Streaming-Tipp: In dieser ungewöhnlichen Thriller-Serie kämpft ein Auftragskiller mit Alzheimer

Was passiert, wenn ein Auftragskiller seine Erinnerungen verliert? Eine packende Thriller-Serie beantwortet diese Frage gerade im Stream – doch kaum jemand hat es mitbekommen.

Das Leben eines Auftragskillers ist schon schwer genug: Zwischen haarsträubenden Missionen und dem Schutz der eigenen Identität wird es immer wieder brenzlig. Die Serie Memory of a Killer legt aber nochmal eine Schippe drauf: Was passiert, wenn ein Auftragskiller nach Jahren voller blutiger Aufträge plötzlich mit Alzheimer zu kämpfen hat?

Neuer Thriller im Stream: Ein Killer verliert seine Erinnerungen

Angelo Doyle (Patrick Dempsey) ist seit Jahren in ein düsteres Geschäft verwickelt. Während er tagsüber den perfekten Familienvater und Druckerverkäufer mimt, lebt er hinter den Kulissen ein anderes Leben: Für seinen Boss und Kindheitsfreund Dutch (Michael Imperioli) arbeitet er als Auftragskiller.

Weder seine erwachsene Tochter Maria (Odeya Rush) noch sein Auftraggeber ahnen von den beiden Leben, die Angelo mit jahrelanger Erfahrung penibel voneinander getrennt hält. Doch als seine Tochter bei einem perfiden Anschlag beinahe ums Leben kommt, drohen beide Welten plötzlich zu kollidieren und zwingen Angelo zum Handeln. Zum Vorschein kommt eine Verschwörung, die tief in seine Vergangenheit reicht.

Der Balanceakt um seine Identität wird zugleich immer brenzliger, da Angelo mit Alzheimer im Frühstadium zu kämpfen hat: Kleine Aussetzer, Verwechslungen und fehlende Erinnerungen machen ihm zunehmend zu schaffen. Es scheint, als würde die Krankheit, mit der auch sein älterer Bruder zu kämpfen hat, nun von ihm Tribut zollen.

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Das perfekte Programm für Thriller-Fans – mit einem haarsträubenden Twist

Memory of a Killer greift sich ein bewährtes Genre und verbindet es mit einem packenden Clue: Was, wenn unser Hauptprotagonist das größte Risiko für sich selbst darstellt? Immer wieder zucken wir zusammen, wenn Angelo am Telefon die falschen Leute anspricht oder Flashbacks mit der Gegenwart verschwimmen. Gleichzeitig zieht sich die Schlinge um sein Privatleben immer weiter zu und enthüllt eine Verschwörung, die ihm gefährlich nahe kommt.

Die Handlung spielt sich auf mehreren Ebenen ab: Angelo sucht die Schuldigen für den Anschlag, während ihn immer mehr Geheimnisse aus der Vergangenheit einholen. Währenddessen macht sich seine Tochter Maria nach Familientradition auf eigene Faust an die Ermittlungen und auch Angelos Auftraggeber Dutch entpuppt sich als zwielichtiger Spieler mit eigenen Intentionen.

10 Folgen Action – und Staffel 2 ist bereits im Anmarsch

Wir erleben Patrick Dempsey als gnadenlosen Killer, der für seine Ziele vor nichts zurückschreckt. Gesäumt wird sein Weg von schicken Autos, eleganten Outfits und jede Menge Sonnenbrillen – ein stylischer Bilderbuch-Thriller, der immer wieder von heimischen Szenen in der Familienküche oder eindringlichen Dialogen in Dutchs Restaurant durchbrochen wird. Die Serie liefert solide Woche für Woche ab: Ein Highlight ist vor allem das vielschichtige Machtspiel zwischen Angelo und Dutch, das mit jeder Folge brenzliger wird.

Die Serie basiert auf dem Konzept des belgischen Films Lost Memory – Killer ohne Erinnerung, der wiederum auf einer gleichnamigen Buchvorlage von 1985 basiert. Staffel 2 wurde bereits angekündigt und kann schon 2026-27 erwartet werden.

Die ersten 10 Episoden wurden für den amerikanischen Sender Fox produziert und sind in Deutschland bei RTL+ im Streaming-Abo zu finden.