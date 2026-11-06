Ab heute erstmals im Streaming-Abo: Einer der besten Filme des Jahres, über den ihr noch wochenlang diskutieren wollt

Wie gut kennt ihr die Menschen um euch herum wirklich? Das fragt einer der besten Filme des Jahres, den ihr ab sofort bei HBO Max im Streaming-Abo schauen könnt. Er wird euch sehr beschäftigen.

2026 hat einige erstaunliche Filme hervorgebracht, die anfangs kaum jemand auf dem Schirm hatte. Im Horror-Bereich feierten Obsession und Backrooms unerwartete Erfolge. Und dann gab es noch ein unscheinbares Drama namens ... Das Drama, das sich bereits im April in einen der meistdiskutierten Filme des Jahres verwandelte.

Dank Mundpropaganda hielt sich Das Drama monatelang im Kino. Jetzt trifft die gefeierte A24-Produktion mit Zendaya und Robert Pattinson in den Hauptrollen im Streaming-Abo ein. Bei HBO Max könnt ihr euch 107 Minuten in Hochzeitsvorbereitungen werfen, die komplett aus dem Ruder laufen – inklusive eines großen Twists.

Das Drama bei HBO Max: Zendaya und Robert Pattinson kollidieren in grandioser Beziehungsgeschichte

Am Anfang wirkt alles noch, als würden wir eine liebenswerte RomCom schauen, wenn Emma (Zendaya) und Charlie (Robert Pattinson) das erste Mal aufeinandertreffen. Ein bisschen unbeholfen, aber darin auch ganz cute – alle Zutaten für eine große Liebesgeschichte breiten sich in eleganten Bildern vor uns aus.

Doch dann offenbart Regisseur Kristoffer Borgli nach und nach mehr Abgründe, die uns hinter die Fassade dieses vermeintlich perfekten Paares und ihres Freundeskreises blicken lassen. Während die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren laufen, kommt das ein oder andere Geheimnis zum Vorschein, das die Beziehung infrage stellt.

Um was es sich dabei handelt, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Denn Das Drama lebt davon, wie die Figuren mit der Enthüllung umgehen – und wie sich in diesem Zuge auch unser Blick auf das Gezeigte mit jeder weiteren Anekdote aus dem Leben von Emma und Charlie verschiebt. Langeweile kommt hier definitiv keine auf.

Eine bissige Satire und so viel mehr: Das Drama dringt zum tiefsten Verborgenen seiner Figuren vor

Das Drama ist ein Film, bei dem jede Szene neu ausgelotet werden muss. Borgli, der zuvor schwarzhumorige Satiren wie Sick of Myself und Dream Scenario auf die Leinwand gebracht hat, zeigt sich dieses Mal zwar von seiner etwas empathischeren Seite. Gleichzeitig zieht er schonungslos mit den Figuren ins Gericht.

Besonders spannend ist, wie er mit der Chronologie des Erzählten spielt. Oft sind es nur ein paar eingeworfene Bilder, die den Kontext verändern oder eine weitere Ebene hinzufügen, mit der man nicht gerechnet hat. Das Drama ist ein Mosaik aus tausend Bruchstücken, die noch nicht ihren endgültigen Platz gefunden haben.

Zwischenmenschliches Chaos par excellence – und trotzdem nimmt der Film niemals zynische Züge an. Zendaya und Robert Pattinson erwecken Figuren zum Leben, die viel mehr als Steilvorlagen für böse Witze sind. Beim Sezieren der Beziehung ist Borgli vor allem an flackernden, kaum greifbaren Nuancen interessiert.

Das Drama ist einer dieser Filme, die man eigentlich gleich zweimal hintereinander schauen muss

Als wir uns in der Moviepilot-Redaktion zum Halbjahr auf die Suche nach den bislang besten Filmen des Jahres begeben haben, schaffte es Das Drama mühelos auf Platz 1. Nach der Kinoauswertung könnt ihr jetzt (nochmal) in den Film eintauchen. Es lohnt sich definitiv. Über das Drama kann man ewig diskutieren.

Gerade beim zweiten, dritten und vielleicht auch vierten Mal wartet Das Drama immer noch mit Momenten auf, die einen die Geschichte in einem neuen Licht sehen lassen. Borglis Inszenierung begeistert mit unheimlich vielen sorgfältigen Beobachtungen, die den Film nicht nur in ein Must-See, sondern auch in ein Must-Rewatch verwandeln.