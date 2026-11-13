300 Tage in Folge in der Streaming-Top-10: Der Kinohit mit Alan Ritchson und Jason Statham in den Hauptrollen wurde auch in seinem zweiten Leben ein Riesenerfolg

Ein Blockbuster, der die Actionstars Alan Ritchson und Jason Statham vereint, hält sich schon extrem lange in den US-Streaming-Charts. Bei Moviepilot erfahrt ihr, warum es nicht nur mit den beiden zu tun hat.

Seit gut 25 Jahren zählt Jason Statham mittlerweile schon zu den größten Actionstars in Hollywood. Im Streaming-Bereich gilt dagegen seit ein paar Jahren der Reacher-Hauptdarsteller Alan Ritchson als Dampframme des Genres. Was Fans der beiden Schauspieler vielleicht gar nicht bemerkt haben, ist die Tatsache, dass sie im zehnten Teil eines Mega-Franchises gemeinsam aufgetreten sind. Dieser drei Jahre alte Blockbuster hat 2026 jetzt nochmal als Streaming-Titel in den USA für Furore gesorgt.

Fast & Furious 10 ist 2026 ein Streaming-Dauerbrenner in den USA

Statham und Ritchson gehören zum Cast von Fast & Furious 10, der 2023 im Kino gestartet ist und seitdem ein äußerst populäres Heimkino-Dasein fristet. In dem Action-Kracher von Regisseur Louis Leterrier (The Transporter) bekommt es Dom (Vin Diesel) mit Jason Momoas Bösewicht Dante zu tun, der sich als Sohn eines früheren Bösewichts entpuppt, den die Gang zuvor im fünften Film der Reihe ausgeschaltet hat. Mit von der Partie sind auch Statham in seiner langjährigen Fast & Furious-Reihe als Deckard Shaw sowie Ritchson, der in Teil 10 als Geheimagent Aimes Jagd auf Dom & Co. macht.

Wie Collider kürzlich berichtete, konnte Fast & Furious 10 selbst drei Jahre nach dem Kinostart noch massive Streamingzahlen generieren. In den USA zählt er 2026 dank Abo- und VoD-Views zur Top 10 der meistaufgerufenen Titel überhaupt und hält sich in diesen Charts nun schon mehr als 300 Tage am Stück. In Deutschland bekommt ihr Fast & Furious 10 derzeit nur mit Leih- und Kaufoptionen bei Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV zu sehen.

Wann kommt eigentlich noch Fast & Furious 11?

Nachdem Teil 10 mit einem heftigen Cliffhanger beendet wurde, warten Fans mittlerweile schon mehr als drei Jahre auf die als Franchise-Finale angekündigte Fortsetzung: Fast & Furious 11, der in der Zwischenzeit den Titel Fast Forever bekommen hat.

Der deutsche Kinostart von Teil 11 ist momentan noch für den 16. März 2028 angesetzt. Ob dieser eingehalten werden kann, bleibt aber anzuzweifeln. Diesel teilt auf seinem Instagram-Account immer wieder kleine Updates des aktuellen Stands. Von einem offiziellen Beginn der Dreharbeiten war hier bis jetzt noch nichts zu sehen.

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