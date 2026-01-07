Studie bestätigt: Diese Filme machen nachweislich glücklich – und es gibt sie bei Netflix

Welche Filme machen glücklich? Eine Studie hat mehrere identifiziert. Ihre Mischung aus Melancholie und Hoffnung, die inspiriert wie kaum andere Kunstwerke, ist einfach meisterhaft.

Manchmal sieht die Welt um uns sehr düster aus. Alltagsstress, Probleme an jeder Ecke und Überforderung in einer Welt, die laut, schnell und manchmal auch sehr einsam ist. Wie gut, dass es Kunst gibt. Unterhaltung, die uns aus unserem Alltag holen kann und mit der wir ein paar Augenblicke in fremde, fantastische Welten reisen können. Besonders gut funktioniert dies offenbar mit Filmen des japanischen Studios Ghibli. Die Animationsfilme, die weltweit bekannt sind, sorgen nämlich dafür, dass wir glücklicher werden.

Laut Studie sorgen Ghibli-Filme sowie The Legend of Zelda für mehr Zufriedenheit

In einer Studie des Imperial College London aus dem Jahr 2025 wurde der Effekt der Filme von Studio Ghibli sowie des Videospiels The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf junge Menschen untersucht. An der Studie nahmen 518 Studierende teil, denen kurze Szenen aus den Ghibli-Filmen wie Mein Nachbar Totoro und Kikis kleiner Lieferservice gezeigt wurden, oder die das Videospiel spielten – manche hatten die Gelegenheit, beides zu konsumieren.

Das Ergebnis war eindeutig. Filme wie Spiel steigerten kurzfristig das Glücksempfinden, die Zufriedenheit und sogar das Gefühl, Sinn im Leben zu finden. Die Forschenden führten die Effekte vor allem auf Nostalgie zurück. Diese biete eine Mischung aus Sehnsucht und Geborgenheit, die uns an unsere Kindheit erinnert, gepaart mit Aspekten aus dem, was das Leben interessant und gut macht:

Die vorliegende Studie offenbart einen faszinierenden Befund: Das Eintauchen in die Erkundungsfreiheit von Breath of the Wild und das achtsame Staunen über die Filme von Studio Ghibli kann aktiv essenzielle menschliche Fähigkeiten fördern – Erkundung, Ruhe, Sinnfindung und Glück – und bietet somit wertvolle Wege zur Steigerung des alltäglichen Wohlbefindens.

Was macht die Filme von Studio Ghibli so besonders?

Die Ghibli-Filme verbindet besonders die Erzählweise von Regisseur Hayao Miyazaki. Die Filme sind langsam und ruhig erzählt, ohne langweilig zu sein. Vielmehr kann man sich seelisch in sie hineinlegen, wie in ein gemütliches Bett. Statt Klischees setzen die Geschichten auf Menschlichkeit und Herzenswärme. Aber vor allem eines verbindet alle Filme: Sie zeigen Menschen, die ihren Platz in der Welt suchen.

Dieses Motiv ist für alle Menschen zugänglich. Wir alle suchen unseren Platz. Die Ghibli-Filme zeigen uns also etwas Vertrautes, auch wenn die Geschichten oft mit Magie und Wundern gefüllt sind. In bisher 25 Filmen hat das Studio Ghibli uns mit diesem Thema verzaubert.

Die Themen und Charaktere sind gleichermaßen komplex wie auch zugänglich für das Publikum. Selten gibt es Kämpfe von Gut und Böse, stattdessen sind alle Charaktere ambivalent und somit lebensnah.

Auch interessant:

All diese Dinge treffen übrigens auch auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu, weswegen auch das Spiel mit in die Studie aufgenommen wurde. Insbesondere die visuelle Darstellung von Natur und Weite erinnert an die Optik von Ghibli-Filmen. Das Spiel soll demnächst auch eine Verfilmung erhalten.

Die Ghibli-Filme streamen bei Netflix

Wer die Ghibli-Filme nachholen will, kann bei Netflix anfangen. Der Streamer hat Ghibli-Klassiker wie Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Totoro und auch Hayao Miyazakis jüngsten Film Der Junge und der Reiher im Katalog.

Wer ein Stück Glück in unserer heutigen Zeit sucht, darf sich also gerne mal in einen Ghibli-Film flüchten: Derzeit sind sie fast alle bei Netflix abrufbar.