Studien bestätigen: Deshalb ist Weihnachtsfilme schauen gesund

Während der Weihnachtszeit gemütlich aufs Sofa kuscheln, ein leckeres Heißgetränk in der Hand und in einem der zahlreichen Weihnachtsklassiker versinken – besser geht’s nicht und es ist sogar gesund.

Weihnachten ist eine turbulente Zeit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachtsstress setzt ein und je näher die Weihnachtstage kommen, desto hektischer scheint alles zu werden. Wie gut, dass es Filme gibt, mit denen man sich mal eine Auszeit gönnen kann. Aber besonders Weihnachtsfilme können so viel mehr bieten als nur eine Pause von all dem Stress. Langfristig können sie sogar helfen, psychisch gesund zu bleiben.

Weihnachtsfilme lösen Nostalgie aus

Oft werden Weihnachtsfilme belächelt. Insbesondere die romantischen Komödien, die zu Weihnachten spielen und von Netflix oder dem amerikanischen Heile-Welt-Sender Hallmark produziert werden. Der Plot fühlt sich stets ähnlich an und man hat das Gefühl, den Film irgendwie schon einmal gesehen zu haben.

Alternativ greifen wir gerne auf die immer gleichen Filme zurück, die wir uns einmal im Jahr ansehen. Für manche ist Stirb langsam ein unsterblicher Klassiker, andere wollen mit Das Wunder von Manhattan jedes Jahr staunen. Es gibt viele Weihnachtsklassiker, von denen wir nie genug bekommen und das hat seine Gründe.

Im Jahr 2019 teilte die Seite Do You Remember die Ergebnisse einer Studie, laut der Weihnachtsfilme die Produktion von Glückshormonen auslösen können. Dabei sind es vor allem zwei Dinge, auf die dieses Phänomen zurückzuführen ist: Nostalgie und der Plot.

Nostalgie, also die positive Erinnerung an früher, gibt uns ein warmes, vertrautes Gefühl. Weihnachtsfilme zu sehen ist, wie alte Freunde zu besuchen. Wir kennen die Geschichte und wissen, was uns erwartet. Gerade in stressigen Zeiten ist das ein ruhiger und sicherer Zufluchtsort.

Auch die Website Psychology Today stimmt den Ergebnissen zu. Demnach löst Nostalgie vor allem positive Emotionen aus. Unsere Psyche bevorzugt vor allem die positiven Erinnerungen, weswegen wir gerne an frühere Zeiten denken. Und Weihnachtsfilme erinnern uns an genau diese “guten Zeiten”.

Die Geschichten von Weihnachtsfilmen lassen uns gut fühlen

Doch nicht nur die Nostalgie ist der Grund dafür, weswegen wir Weihnachtsfilme genießen. Auch die Geschichten selbst, die darin erzählt werden, haben einen Wert. Laut Do You Remember werden sie so erzählt, dass sie Optimismus und Inspiration verbreiten. Besonders Kinder profitieren davon, Filme mit eindeutigen Happy Ends zu schauen, in denen die Charaktere die Schwierigkeiten überwinden. Und da Weihnachtsfilme meist einen starken Fokus auf enge Beziehungen, Freundschaften und Familien legen, inspirieren sie uns, auch unsere Beziehungen zu vertiefen.

Viele Weihnachtsfilme wirken auf den ersten Blick einfach gestrickt und voll von Stereotypen. Aber gerade diese Zutaten machen es auch so einfach, in diese Filme abzutauchen und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Statt komplexer und komplizierter Erzählstrukturen konzentrieren sie sich vor allem auf einfache Botschaften: Seid nett zueinander und gebt aufeinander Acht.

Wer besonders stark von Weihnachtsfilmen profitieren will, erhält von der Seite Patient.info noch einen wichtigen Rat: Nach dem Genießen eines Weihnachtsfilms kann man noch darüber reden. Durch Weihnachtsfilme erleben wir durch die Figuren eine große Bandbreite an Emotionen. Alleine das gibt uns kleine Stärkungen der psychischen Gesundheit.

Verstärken können wir den Effekt noch, wenn wir im Anschluss über den Film reden, den wir gesehen haben. Wir alle sehen Filme mit anderen Augen. Und das Teilen der verschiedenen Ansichten kann helfen, nicht nur Filme, sondern auch die Welt aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Dadurch können wir größeres Verständnis füreinander aufbringen und unsere Beziehungen miteinander stärken.