Sunrise on the Reaping wurde vom langjährigen Tribute von Panem-Regisseur Francis Lawrence inszeniert. Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh fragte ihn und Produzentin Nina Jacobson zu versteckten Easter Eggs und geheimen Drehs in Deutschland aus.

Diesen Donnerstag ist Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping in den deutschen Kinos gestartet und erzählt die Vorgeschichte von Hunger Games-Liebling Haymitch Abernathy (Joseph Zada). Die wahren Strippenzieher hinter den Kulissen der Arena sind aber nicht Präsident Snow und seine Spielleiter:innen, sondern zwei Personen, die die Geschicke der Hungerspiele im Kino seit 14 Jahren lenken: Regisseur Francis Lawrence und Produzentin Nina Jacobson.



Die neue Ära der Hunger Games: Tribute von Panem-Team Francis Lawrence und Nina Jacobson im Moviepilot-Interview

Francis Lawrence übernahm damals den Regieposten des zweiten Tribute von Panem-Films Catching Fire und hat die beliebte Sci-Fi-Reihe seitdem nicht mehr aus der Hand gegeben. Produzentin Nina Jacobson begleitet die Hunger Games sogar noch länger, seit dem allerersten Film. Ich traf die zwei vor dem Kinostart von Sunrise on the Reaping zum Interview in einem Berliner Hotel, um gemeinsam auf die Evolution der sechs Kinoabenteuer, Neuerungen in Teil 6 und deutsche Drehorte mit geheimen Cameos zu sprechen.

Hier erfahrt ihr, ob sich der Blockbuster lohnt: Mein Film-Check zu Sunrise on the Reaping

Moviepilot: Während Nina an jedem Hunger-Games-Film beteiligt war, bist du, Francis, erst mit Teil 2 dazugekommen. Waren Haymitchs Hungerspiele deine Chance, einen "klassischen" Hunger-Games-Durchlauf (Ernte, Training, Spiele) nachzuholen?

Nina Jacobson: Strukturell ist dieser Film tatsächlich eher näher an Catching Fire.

Francis Lawrence: Ja, ich empfinde Sunrise on the Reaping auch eher als ein Geschwisterkapitel zu Catching Fire. Als ich den Roman las, hat er mich stark daran erinnert. Wahrscheinlich, weil mein persönlicher Einstiegspunkt Catching Fire war. Ich hatte vergleichbare Gefühl wie in Teil 2, weil die Spiele sich strukturell und emotional ähnlich anfühlten.

Autorin Suzanne Collins hat für jedes ihrer Tribute von Panem-Bücher ein eigenes Konzept. Diesmal ging es darum, dass sich die Massen den wenigen Herrschenden unterordnen. Bekommen wir Propaganda deshalb anders als in Mockingjay gezeigt?

Francis Lawrence: Ich denke, Suzanne wollte zeigen, wie Propaganda eingesetzt wird, um Menschen zu unterwerfen. Wenn man die Medien manipuliert, führt das dazu, dass die Menschen das Gefühl bekommen, nichts verändern zu können. Das war wohl ein Teil davon.

Das ist auch heute sehr relevant: Es wird für jeden immer schwieriger, dem, was man sieht, wirklich zu glauben. Das kann auf Instagram sein, auf TikTok, in den Nachrichten, überall. Alles kann manipuliert werden. Jeder versteht das irgendwie. Aber wie finden wir die Wahrheit in den Dingen, die wir uns ansehen? Ich denke, das ist diesmal ein ganz anderer Teil der medialen Propagandamanipulation im Vergleich zur Nutzung eines Symbols in den früheren Filmen, die eine Idee stärkten.

Gibt es in Sunrise on the Reaping ein Easter Egg oder Detail, auf das ihr besonders stolz seid, das aber vielleicht nicht sofort ins Auge fällt?

Francis Lawrence: Bei einem Detail muss man sehr genau hinsehen, um es zu bemerken. In der Szene, in der Maysilee einen Pfeil aus ihrem Blasrohr abschießt, findet zuvor ein Schuss statt, bei dem sie verfehlt. Es ist eine Kleinigkeit, aber ich wollte unbedingt, dass es nicht so perfekt wirkt. Also habe ich einen Fehlschuss eingebaut. Wenn man blinzelt, verpasst man es.

Nina Jacobson: Ich liebe [als Easter Egg] diesen stillen Moment zwischen [den Zwillingsschwestern] Maysilee und Merrilee, in dem die Spotttölpel-Brosche die Besitzerin wechselt. Denn jetzt wissen wir, woher sie stammt [bevor sie zu Katniss kommt].

Sunrise on the Reaping nutzt erstmals in der Hunger Games-Reihe einen 70er-Jahre-Look. Wiederholt sich die Mode also in der Zukunft?

Francis Lawrence: Auf diese Idee bin ich nur gekommen, weil wir uns beim letzten Film [The Ballad of Songbirds & Snakes] an den späten 40ern, frühen 50er Jahren orientiert hatten. Ich nutzte damals die 'Dunklen Tagen' der Wiederaufbauzeit im Berlin der Nachkriegszeit als Inspiration. Das begann, alles zu prägen.

Als ich für Sunrise on the Reaping mit Suzanne Collins über die Arena sprach und ich über die Farben und die leicht psychedelische Natur des Ganzen nachdachte, kamen mir die späten 60er, frühen 70er Jahre in den Sinn. Ich dachte, das wäre eine interessante Brücke zwischen der Ära des vorherigen Films und den ursprünglichen Teilen. Das begann dann, die Mode, die Frisuren, das Make-up, die Garderobe, die Kostüme und die Drehorte zu beeinflussen.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Film und Buch Sunrise on the Reaping.

In der Buchvorlage wird Lucy Gray aus The Ballad of Songbirds & Snakes mehrfach erwähnt, im Film nur einmal kurz. Hatte sie je eine größere Rolle in Sunrise on the Reaping?

Francis Lawrence: Es gab eine Szene gegen Ende, in der Haymitch allein in seinem Apartment Lucy Grays TV-Auftritt bei den 10. Hungerspielen anschaut. Das haben wir herausgeschnitten. Stattdessen haben wir Haymitchs Gespräch mit Präsident Snow über Lucy Gray eingefügt, um zu zeigen, wie sehr sie ihn noch immer verfolgt. Es sollte eine gewisse Verletzlichkeit bei ihm zeigen, die die Szene persönlicher macht. Wir haben also Kleinigkeiten hinzugefügt, damit sie eine gewisse Präsenz hat.

In der Buchvorlage steht Lucy Grays Name auf dem benachbarten Stein des Grabes, das Haymitch am Ende besucht. Hier sehen wir aber keine Nahaufnahme davon ...

Francis Lawrence: Ihr Grabstein ist, wie im Buch, tatsächlich dort. In den Totalen sieht man mehrere Steine. Ob Lucy Gray nun unter ihrem Stein liegt oder nicht, wird aber immer ein Rätsel bleiben. [grinst]

Nina Jacobson: Man bekommt keine Nahaufnahme, aber ihr Name stand [auch bei uns] wirklich auf dem Stein. Wir wollten keine Großaufnahme, um es subtiler zu gestalten. Denn wir wissen ja nicht, ob sie wirklich dort unten liegt. Würde man es explizit zeigen, könnten die Leute es schlussfolgernd [als unumstößliche Wahrheit] annehmen, dass sie dort begraben liegt. Doch diese Frage wollen wir nicht beantworten. Wir wollten sie als das Mysterium belassen, als das sie [von Suzanne Collins] angelegt ist.

Alle Leser:innen des Romans hofften schon früh auf Figuren-Gastauftritte von Jennifer Lawrence, Woody Harrelson und Josh Hutcherson, die am Ende auch bei euch auftreten. Wann habt ihr die Originalstars für ihren mittlerweile vorm Kinostart durchgesickerten Cameo kontaktiert?

Francis Lawrence: Das war diesmal ein ungewöhnlicher Fall. Nina und ich konnten das Buch nämlich schon lange vor seiner offiziellen Ankündigung lesen. So arbeiteten wir mit Suzanne Collins früh daran, den Roman auf ein Drehbuch herunterzubrechen. Wir wussten, dass wir alle [Originalstars] wieder zusammenzutrommeln wollten.

Wir entschieden uns aber dafür, dass ich bis zum Tag vor der Buchankündigung warten würde, um die drei anzurufen. Wir wollten das Geheimnis um das Buch wahren, für den Fall, dass jemand [von außen] mit ihnen sprechen würde. Einige von ihnen können manchmal nämlich ein wenig ungefiltert sein. [lacht] Aber sie waren alle begeistert, dabei zu sein. Danach war es nur noch eine Frage der Terminplanung.

Nina Jacobson: Wir hatten große Sorge, dass wir während der Dreharbeiten auffliegen könnten. Wir übernachteten in einem Hotel in Düsseldorf und drehten dann in Duisburg. Zuerst meinte das Studio: 'Könnt ihr sie nicht einfach bitten, auf ihren Zimmern zu bleiben, wenn sie nicht drehen?' Und wir dachten nur: 'Nein! Darum werden wir sie nicht bitten!' Wir haben uns alle so auf das Wiedersehen gefreut und wollten Zeit miteinander verbringen. Also ein dickes Lob an Düsseldorf. Da gab es keinerlei Klatsch und Tratsch. Keine Paparazzi. Keine aufdringlichen Leute. Deutschland hat unser Geheimnis mit uns bewahrt, und dafür sind wir sehr dankbar.

Falls in Zukunft noch ein weiterer Hunger-Games-Teil, z.B. ein Finnick- oder Plutarch-Prequel, in Buchform erscheint: Wärt ihr auch für die nächste Verfilmung bereit oder habt ihr nach fünf bzw. sechs Tribute von Panem-Filmen genug?

Francis Lawrence: Ich würde es machen. Meine ersten drei Hunger Games-Filme habe ich alle hintereinander gedreht, das waren vier Jahre meines Lebens. Danach war Suzanne damit durch und ich und Nina waren ebenfalls bereit für eine Pause. Aber dann vergingen die Jahre, sie hat uns [mit dem neuen Buch Ballad of Songbirds and Snakes] überrascht und wir kamen gerne zurück. Nach diesem Projekt haben wir uns wieder anderen Dingen zugewendet. Dann kam das nächste Buch [Sunrise on the Reaping]. Aber solange es Zeit für einen Tapetenwechsel zwischendurch gibt, macht es großen Spaß, immer wieder zurückzukommen. Sie schreibt einfach großartige Geschichten, die sehr relevant und zutiefst bewegend sind.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping läuft seit dem 19. November 2026 in den deutschen Kinos.

