Wie endet Haymitch Abernathys Geschichte? Wir erklären euch den Schluss des neuesten Die Tribute von Panem-Films Sunrise on the Reaping im Detail, samt Cameos.

Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping ist am 19. November 2026 als sechster Teil der Hunger Games-Reihe in den Kinos gestartet. Wenn ihr nach dem Kinobesuch noch Antworten sucht oder wissen wollt, ob eine Abspannszene existiert, findet ihr hier ausführliche Erklärungen zu Gewinnern, Toden, Gaststars und mehr. Entsprechend seid gewarnt: Hier warten massive Spoiler zum Ende.

Gibt es eine Post-Credit-Szene in Sunrise on the Reaping?

Keine Abspannszene während oder nach den Credits existiert in Sunrise on the Reaping. Stattdessen erzählt ein Epilog ohne Unterbrechung Haymitchs Geschichte nach dem Ende seiner Hunger Games weiter. Doch dafür müsst ihr zunächst wissen, wie der 16-Jährige seinen Arena-Auftritt überlebt.



So gewinnt Haymitch die 50. Hunger Games: Das passiert am Ende von Sunrise on the Reaping

Der Film über die 50. Hungerspiele und Haymitch Abernathys (Joseph Zada) Arenaauftritt spielt 40 Jahre nach dem Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes (10. Hungerspiele), aber 24 Jahre vor Katniss Everdeens Einführung in Die Tribute von Panem (74. Hungerspiele).

Natürlich wissen wir durch Woody Harrelson in der Rolle des späteren Distrikt-12-Mentors, dass Haymitch seine Hungerspiele gewonnen hat. Wenn Katniss und Peeta in Catching Fire zu ihrem Jubel-Jubiläum (75. Hungerspiele) antreten, hat er diese Jubiläumsausgabe 25 Jahre zuvor schon am eigenen Leib erlebt. Bei Haymitchs Spielen war die Besonderheit (statt der Rückkehr alter Tribute) jedoch die verdoppelte Anzahl der Kinder in der Arena. Wie also überlebt der "Schuft", der früh auf Präsident Snows (Ralph Fiennes) schwarzer Liste landet, seine Todesspiele?



Haymitch glaubt eigentlich nicht daran, dass er die Hungerspiele gewinnen kann. Aber er will sich auch nicht als reinen Spielstein des tyrannischen Kapitols ausnutzen lassen. Stattdessen möchte er ein Zeichen setzen (oder ein "Poster malen", wie es im Film heißt). Deshalb verfolgt Haymitch in der ersten Filmhälfte mit Beetee (Kelvin Harrison Jr.), dessen Sohn Ampert (Percy Daggs IV) und Kapitol-Filmer Plutarch (Jesse Plemons) den Plan, die Arena zu zerstören.

Indem sie Sprengstoff (in den Sonnenblumen-Anhängern), Zündschnüre (getarnt als Halskette) und einen Funkenschläger (Haymitchs Pinkeisen) in die Arena schmuggeln, gelingt es Haymitch, den Schmetterlingen zu einem der künstlichen Bermen-Hügel zu folgen. Ein scheinbar in zufälliger Wut (damit das Kapitol keinen Verdacht schöpft) von ihm in der Tür verkeilter Stock ermöglicht ihm den Zutritt und Haymitch kann die Maschine unter Wasser setzen, die die Arena unterirdisch am Laufen hält. Das sorgt tatsächlich kurzzeitig für einen Stromausfall, hält aber leider nicht lange vor. Stattdessen lässt Snow nach der Sabotage-Aktion in einem Vergeltungsschlag den künstlichen Vulkan ausbrechen, der den Großteil der verbleibenden Tribute tötet.

Haymitch kann dem Inferno entkommen und dringt mit Maysilee an den Rand der Arena vor. Hier wird seine Freundin aus Distrikt 12 allerdings vor seinen Augen von Vögeln des Kapitols getötet. Nachdem Silka (Laura Marcus) die kleine Wellie (Rada Rae) aus Distrikt 6 ermordet hat, wird die gefährliche Distrikt-1-Tributin Haymitchs letzte verbleibende Gegnerin. Sie fällt jedoch ihrer eigenen Axt zum Opfer, die Haymitch knapp verfehlt und vom Kraftfeld der Arena-Grenze auf Silka zurückgeschleudert wird. Damit bleibt nur Haymitch als Gewinner übrig.

Am Schluss verliert Haymitch die Hunger Games auch als Sieger

Schon vor den eigentlichen Hungerspielen kommt in Sunrise on the Reaping zur Sprache, dass der Schrecken der Hunger Games für Sieger nicht endet. Denn diese müssen als Mentoren immer neuen Tributen beim Sterben zusehen. Haymitch will sich nicht derart weiter vom Kapitol ausbeuten lassen. Er beschließt also, sein letztes Poster zu malen und nach eigenen Vorstellungen abzutreten. Also versucht Haymitch, Selbstmord zu begehen, indem er das Kraftfeld mit seiner letzten selbstgebastelten Bombe sprengt. Das soll die Zuschauenden aufrütteln.

Doch obwohl die Feuersbrunst Haymitch umschließt, erwacht er lebendig: Das Kapitol hat ihn gerettet und geheilt. Außerdem hat die 5 Minuten verzögerte Übertragung die 50. Hungerspiele verfälscht, sodass Haymitch als Eigenbrötler dasteht, statt als Teamplayer. In dieser Rolle feiert ihn das Kapitol, während die Distrikte ihn verachten sollen, weil sie die herausgeschnittenen Szenen seiner Gutherzigkeit nie gesehen haben.

Nach seiner Rückkehr nach Hause in Distrikt 12 folgt dann auch noch Snows Rache: Haymitch "darf" weiterleben. Stattdessen sterben aber seine Mutter Willamae und sein kleiner Bruder Sid Abernathy (Kara Tointon und Smylie Bradwell) im Feuer ihres Hauses, das ganz gewiss keinen natürlichen Ursprung hat.

Das Wiedersehen mit Haymitchs Freundin Lenore Dove (Whitney Peak) währt ebenfalls nur kurz: Sie fällt den Bonbons des bekannten Giftmörders Snow zum Opfer. Dass die Drops nicht Haymitchs aufgehobenes Geschenk vom Anfang des Films sind, das sein Bruder Sid der Freundin nach der Ernte ausgehändigt hat, erkennen beide zu spät. Weil Lenore Dove im Gefängnis (geplant?) tagelang nichts gegessen hat, kann sie das Gift mit leerem Magen auch nicht erbrechen und stirbt in Haymitchs Armen.

Haymitch bereitet den Weg für Katniss Everdeen

Nach dem Verlust seiner Familie und großen Liebe wendet sich Haymitch von allen Freunden ab und jagt seine Freunde Asterid March (Grace Ackary) und Burdock Everdeen (Scot Greenan) fort, damit Snow sie nicht als nächste Opfer ins Auge fasst. Die Geburt ihrer Tochter Katniss beobachtet er nur aus der Ferne.

Lediglich Plutarch hält Haymitch weiter im Kreis der Rebellen. In den nächsten 24 Jahren kehrt Mentor Haymitch immer nur mit den zwei Särgen seiner verstorbenen Distrikt-12-Tribute heim, während alle im Widerstand darauf hoffen, dass irgendwann doch noch die richtige Person kommt, um die Hungerspiele zu beenden. Diese Person ist schließlich Katniss.

Weil wir Katniss' Geschichte und ihren Anteil am Sturz des Kapitols längst kennen, springt Sunrise on the Reaping ganz am Ende in der Zeit voraus, um uns das viel später mühsam erstrittene Happy End der abgeschafften Hungerspiele zu zeigen: Nur noch eine Gedenktafel erinnert an die 1802 getöteten Kinder der Hungerspiele. Mit Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) hat Haymitch wieder geliebte Menschen an seiner Seite, nachdem Snow ihn durch die Ermordung seiner Lieben komplett isoliert hatte.

So hat Haymitch am Ende sein Versprechen an Lenore Dove doch noch wahrgemacht und seinen Anteil daran geleistet, dass keine weitere Sonne über der Ernte der nächsten Hungerspiele mehr aufgeht. Entsprechend sieht er sich vor seinem inneren Auge ein letztes Mal jung und glücklich mit seiner großen Liebe über die Wiese laufen.