Heute läuft einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre im TV: Das Fantasy-Spektakel hat über 1 Milliarde eingespielt

Ein Kultspiel wurde 2023 mit einem neuen Film deutlich vorlagentreuer adaptiert als bei der trashigen ersten Verfilmung. Heute Abend läuft der Milliarden-Hit erstmals im deutschen Free-TV.

Die Super Mario-Games zählen zur beliebtesten Videospielreihe überhaupt. Im Jahr 1993 ist erstmals eine Super Mario Bros.-Verfilmung mit realen Schauspielern wie Bob Hoskins und John Leguizamo erschienen, die heutzutage nur noch als Trashfest taugt. 2023 hat die Minions-Schmiede Illumination Entertainment zusammen mit Universal Pictures schließlich einen neuen Super Mario Bros.-Animationsfilm veröffentlicht, der Fans deutlich glücklicher gemacht hat. Anders lässt sich das Box-Office-Ergebnis von über einer Milliarde Dollar kaum deuten.

Am heutigen Samstag, den 26. September 2026, strahlt Sat.1 diesen Super Mario Bros.-Film um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht der knallbunte Streifen mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Mega-Erfolg im TV: Darum geht es in Der Super Mario Bros. Film

Die Story der Spieleadaption des Regie-Duos Aaron Horvath und Michael Jelenic hält sich eng an die Vorlage und fällt dadurch eher schlicht aus. Der New Yorker Klempner Mario (deutsche Stimme: Leonhard Mahlich) landet in einem Fantasy-Königreich, in dem er die Prinzessin Peach vor dem bösen, feuerspeienden Bowser retten und seinen Bruder Luigi finden muss.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Der Super Mario Bros. Film:

Der Super Mario Bros. Film - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Der Super Mario Bros. Film war unglaublich erfolgreich und die Fortsetzung folgte dieses Jahr

Mit seinem Konzept, viele Figuren, Schauplätze und Handlungselemente aus den Spielen in den Animationsfilm zu übertragen, entpuppte sich Der Super Mario Bros. 2023 als gewaltiger Hit. Weltweit spielte der Streifen laut Box Office Mojo über 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Erfolgreicher war damals nur der Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling.

Wenig überraschend erwartete uns dieses Jahr mit Der Super Mario Galaxy Film ein weiteres animiertes Fantasy-Abenteuer aus dem Spieleuniversum. Die Fortsetzung konnte an den großen Erfolg des Vorgängers anknüpfen und spielte ebenfalls über eine Milliarde US-Dollar ein. Aktuell steht das Sequel laut Box Office Mojo auf Platz 5 der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2026.

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.



Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.

