"Sucht euch ein Leben": Star Trek-Legende William Shatner setzt albernen Starfleet Academy-Gerüchten ein Ende

Seit der Absetzung von Star Trek: Starfleet Academy machen online Gerüchte die Runde, dass Kirk-Darsteller William Shatner etwas damit zu tun hatte. Der setzte dem Quatsch jetzt persönlich ein Ende.

Star Trek-Nachrichten und -Gerüchte sind in den sozialen Medien nicht nur Content, sondern ein Business, das nicht selten ideologisch eingefärbt ist, um eine ganz bestimmte Zielgruppe im Fandom zu bedienen. In diesen Zirkeln machte neben Schadenfreude über die Absetzung von Starfleet Academy eine sonderbare "Info" die Runde: So soll der Raumschiff Enterprise-Star William Shatner angeblich das Kommando über das strauchelnde Sci-Fi-Franchise übernehmen und in geheimen Meetings mit Paramount das Ende der jüngsten Serie gefordert haben.

In bester Bill Shatner-Manier setzte der 95-jährige Schauspieler diesem kosmischen Quatsch jetzt höchstpersönlich ein Ende (via TrekMovie ). Und es ist mal wieder eine Pracht mitanzusehen.

William Shatner erstickt Star Trek-Gerüchte von feindseligen Fans

Nachdem Shatner bereits sein Bedauern über Absetzung von Star Trek: Starfleet Academy zum Ausdruck gebracht hatte, wundert es eigentlich nicht, dass er es nicht begrüßte, in die Grifter-Gerüchteküche der Anti-Woke-Brigade hineingezogen zu werden. Und wie immer nahm er dabei kein Blatt vor den Mund, wenn ihm etwas im Fandom nicht passt:

Tut euch selbst einen Gefallen und beherzigt meinen alten SNL-Rat: Sucht euch ein Leben! So ein Treffen hat nie stattgefunden. Nicht meines Wissens, nicht in der Realität und schon gar nicht auf diesem Planeten. Was hingegen real ist, ist eine ganze Industrie von Fiktion, die als Tatsachengeschichten getarnt und von KI für Klicks, Aufrufe und Profit generiert wird. Viel zu viele von euch fallen darauf herein.

Mit SNL bezieht William Shatner sich übrigens auf einen klassischen 1986er-Auftritt in der Sendung Saturday Night Live. Damals spielte er in einem Sketch namens Star Trek Convention mit, bei dem er von Trekkies genervt wird, die ihn mit Fragen löchern. Shatner weiter:

Was mich am meisten enttäuscht, ist nicht der Unsinn an sich, sondern die Bereitschaft, ihn zu glauben, und die Feindseligkeit, die er in einer Fangemeinde auslöst, die auf etwas viel Besserem basiert. Wenn euch etwas nicht gefällt, schaut es euch nicht an. Verbringt eure Zeit mit dem, was euch Spaß macht. Das war schon immer die bessere Wahl.

Hier der Original-Post:

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Star Trek am Scheideweg

Was natürlich tatsächlich stimmt, ist die Tatsache, dass Star Trek erneut am Scheideweg steht und sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird, wo die Reise hingeht. Das begann schon mit der Fusion von Paramount und Skydance im letzten Jahr und gilt jetzt noch mehr, wo der Trek-Produzent Paramount im Begriff ist, sich Warner Bros. einzuverleiben. Wird Alex Kurtzman der Kapitän des Franchise bleiben, oder kommt es zu einem großen Erdbeben hinter den Kulissen?

Das absehbare Ende aller bisherigen Serien bedeutet übrigens nicht, dass in naher Zukunft nichts mehr auf die Bildschirme kommt. Es stehen nämlich noch zwei Staffeln von Star Trek: Strange New Worlds und eine Season von Star Trek: Starfleet Academy an. Um den Überblick aller aktueller Projekte zu behalten, könnt ihr auch unsere ständig aktualisierte Übersicht zurate ziehen.

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