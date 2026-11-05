Ab heute dürfen sich Sci-Fi-Fans auf einen neuen Teil dieser beliebten Reihe freuen, die vor drei Jahren zuletzt im Kino zu sehen war. Es ist bereits der sechste Film.

Die Tribute von Panem-Reihe ist seit den 2010er Jahren nicht mehr aus dem Kino wegzudenken. Die beliebte Bestsellerreihe von Suzanne Collins wurde mittlerweile bereits mit fünf Filmen auf der großen Leinwand verfilmt und hat weltweit über 3,3 Milliarden US-Dollar in die Kassen gespült.

Jetzt steht der sechste Teil in den Startlöchern, der unter dem Titel Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping einmal mehr in die Vergangenheit der dystopischen Sci-Fi-Welt entführt. Er blickt genauer auf die Geschichte eines der größten Fanlieblinge der Originalteile und was ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er später werden sollte: Haymitch Abernathy.

Neuer Hunger Games-Film im Kino: Darum geht's in Sunrise on the Reaping

Sunrise on the Reaping spielt 24 Jahre vor dem ersten Tribute von Panem-Film, in dem Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson) erstmals die Arena der Hungerspiele betreten haben. Beim zweiten Jubel-Jubiläum wird der junge Haymitch Abernathy als Tribut für Distrikt 12 ausgewählt und muss gegen doppelt so viele Tribute wie sonst bei dem perfiden Wettkampf antreten. Denn zur Feier des Jubiläums werden 48 statt 24 Tribute ausgewählt.

Gemeinsam mit dem arrogantesten Mädchen der Stadt, einem Quotenmacher und einer guten Freundin wird Haymitch schließlich in die Arena geschickt. Doch anstatt aufzugeben, wird in ihm der Kampfgeist geweckt und er beschließt, alles daran zu setzen, die 50. Hungerspiele zu überleben.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins, der im März 2025 erschienen ist. Im Vorfeld hatten Fans lange Zeit gehofft, dass Collins in die Vergangenheit des Fanlieblings Haymitch für einen eigenen Roman eintaucht und die Geschichte seiner Hungerspiele erzählt. Dieser Wunsch wird ihnen nun auch im Kino erfüllt.

Joseph Zada schlüpft in Sunrise on the Reaping in die Rolle des jungen Haymitch, nachdem dieser in den Originalfilmen von Woody Harrelson verkörpert wurde. Zada machte zuletzt etwa in der Netflix-Serie East of Eden von sich reden und war zuvor in der Amazon-Serie Solange wir lügen zu sehen.

Neben Zada sind in dem neuen Panem-Film unter anderem Whitney Peak (Gossip Girl) und Mckenna Grace (Drachenzähmen leicht gemacht), sowie ein stargespickter Erwachsenencast aus Jesse Plemons (Bugonia), Ralph Fiennes (Schindlers Liste), Elle Fanning (Maleficent), Kieran Culkin (Succession), Maya Hawke (Stranger Things) und Glenn Close (Eine verhängnisvolle Affäre) zu sehen.

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Woody Harrelson freuen, deren Cameo-Auftritte kürzlich offiziell von Lawrence bestätigt wurden.

Wann kommt der neue Panem-Film Sunrise on the Reaping ins Kino?

Nachdem der Film am 28. Oktober in London seine Weltpremiere feierte und am 3. November auch im Berliner Zoo Palast gezeigt wurde, startet Sunrise on the Reaping offiziell am heutigen 19. November 2026 in den deutschen Kinos. Die Regie übernahm einmal mehr Francis Lawrence, der bereits seit dem zweiten Teil der Panem-Reihe, Catching Fire, als Regisseur für das Franchise fungiert.