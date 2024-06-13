Bei HBO Max: Herausragender Horrorfilm, in dem Lachanfälle nur 5 Sekunden von schrecklichen Schocks entfernt sind

Bei HBO Max gibt es einen meisterhaften Horror-Kracher zu sehen. Über 104 Minuten schafft es der Oscar-Film, so schockierend wie urkomisch zu sein.

Streaming-Tipp: Horror-Geniestreich Get Out begeistert mit Twists und bissigem Humor

Jordan Peele ist ein Phänomen. Der erfahrene US-Comedian hat als Horror-Regisseur erst vor wenigen Jahren ein zweites Standbein gefunden und gilt heute schon als Meister. Diesen Ruf hat er nicht zuletzt seinem grandiosen Erstling zu verdanken, den es bei HBO Max gibt: Get Out ist für uns der beste Horrorfilm der 2010er , in dem sich Gesellschaftssatire, skurrile Twists und heftiger Grusel die Hand geben.

Get Out dreht sich um den Schwarzen Fotografen Chris (Daniel Kaluuya), der mit seiner weißen Freundin Rose (Allison Williams) deren reiche Eltern besucht. Abgestoßen vom rassistischen Unterton des Ehepaars wendet er sich an die schwarzen Bekannten der ländlichen Gemeinschaft. Und stößt auf ein grausiges Geheimnis.

Schaut euch hier den Trailer zu Get Out an:

Get Out - Trailer (Deutsch) HD

Der Twist von Peeles Regiedebüt soll hier nicht verraten werden. Nur so viel: Er ist genauso gruselig wie satirisch, so effektiv wie doppelbödig – ein Horrorfilm und ein politischer Schlag in die Magengrube in einem. Manche Momente sind so überzeichnet, dass man sich nicht vor Lachen halten kann. Und fünf Sekunden später krallt man vor lauter Grusel die Finger in die Sessellehne.

Get Out war bei den Oscars 2018 für insgesamt vier Oscars nominiert. Peele gewann schließlich den Academy Award für das beste Originaldrehbuch. Seitdem hat er offenbar Gefallen am Horror-Genre gefunden: Auch bei Wir und Nope saß er auf dem Regiestuhl, die ähnlich großartig geworden sind.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

