Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping wird von den jungen Stars Joseph Zada, Whitney Peak und Mckenna Grace angeführt. Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh sprach im Interview mit ihnen über Easter Eggs und Fan-Momente.

Mit Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping ist gerade der sechste Film der Die Hunger Games-Reihe in den Kinos gestartet. In dem Sci-Fi-Prequel 24 Jahre vor Katniss Everdeens erstem Auftritt wird der junge Haymitch Abernathy in den Überlebenskampf der 50. Hungerspiele katapultiert. Im Interview sprachen die neuen Stars über den kräftezehrenden Dreh und eigene Survival-Skills (wie das Braten von Rühreiern).

Die neuen Tribute von Panem: Joseph Zada, Mckenna Grace und Whitney Peak im Interview

Joseph Zada (Solange wir lügen) spielt den 16-jährigen Haymitch als Hauptfigur von Sunrise on the Reaping. Mckenna Grace (Ghostbusters: Legacy) verkörpert seine Co-Tributin Maysilee Donner in den Hungerspielen mit verdoppelter Teilnehmer:innen-Anzahl. Whitney Peak (Thrash) wiederum schlüpft in die Rolle von Haymitchs Freundin Lenore Dove aus Distrikt 12, die in der Heimat zurückbleibt. In einem Berliner Hotel traf ich die drei wichtigsten Nachwuchs-Stars des neuen Abenteuers zum Interview.

Hier erfahrt ihr, ob der Film sich lohnt: Mein Film-Check zu Sunrise on the Reaping

Moviepilot: Könnt ihr euch an eure erste Begegnung mit Die Tribute von Panem erinnern, entweder als Buch oder Film?

Joseph Zada: Ich war neun oder zehn Jahre alt und in einem Einkaufszentrum. Dort lief der Trailer zu Catching Fire. Danach bettelte ich meine Mum an, sich den Film mit mir anzuschauen. Sie sagte, das sei noch nichts für mich – es sei denn, ich würde vorher beide Bücher lesen. Also habe ich erst die ersten zwei Bände gelesen und den ersten Film geschaut und dann durfte ich mit ihr ins Kino.

Whitney Peak: Ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich zwölf oder so war. Das war in meiner Schulzeit, bei einer Freundin zu Hause.

McKenna Grace: Ich war zehn, vielleicht elf. Ich habe damals an einem Set gearbeitet und hatte in meinem Zimmer überall selbstgemachte Tribute von Panem-Poster, weil ich gerade alle Bücher gelesen hatte und total besessen davon war.

Nun wurdet ihr in eure eigene Arena geworfen. Habt ihr bei der Vorbereitung auf den Film echte Überlebensfähigkeiten erlernt? Zum Beispiel, wie man einen Feuerstein benutzt?

Joseph Zada: Ja. Und wir hatten viele Diskussionen darüber, wie groß [Haymitchs Pinkeisen zum Feuerschlagen] sein sollte. Ursprünglich war es wirklich wuchtig und ich meinte nur: "'Das schleppe ich nicht mit mir rum.' Dann haben sie eines hergestellt, in das genau zwei meiner Finger reinpassten, damit ich damit auf einen Stein schlagen konnte. Außerdem bin ich viel gelaufen – und sehr, sehr, sehr viel gesprintet, auf Laufbändern mit so 12 Prozent Steigung.

McKenna Grace: Ich habe gelernt, wie man ein Blasrohr benutzt. Sie haben mir gezeigt, wie man es halten muss, als würde es tatsächlich mit Pfeilen funktionieren. Danach dachte ich mir aber: Mein Charakter ist gar nicht professionell an Blasrohren ausgebildet, also sollte ich das eigentlich gar nicht können!

Außerdem sind wir [beim Überlebenstraining] ziemlich kreativ geworden, was das Essen während der Dreharbeiten anging. In dem kleinen Dorf, in dem wir waren, gab es nämlich kaum etwas. Also mussten wir uns beim Abendessen ziemlich spontan Sachen einfallen lassen. Es gab viele Nächte, in denen wir nur kleingeschnittene, gegrillte Zucchini hatten und das war's. Oder ein Tag, an dem wir alle Eier aufgespart und versucht haben, Pfannkuchen zu machen. Da habe dir [Joseph] beigebracht, wie man Rührei macht.

Whitney Peak: Ich kann immer noch nicht fassen, dass du nicht wusstest, wie man Eier brät, Joseph.

In den Arenen der Hungerspiele lauern zahlreiche Gefahren. Was wäre eure persönliche Horror-Arena? Was würde dort auf euch warten?

Whitney Peak: Dr. Gauls Schlangen [aus The Ballad of Songbirds & Snakes].

Joseph Zada: Haie. Das wäre einfach absolut ätzend. So furchtbar. Oder Ratten. – Eigentlich jegliche Art von Nagetieren. Aber ich stehe echt nicht auf Ratten.

McKenna Grace: Alles, was in diesem Film oder in den anderen Filmen vorkommt. Diese riesigen Affen in Catching Fire! Das war verrückt. Wie überlebt man sowas? Oder die Schmetterlinge oder die Eichhörnchen. Ich meine, mit den Flamingos käme ich wohl noch klar.

Joseph, jedes Mal, wenn du "Süße" ("Sweetheart") gesagt hast, habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil ich Woody Harrelsons älteren Haymitch in deiner Rolle gespürt habe. Hast du deinen Vorgänger studiert, bevor du dir die Rolle zu eigen gemacht hast?

Joseph Zada: Ja, ich habe mir ausgiebig all seine Filme angeschaut und viele seiner Interviews von früher. Dann habe ich mit Dialekt-Coaches an [der Nachahmung] seiner Stimme gearbeitet. Ich glaube, 'Sweetheart' war das einzige Wort, vor dem ich wirklich Angst hatte. Das war diese eine Sache, die ich perfekt hinkriegen musste. Ich habe es mir ständig selbst vorgesagt ...

Whitney Peak: Er hat sich selbst im Spiegel angeschaut und 'Sweetheart' gesagt.

Joseph Zada: Oh ja, das habe ich.

McKenna Grace: [Haymitch nachahmend] Ich werde dein Verbündeter sein, Süße. [alle lachen]

Habt ihr ein liebstes Die Tribute von Panem-Easter-Egg in Sunrise on the Reaping? Ich schaue bei der Frage besonders dich als Super-Fan an, McKenna.

McKenna Grace: Meine Spotttölpel-Brosche! Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich durfte in einer Szene einen von Woodys Sätzen aus den Originalfilmen sagen. Der hat es am Ende leider nicht in den Film geschafft. Aber an dem Tag war ich extrem gehypt.

Welcher Satz war das?

McKenna Grace: Darf ich das verraten, weil es nicht im Film ist?

Whitney Peak: Ich denke schon.



McKenna Grace: Okay. Also: [Joseph als Haymitch und ich] hatten einen großen Streit. Er war wütend auf mich wegen etwas, das ich [als Maysilee] in den Spielen gemacht hatte. Und er meinte: 'Du wirst niemals gewinnen.' Und ich erwiderte [mit Haymitchs späteren Worten]: 'Niemand gewinnt jemals! Niemand gewinnt jemals die Spiele, Haymitch!' Ich war so aufgeregt deswegen!

Joseph Zada: Mein Lieblings-Easter-Egg ist, dass mein Shirt [in Distrikt 12] aus Taschentüchern zusammengenäht war.



Hattet ihr Gelegenheit, eure Vorgänger aus den früheren Panem-Filmen zu treffen?

Joseph Zada: Ja, wir waren alle zusammen zum Abendessen. Das war schön.



: Irgendwo da draußen gibt es ein Gruppenfoto von uns allen.

Haben sie euch irgendwelche Ratschläge mitgegeben?

Joseph Zada: Woody hat mir einen Film empfohlen, den ich mir anschauen sollte: Der Unbeugsame (Cool Hand Luke). Speziell wegen Paul Newman [als Vorbild für Haymitch].

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping ist am 19. November 2026 in den deutschen Kinos gestartet.