren Geschichten einladen.

War euch Der Kinderflüsterer bei Netflix nicht spannend genug? Oder seid ihr durch The Runner bei Amazon Prime kaum außer Atem gekommen? Wollt ihr mehr Filme wie Apples unerwartet charmanten Action-Thriller Mayday sehen? Dann schaut mit uns voraus auf 12 Streaming-Filme, die uns dieses Jahr noch begeistern könnten.

Bei Netflix, Amazon & Apple: Diese 12 Streaming-Filme gehören dieses Jahr noch auf eure Merkliste

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Abseits der noch kommenden Serien-Highlights bis Ende 2026 schielen im Herbst nicht nur die Kinostarts, sondern auch die Streaming-Filme auf die Awards-Saison. Entsprechend veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon und Apple TV lang erwartete Werke von namhaften Filmschaffenden, die sich vor Stars kaum retten können. Die kommenden Monate versprechen dabei eine Genrevielfalt, die für jeden etwas Passendes bereithält.

Wie wäre es zum Beispiel mit dem neuen Film von Oscar-Gewinnerin Sian Heder (Coda) oder mit Ben Afflecks nächstem Regie-Werk? Oder doch lieber ein neues Sci-Fi-Abenteuer von Animationsmeister Brad Bird (Die Unglaublichen)? Während Amazon Meisterdiebe gegen Footballlegenden ausspielt, fährt Netflix wahre Terroristen, Jessica Chastain als ermittelnde Countrysängerin und David Finchers Fortsetzung zu Once Upon a Time ... in Hollywood nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino auf.

Diese 12 Filme stellen wir euch in der Streaming-Vorschau bis Ende 2026 vor:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im September: Outlander - Blood of My Blood

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