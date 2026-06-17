Streaming-Geheimtipp: Es gibt eine geniale Krimiserie mit Colin Farrell, aber kaum jemand redet darüber

Ihr habt bei Krimis meistens das Gefühl, schon alles gesehen zu haben? Dann ist diese Krimierie mit Mystery und einem einzigartigen Twist genau das Richtige für euch.

Ist man auf der Suche nach neuem Krimimaterial, dann landet man recht schnell zwischen Tatort und True-Crime-Dokus. Große Hollywood-Produktionen sind in dem Genre zuletzt eher selten geworden. Eine unterschätzte Serie des Streaming-Diensts Apple TV schafft jedoch Abhilfe und bringt neben einer starbesetzten Hauptrolle auch einzigartige Akzente mit.

John Sugar bei Apple TV: Ein Krimi inmitten Hollywoods

Im Mittelpunkt der Krimiserie steht der titelgebende Privatdetektiv John Sugar (Colin Farrell). Er hat eine Vorliebe für in die Jahre gekommene Filme und ermittelt im Herzen Hollywoods. Bei seinem neuesten Fall geht es um die Entführung der Enkelin eines Filmproduzenten. Sugar muss hinter die Fassade der glamourösen Filmwelt blicken und findet sich bald schon in einem Netz von Geheimnissen, Lügen und mysteriösen Verfolgern wieder.

Der Kriminalfall wird gemächlich über die gesamte Staffel hinweg erzählt. Langweilig wird es dabei nicht. Zum einen wegen des charmanten Casts, zum anderen wegen einer zweiten Handlungsebene. Zu Beginn bleibt diese weitere Ebene noch stark im Hintergrund. Sie fällt nur durch manch eigenwillige Entscheidungen und offene Fragen auf, mit denen uns der Protagonist zurücklässt. Erst im Finale wird mit einem großen Twist enthüllt, was hinter all dem steckt.

Dann gesellt sich zum Mystery-Krimi im Stile klassischer Noir-Geschichten noch ein Hauch Science-Fiction. Was genau dahinter steckt, müsst ihr aber selbst herausfinden. Nur so viel sei gesagt: Danach seht ihr die Serie nochmal mit ganz anderen Augen, was beispielsweise einen Rewatch umso spannender macht.

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Nachschub ist gesichert: Neue Folgen bis Anfang August

John Sugar ist meiner Meinung nach eine erfrischende Abwechslung zu den klassischen Krimis und etwas, das ich in der Streamingwelt lange vermisst habe. Fans von Noir-Geschichten kommen genauso gut auf ihre Kosten wie alle, die etwas für die Machenschaften der Traumfabrik Hollywoods übrig haben. Colin Farrell ist in der Hauptrolle gewohnt fantastisch und trägt vor allem diese zweite, mysteriöse Handlungsebene hervorragend.

Für neues Material ist vorerst mindestens gesorgt. Seit kurzem läuft auf Apple TV die zweite Staffel von John Sugar. Farrell kehrt darin als Privatdetektiv zurück. Jeden Freitag erscheint beim Streamingdienst eine neue Episode. Die finale achte Folge wird ab dem 7. August 2026 zum Streamen verfügbar sein.