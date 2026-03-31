Super Mario Galaxy ist einer der schönsten Fantasyfilme aller Zeiten und übertrifft sogar seinen Vorgänger

Super Mario Galaxy läuft jetzt im Kino. Das Sequel zur erfolgreichsten Videospieladaption aller Zeiten übertrifft seinen Vorgänger mit packender Action, herzlichen Figuren und wunderschöner Animation.

Manche Filme sind so simpel wie ein Kuss, und Der Super Mario Galaxy Film gehört dazu. Was meine ich damit? Wenn ich diese Woche Das Drama sehe, in dem sich Robert Pattinson und Zendaya als Ehepartner in spe duellieren, dann erwarte ich Figurenentwicklung, ungewöhnliche Handlungsbögen, doppelbödigen Humor und beißenden Sarkasmus. Nichts davon erwarte ich von Der Super Mario Galaxy Film. Je simpler dieser Film ist, desto besser.

Das Sequel zu Der Super Mario Bros. Film, der mit 1,36 Milliarden Dollar laut Box Office Mojo als erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten gilt, wirkt wie eine Rakete: ein stromlinienförmiges Geschoss aus der besten Animation, die es derzeit für Geld im Kino zu kaufen gibt, und unnachgiebiger Action. Wer erwägt, den Film mit seinen Kindern zu sehen, sollte sich bewusst sein, dass man ihnen genauso gut drei randvolle Tassen Espresso geben könnte. Der Blockbuster ist rasant und wunderschön und kennt nur eine Richtung: nach vorne.

Darum geht's in Der Super Mario Galaxy Film

Mario (Originalstimme: Chris Pratt) und Luigi (Charlie Day) wollen eigentlich nur entspannen: Ihr Erzfeind Bowser (Jack Black) sitzt als Miniversion seiner selbst im Gefängnis, Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy) ist in Sicherheit und das Pilzkönigreich floriert. Doch am anderen Ende des Universums erhebt sich das Böse erneut: Und zwar in Form von Bowsers fiesem Sohn Bowser Jr. (Benny Safdie).

Schaut hier den Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film:

Der Super Mario Galaxy Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Bowser Jr. attackiert das sogenannte Sternentorkönigreich und klaut kurzerhand dessen Prinzessin Rosalina (Brie Larson), um eine Superwaffe benutzen zu können. Daraufhin begibt er sich schnurstracks in Richtung Mario, um seinen Vater zu befreien. Die Held:innentruppe muss all ihre Talente einsetzen, um das Universum ein weiteres Mal zu retten.

Der Super Mario Galaxy-Film ist der vielleicht schönste Fantasyfilm des Jahres

Das erste, was an Der Super Mario Galaxy Film auffällt, ist die unfassbare Qualität der Animation, die selbst technisch brillante Filme wie den Vorgänger, Ein Minecraft Film oder Sonic the Hedgehog 3 vor Neid erblassen lassen.

Jedes Haar, jeder Stein, jede Pflanze und Figur und Welt ist gleichzeitig gestochen scharf und plastisch, erstrahlt in sonnigsten Farben und hält der hohen Geschwindigkeit der Actionszenen dennoch mühelos stand. Allein James Cameron hat mit Avatar 3: Fire and Ash zuletzt Vergleichbares geschaffen, wenn auch in völlig anderem Stil.

Illumination Studios Paris, die zuletzt an Ich - Einfach unverbesserlich 4 und Raus aus dem Teich arbeiteten, haben mit ihrer fast zweijährigen Arbeit eine Messlatte gelegt, an der sich die Animationsbranche künftig messen lassen muss. Das Resultat ist mehr als eine reine Augenweide: Die Schönheit dieser Welt bewirkt, dass man sich als Zuschauender gerne in ihr aufhält – man kann sich an ihr nicht sattsehen.

Der Super Mario Galaxy Film ist 98 Minuten rasante Action, fast ohne Pause

Damit das Publikum sich nicht in dieser Welt verliert, haben die Regisseure Aaron Horvath und Michael Jelenic gemeinsam mit Autor Matthew Fogel eine Story geschaffen, die kaum Atempausen lässt. In einem Rausch der Farben duelliert sich Prinzessin Rosalina mit einer riesigen, krakenähnlichen Maschine. Kurz darauf heizen Mario und Luigi auf Motorrädern durch die Wüste und springen über die Dünen, nur um kurz darauf in einer finsteren Ruine auf Fanliebling Yoshi (Donald Glover) zu treffen.

Und hierbei handelt es sich um einen noch fast gemächlichen Teil des Films, der auf einladende Exposition bedacht ist. Kommt die Story erst einmal ins Rollen, gibt es Actionszenen Schlag auf Schlag. Dann folgen zerberstende Brücken auf T-Rex-Angriffe, die Affen-Mafia auf Feuersäulen und gigantische Kanonen auf Gute-Nacht-Geschichten in handgemachter Papieroptik.

Man hat das Gefühl, dass es dem Film gut tut, ein Sequel zu sein – die grundlegenden Erklärungen sind bereits abgegeben, die Welt eingeführt, das Publikum an eine Kino-Adaption ihrer Lieblingshelden gewöhnt, und jetzt können Mario und seine Freund:innen endlich völlig freidrehen. Manche werden es einen Fiebertraum nennen, andere einen Rausch – Der Super Mario Galaxy Film hat eine unbestreitbare, unnachgiebige Wucht.

Die deutsche Synchronfassung des Films kann sich hören lassen

Als dritte große Stärke ist die vielleicht schwierigste Herausforderung der Produktion zu nennen: die herzlichen Figuren. Putzige Animation, gut sitzender Humor und eine wirklich gelungene deutsche Synchronfassung erzeugen Liebe zu den Held:innen und Spaß an den Bösewichten. Diesen Figuren folgt man gern, egal was sie tun.

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Eine solche Herzlichkeit lässt mich auch über die einzige Schwäche des Films hinwegsehen, die in den wenigen Atempausen des Films spürbar wird: So richtig vielschichtig sind diese Figuren nicht, sie haben in etwa die Komplexität ihrer Pendants aus den Spielen, sind eher Vehikel der pfeilschnellen Story als echte Charaktere. Potenziell reichhaltige Beziehungen, etwa die zwischen Bowser und seinem Sohn, werden nur so lange angeschnitten, wie sie der Action oder dem Humor dienen können.

Aber das sind hauptsächlich Kritikpunkte für Menschen, die in den neuen Super Mario Film gehen und Das Drama erwarten: wer hier eine Reflektion des Menschseins erhofft, ist falsch. Der Super Mario Galaxy Film ist purer Eskapismus und macht seine Arbeit für seine gesamten 98 Minuten Spielzeit perfekt.