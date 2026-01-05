Suche mich nicht-Star James Nesbitt spielte in einem der größten Blockbuster der letzten Jahre mit – und ihr habt ihn nicht erkannt

Der neue Harlan Coben-Krimi Suche mich nicht streamt seit diesem Jahr bei Netflix. Serienstar James Nesbitt kennt man darüber hinaus auch aus einer riesigen Blockbuster-Trilogie.

Seit dem 1. Januar 2026 ist mit Suche mich nicht der neuste Krimi aus dem umfassenden Serienuniversum von Vorlagenautor Harlan Coben bei Netflix verfügbar. Die Story über einen verzweifelten Vater, der sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Tochter macht, brachte Kund:innen des Streamers erneut mit dem britisch-irischen Schauspieler James Nesbitt in Berührung, den man bereits aus der Coben-Serie Wer einmal lügt kennen könnte.

Darüber hinaus spielte Nesbitt in einer der größten Fantasy-Trilogien des bisherigen Jahrtausends mit. Unter so viel Maske und Make-up allerdings, dass viele ihn vermutlich kaum erkannt haben ...

Suche mich nicht-Star James Nesbitt spielte als Fantasy-Wesen in der Hobbit-Trilogie mit

Richtig gelesen: James Nesbitt, der aktuell als ermittelnder Vater Simon Greene in Suche mich nicht zu sehen ist, war einer der 13 Zwerge in den drei Fantasy-Blockbustern Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, Der Hobbit: Smaugs Einöde und Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere von Peter Jackson. Genauer gesagt, spielte er Bofur, einen der untergebenen Krieger von König Thorin Eichenschild. Der wurde wiederum von Richard Armitage dargestellt, den Harlen Coben-Fans aus Serien wie Ich vermisse dich und Ich schweige für dich kennen.

Die drei Hobbit-Filme kamen zwischen 2012 und 2014 in die Kinos und erzählen die Vorgeschichte zur viel beliebteren Fantasy-Trilogie Der Herr der Ringe. Beide Stoffe basieren natürlich auf dem gigantischen Legendarium von J.R.R. Tolkien.

Auch interessant:

Daher kennt man Schauspieler James Nesbitt sonst noch

Der aus Nordirland stammende James Nesbitt ist auch außerhalb von Harlan Coben-Serien ein großer Krimistar, der vor allem in Großbritannien und Irland bekannt ist. Als Undercover-Detective der Serie Murphy's Law zum Beispiel, oder als Ermittler des gefeierten Formats The Missing. Darüber hinaus zählte er zum Cast der langjährigen Beziehungs-Dramedy Cold Feet und führte die Miniserie Jekyll - Blick in deinen Abgrund von Sherlock-Macher Steven Moffat als moderner Dr. Jekyll und Mr. Hyde an.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt Nesbitt 2002 für seinen Auftritt in Bloody Sunday von Regisseur Peter Greengrass. Der Film befasst sich mit dem nordirischen Blutbad, bei dem britische Soldaten 1972 irische Demonstranten töteten, was einen dramatischen Wendepunkt in der Karriere des Schauspielers darstellte.