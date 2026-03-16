Streaming-Tipp: Der vielleicht beste Kriegsfilm aller Zeiten

Welcher ist der beste Kriegsfilm in der Geschichte der bewegten Bilder? Eigentlich kann es darauf nur eine Antwort geben – und die könnt ihr ab sofort bei HBO Max im Streaming-Abo schauen.

Das Genre des Kriegsfilms hat bereits einige Meisterwerke hervorgebracht. Niemals kann man die Bilder von Komm und sieh vergessen. Oder den Schrecken, den Der Soldat James Ryan auf die Leinwand bannt. Dann gibt es da noch Der schmale Grat und Full Metal Jacket, ganz zu schweigen von dem eindringlichen Dunkirk.

Problemlos könnte man diese Liste noch um noch mehr Titel erweitern. Wenn es jedoch um die Frage geht, welcher der wirklich beste Kriegsfilm ist, dann fällt immer wieder ein Name: Apocalypse Now. Seit fast fünf Dekaden zieht Francis Ford Coppolas Reise in die Hölle des Vietnamkriegs in den Bann – hypnotisierend wie verstörend.

Jetzt bei HBO Max: Kriegsfilm-Meisterwerk Apocalypse Now

Lose basierend auf Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis hat Coppola einen Kriegsfilm geschaffen, der sich tatsächlich wie eine Odyssee zu jenem abgründigen Ort anfühlt, an dem alles andere außer Menschlichkeit zu finden ist. Schon in den ersten Minuten geht das Bild zu psychedelischen Klängen in Flammen auf.

Konkret finden wir uns im Jahr 1969 ein, wo Captain Willard (Martin Sheen) in Saigon einen wichtigen Auftrag erhält: Er soll den abtrünnigen Colonel Kurtz (Marlon Brando) ausfindig machen, der sich mit seiner Gefolgschaft im Dschungel von Kambodscha ein verstecktes Lager errichtet hat, das dem Tor zur Hölle gleicht.

Willard soll den Colonel ausschalten, verirrt sich jedoch immer tiefer im dichten Geäst, wenn er nicht orientierungslos an Bord eines kleinen Patrouillenbootes über das Wasser fährt – verloren im todbringenden Chaos, das alles zu verschlingen droht. Ehe man sich versieht, versetzt einen der Film selbst in einen Trancezustand.

Ein schonungsloser Kriegsfilm, der in den Abgrund blickt

Apocalypse Now fühlt sich an wie ein endloser Fiebertraum aus glühenden Bildern. Der Film ist unheimlich atmosphärisch inszeniert und beschwört eine endzeitliche Stimmung, die uns direkt ins Jenseits befördert. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, bis irgendwann nur noch Schatten und Silhouetten zwischen Nebelschwaden existieren.

Hier gibt es keine Helden. Coppola erzählt vom Zerfall der menschlichen Seele, die sich auflöst und mit dem Wahnsinn des Krieges vereint. Keine Regeln. Keine Ordnung. Ein Film, der den Prozess des Verderbens greifbar macht. Apocalypse Now ist einnehmend, manchmal sogar verführerisch in seiner Abwärtsspirale.

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Am Ende sind da nur noch dumpfe Echos und vage Erinnerungen an eine andere Welt. Komplett entfremdet schleicht Willard durch das Wasser und es ist fraglich, ob er sich überhaupt noch selbst in seinem eigenen Körper spürt. Vielleicht ist er auch schon ein Geist geworden, der niemals aus diesem Labyrinth entkommen kann.

Apocalypse Now könnt ihr jetzt bei HBO Max im Streaming-Abo schauen.